Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

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Un grupo de migrantes que permanece en la ciudad autónoma.

Un grupo de migrantes que permanece en la ciudad autónoma. / Reduan / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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