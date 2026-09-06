Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Vivas viaja a Bruselas El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunirá este martes en Bruselas con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma. Vivas mantendrá también un encuentro en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, según informa el PP.

Trump, sobre la situación de Ceuta El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó este domingo de "triste" lo que ocurre en Ceuta y dijo que España es un país con "cero control" de sus fronteras, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes el pasado julio. Lea aquí la noticia completa.

Rego admite parte de responsabilidad del Gobierno en la situación de "desborde" de Ceuta La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado a la sociedad ceutí un mensaje de autocrítica y de solidaridad, reconociendo que el Gobierno tiene "una parte de responsabilidad" en la situación de "desborde extraordinario" vivida tras la entrada de miles de migrantes. En una entrevista en Radio 5, la ministra se ha referido este sábado a las críticas que se han vertido sobre el Ejecutivo por la situación en Ceuta, afirmando que "es importante hacer autocrítica" y "hacerse cargo". "Es verdad que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida", ha explicado, añadiendo que ha visto situaciones "que evidentemente no nos gustan".

Portugal considera que no hubo "amenaza inmediata" para Schengen tras la entrada de migrantes en Ceuta El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha afirmado que no consideran que la entrada de migrantes en Ceuta del pasado 15 de agosto no supuso una "amenaza inmediata" para el espacio común europeo Schengen de libre circulación de personas. "Podemos decir que no hubo una amenaza inmediata al derecho de Schengen según ocurrió", ha apuntado Rangel desde Cernobbio, a las afueras de Milán, donde participa en el Foro Ambrosetti. "Esta ha sido siempre nuestra evaluación y somos vecinos, así que junto a Francia hubiésemos sufrido el primer impacto", ha añadido, según recoge la agencia de noticias Bloomberg. Rangel se ha referido también a la decisión del Gobierno italiano de suspender el acuerdo de Schengen e imponer controles fronterizos a personas procedentes de España y ha destacado que España e Italia son "amigos" y ha asegurado que "esta pequeña tensión" se resolverá próximamente.

El Gobierno de Ceuta considera un grave error utilizar el puerto para albergar migrantes El Gobierno de Ceuta ha calificado este sábado como un "grave error" la decisión del Ejecutivo central de utilizar los terrenos del puerto de la ciudad para establecer un nuevo asentamiento para albergar a los migrantes que permanecen en las calles. En un comunicado, el Gobierno autonómico se ha referido así a la decisión del gabinete que preside Pedro Sánchez de montar varias carpas en el entorno del Muelle de Poniente para habilitar otras 1.000 plazas para acoger a migrantes que entraron el pasado 30 de julio y permanecen sin cobijo. El Gobierno ceutí ha dicho que es un "grave error porque se trata de una infraestructura crítica y eso indican informes existentes".

Los vecinos exigen la paralización inmediata de los trabajos en el puerto de Ceuta Los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta han exigido este sábado la "paralización inmediata" de las obras para construir un nuevo espacio para acoger migrantes en el recinto portuario, cerca de estos dos núcleos de población. En un comunicado conjunto, los colectivos vecinales manifiestan su "indignación y profunda preocupación" por la continuidad de las actuaciones y recuerdan el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria este viernes sobre la negativa a la solicitud presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones. Según han señalado las asociaciones, la decisión fue aprobada con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Comienzan las obras en la zona portuaria El Gobierno ha comenzado este sábado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes pese a la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado para acondicionar este lugar donde se pretende trasladar a los miles de personas que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmenar.

"Politización del deporte" La visita del seleccionador español, Luis De la Fuente, a la ciudad norteafricana española Ceuta, acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, fue interpretado por varios medios marroquíes como "una politización del deporte". La visita institucional de Louzán y De la Fuente se produjo este viernes con motivo de la llegada a Ceuta del trofeo de campeón del mundo y fue presentada como un gesto de "apoyo" a sus habitantes ante la crisis provocada por la entrada de miles de personas el pasado 30 de julio. Para varios medios marroquíes, la visita trasciende el carácter estrictamente deportivo.

El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta, con el objetivo de instalar carpas de acogida temporal de migrantes en la zona del muelle de Poniente. Según han explicado a EFE fuentes del ministerio de Transportes, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas con capacidad para más de 1.000 inmigrantes en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.