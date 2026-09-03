Maroto aparta a Enma López de la dirección del PSOE en Madrid tras su enfrentamiento en las primarias

El intento de rebelión interna le ha terminado saliendo caro a Enma López. La hasta ahora portavoz adjunta y número 2 del PSOE de Madrid ha sido apartada de la dirección del grupo municipal. La decisión ha trascendido este jueves, apenas mes y medio después de que López intentase disputarle la candidatura a la alcaldía socialista a la portavoz, Reyes Maroto, en las primarias del pasado julio.

Tras el revuelo inicial provocado por su sorpresivo movimiento, Maroto se impuso en las votaciones del 19 de julio con 1.045 apoyos frente a los 841 obtenidos por López, una diferencia de 204 papeletas que dejó patente el importante respaldo interno conseguido por la hasta ahora portavoz adjunta.

La concejala mantendrá su acta en Cibeles, pero dejará de ocupar responsabilidades en la estructura de dirección socialista. La decisión supone un giro en el equilibrio interno del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y pone fin al papel de máxima confianza que López había desempeñado junto a Maroto desde el inicio del mandato.

La edil había sido una de las figuras clave del proyecto municipal del PSOE, primero como coordinadora de la campaña que llevó a la exministra a encabezar la lista socialista en 2023 y después como su principal apoyo en la oposición a José Luis Martínez-Almeida.

Durante la lucha interna, López defendió la necesidad de renovar el proyecto socialista en la capital y presentó su candidatura como una alternativa para recuperar la ilusión entre los votantes progresistas. Maroto, por su parte, reivindicó la continuidad del proyecto iniciado tras las elecciones municipales de 2023 y cuestionó que su hasta entonces número dos hubiera optado por competir contra ella después de haber formado parte del mismo equipo.

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La salida de López de la dirección del grupo municipal no implica, por ahora, su abandono de la actividad política en Cibeles. La concejala seguirá formando parte de la bancada socialista, aunque pierde el puesto desde el que había ejercido como una de las voces más visibles del PSOE en el Ayuntamiento.

Fuente: El Periódico de España