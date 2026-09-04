Bolaños: "En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista"

"En crisis complejas como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista que la pueda conducir y gestionar con total transparencia", afirmó el ministro Félix Bolaños en Oviedo, en el discurso de clausura de la escuela de verano de UGT Asturias. El titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que no atendió a las preguntas de los periodistas durante su visita a Asturias, aseguró que el Gobierno "va a mostrar todos los informes para que los ciudadanos conozcan lo mismo que tuvo conocimiento el Gobierno en aquellos días del 30 y el 31 de julio y posteriores, los vamos a hacer públicos todos, con total transparencia para que se vea que gestionamos con humanidad y con respeto a los derechos humanos y cumpliendo la ley escrupulosamente". Una actuación que requiere "tiempo", justificó.

Durante su discurso, Bolaños contrapuso a "los poderosos de siempre" que pretenden que "impere la ley del más fuerte" con los que "apostamos por que los débiles tengan vidas dignas" y por la "multilateralidad y el diálogo". A su juicio, esto hace que el Gobierno de España "no esté bien visto por los poderosos" dentro y fuera de las fronteras del país. Antes de esa afirmación, Bolaños había afirmado que el presidente de España, Pedro Sánchez, va a ser recordado "sin ninguna duda como el mejor presidente de la democracia" en España. "Es el que más ha luchado por nuestro país, el que ha conseguido fondos europeos, el que más ha reforzado el Estado del Bienestar y el que está sufriendo una persecución más cruel por parte de la derecha y de la ultraderecha en España", dijo el ministro sobre Sánchez.

Bolaños aseguró que "la derecha lo quiere todo y no le importa utilizar cualquier medio". Alertó sobre los "pseudomedios" de comunicación e incluso sobre los algoritmos de los motores de búsqueda en internet que ensombrecen, a su juicio, el discurso progresista. En ese escenario, el ministro contrapuso "socialdemocracia y barbarie" y señaló que "barbarie es que en Ceuta a personas que no tienen nada se les quemen los cuatro chamizos y plásticos que tienen allí para protegerse del sol, y barbarie es que no se quiera tratar como a seres humanos a personas que han venido a Europa a intentar tener un futuro mejor". En ese punto, el ministro de Presidencia señaló que desde el Gobierno de España comprenden "perfectamente el estado de ánimo de los ciudadanos de Ceuta" y que llevan "semanas trabajando para que se recupere la normalidad cuanto antes". No obstante, añadió que "es un problema complejo, sobre todo para un Gobierno progresista que actúa siempre con respeto a los derechos humanos y respeto a la humanidad que merece cualquier ciudadano del mundo".

En otro orden de cosas, Bolaños puso en valor el sindicalismo como una herramienta fundamental para reforzar el poder de la ciudadanía y avanzar en la defensa de los derechos sociales y laborales. Durante su intervención, el ministro destacó el papel histórico del movimiento sindical en la consolidación de las democracias y en la conquista de derechos.

"No habría una democracia real sin sindicatos fuertes", señaló, subrayando su importancia no solo como instrumento de defensa de los trabajadores, sino también como garante de que la mayoría social pueda participar en las decisiones que afectan a su futuro.

El ministro reivindicó que la mejor respuesta a los retos actuales pasa por impulsar leyes y políticas públicas capaces de proporcionar a las personas un mayor control sobre sus vidas. En este sentido, apuntó distintas medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la subida del 66% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral, o la subida del 41% de las pensiones y la defensa de la sanidad pública.

"Los trabajadores no han sufrido ni un solo recorte durante nuestro tiempo de gobierno", afirmó, señalando que España ha multiplicado por cuatro el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. "Hoy España es la locomotora económica de Europa", puso en valor ante un auditorio en el que estaba la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la vicepresidenta del Princiado, Gimena Llamedo, y los consejeros Alejandro Calvo, Marcelino Marcos y Vanessa Gutiérrez.

El peaje del Huerna

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, dio paso al ministro en el acto de clausura de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' y le trasladó la petición de que se bonifique el peaje del Huerna, la autopista que conecta Asturias con León, una reivindicación de la sociedad asturiana y de agentes sociales y políticos. "Te pido que nos eches una mano, que establezcas un puente con Puente", pidió Fernández Lanero al ministro, aludiendo así al Ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Me quedo con el recado", se limitó a responder Bolaños en relación a la solicitud del sindicalista. "Ya sabéis que en ocasiones cuantas menos palabras mejor. Y lo que hay que hacer, pues conviene hacerlo, y lo que no hay que hacer, pues conviene no decirlo. Entonces vamos a trabajarlo y vamos a quedarnos con el recado que es fundamental", se limitó a decir Bolaños.

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Antes de clausurar la escuela de verano de UGT, Bolaños tuvo un encuentro con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sede de Presidencia.