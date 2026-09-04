CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"
El Ministerio Público ha reclamado a la jueza María Tardón que por la "concurrencia de razones excepcionales" declare "el secreto parcial de las actuaciones"
La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción Plaza Tres de la Audiencia Nacional, cuya titular en la jueza María Tardón, en el que considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la crisis migratoria de Ceuta.
En una nota de prensa, el fiscal jefe Jesús Alonso pone de manifiesto que de una forma indiciaria los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización. Asimismo, apunta que la instrucción deberá determinar "si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".
Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado a la jueza María Tardón que, dada la concurrencia de razones excepcionales, "se declare el secreto parcial de las actuaciones".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un obrero de 55 años cae desde cinco metros de altura en una obra de La Vila Joiosa
- Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
- Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
- Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves
- Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
- Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
- La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
- Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70