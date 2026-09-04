El juez Calama rechaza anular la investigación contra Zapatero: "Se ajustó a las reglas"

El juez José Luis Calama, que instruye el caso Zapatero, ha rechazado en un auto de 4 de septiembre el incidente de nulidad que interpuso el abogado del expresidente del Gobierno y asegura que la decisión de la titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, María Esperanza Collazos, de inhibirse a la Audiencia Nacional "se ajustó a las reglas legales de competencia y reparto, sin producir desviación procesal alguna que pudiera afectar al derecho fundamental invocado".

"No existe la alegada parquedad en la fundamentación del auto de inhibición. Y aun cuando así hubiera sido, un fundamento parco no determina ausencia de motivación ni convierte la decisión en arbitraria. [...] En cuanto a la inhibición directa, sin pasar por reparto, este órgano judicial ya había incoado diligencias previas por los mismos hechos con anterioridad a la apertura de la pieza separada objeto de inhibición", explica el magistrado.

Asimismo, en la resolución el instructor recuerda que la Audiencia Nacional avaló el pasado 29 de julio sin ambages la legalidad de la apertura del caso Zapatero que llevó a cabo la jueza, según especifica un auto de 29 de julio, adelantado por EL PERIÓDICO. La magistrada había dictado el 28 de noviembre de 2025 un auto en el que aceptaba a trámite una denuncia que había interpuesto la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente, y acordó la apertura de una pieza separada del caso Plus Ultra, cuya investigación inicial había sobreseído mediante un auto de enero de 2023, que fue confirmado el 14 de abril del mismo año por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, la Sala "mantuvo el sobreseimiento provisional y no el sobreseimiento libre como pretendía el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado", detalla la resolución judicial.

Licitud de la prueba

El incidente de nulidad fue presentado el pasado mes de junio alegando presunta vulneración de derechos fundamentales, como al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

El juez José Luis Calama / EP

En opinión de la defensa del expresidente, se incorporó a la causa prueba "ilícitamente analizada" y que "ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales", asegurando además que la nulidad se da "en la propia génesis" del procedimiento a finales de 2025 y "arrastra las sucesivas actuaciones".

Zapatero exponía que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apuntó a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia" para la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Calama investiga si Zapatero intervino de manera irregular en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y su presunta influencia en otras operaciones, así como por las joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones que la Policía halló en su despacho.

Cuenta de Julito

En otra resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez Calama rechaza desbloquear una de las cuentas bancarias vinculadas al presunto testaferro de Rodríguez Zapatero Julio "Julito" Martínez, cuya titularidad corresponde a la mercantil Agropecuaria Lucena SL. Acoge el criterio de la fiscal Anticorrupción en el sentido de que el análisis patrimonial elaborado por la unidad de investigación fiscal muestra ingresos imputados procedentes de entidades "del entorno de control del investigado Julio Martínez Martínez, escasa o inexistente declaración de IRPF en varios ejercicios, uso de préstamos societarios como forma de obtención de liquidez y movimientos bancarios que no se corresponden con rentas declaradas".

Por todo ello, a lo que se añaden saldos y entradas relevantes en determinados ejercicios cuya procedencia no queda acreditada", la Fiscalía concluye que el perfil patrimonial opaco "determina un alto riesgo de que se utilicen cuentas societarias para eludir la investigación y dificultar el aseguramiento y eventual decomiso de bienes". Por otra parte, en una tercera resolución el juez admite la personación en la causa de la Asociación de la Resistencia Venezolana en el Exilio-URVEX previa constitución de una fianza de 5.000 euros.