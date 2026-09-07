Última hora de Ceuta, en directo | Noche de presión migratoria en Melilla con decenas de interceptados en camiones de feria

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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El PP arropa este lunes a Vivas en Madrid antes de su viaje a Bruselas El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido arroparán este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno informativo en Madrid, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de la formación. Feijóo será el encargado de presentar a Vivas a partir de las 9.00 horas en una conferencia a la que asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

Noche de presión migratoria en Melilla con decenas de interceptados en camiones de feria Decenas de migrantes han sido interceptados la madrugada de este lunes en Melilla en su intento de llegar a la península como polizones aprovechando la recogida de las atracciones de feria tras las fiestas patronales, la denominada Operación Feriante, que este año ha registrado un repunte por la mayor presión migratoria en la ciudad. Fuentes policiales han informado a EFE de que durante toda la noche, hasta las seis y media de la mañana aproximadamente, habían sido localizados una treintena de migrantes ocultos en los camiones de feria durante la recogida de las atracciones. Las mismas fuentes han señalado que este año se ha registrado una mayor presión que en los anteriores debido a que hay más menores extranjeros no acompañados en Melilla, sobre todo a raíz del repunte migratorio que sufrió la ciudad a finales de julio, superando con creces la capacidad máxima de los centros de acogida.

Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes Las barriadas de la periferia de Ceuta han decidido realizar una movilización este lunes, con inicio en la del Príncipe Felipe y finalizando en la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal para protestar por la situación en la Ciudad Autónoma desde la entrada masiva de migrantes en julio. La convocatoria vecinal afecta a las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal, según han informado a EFE fuentes de la convocatoria. "La periferia de Ceuta se moviliza" es el anuncio de una movilización que, según los convocantes, es "pacífica y vecinal", con la intención de reclamar "seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad".

Partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones Dos partidos marroquíes de la oposición parlamentaria reivindicaron este fin de semana "los derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante sus mítines electorales, mientras los socialistas advirtieron de que el discurso de algunas formaciones podría acabar favoreciendo a la extrema derecha española. Las declaraciones se producen a dos semanas de las elecciones legislativas marroquíes, previstas para el próximo 23 de septiembre, y después de que varios dirigentes políticos hayan vuelto a abordar la cuestión de las dos ciudades españolas del norte de África. El secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS, excomunista), Nabil Benabdellah, defendió durante un encuentro el sábado con militantes en Driuch, a unos 75 kilómetros al suroeste de Melilla, que "tarde o temprano" nadie podrá negar, según dijo, que Ceuta y Melilla son "dos ciudades marroquíes ocupadas".

Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes en protesta por la situación Las barriadas de la periferia de Ceuta han decidido realizar una movilización este lunes, con inicio en la del Príncipe Felipe y finalizando en la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal para protestar por la situación en la Ciudad Autónoma desde la entrada masiva de migrantes en julio. La convocatoria vecinal afecta a las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal, según han informado a EFE fuentes de la convocatoria. "La periferia de Ceuta se moviliza" es el anuncio de una movilización que, según los convocantes, es "pacífica y vecinal", con la intención de reclamar "seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad".

Un migrante herido al recibir dos puñaladas en una pelea con otro en la playa Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido al recibir dos puñaladas durante una pelea con otro que estaba asentado en la playa del Trampolín, en Ceuta, ocupada por centenares de personas desde la entrada masiva del pasado 30 de julio en la ciudad autónoma por la frontera con Marruecos. El incidente se ha producido este domingo como consecuencia de una pelea entre dos migrantes por causas que no han sido esclarecidas, según han informado a EFE fuentes policiales. Uno de los migrantes recibió dos cortes con un arma blanca -presuntamente una navaja-, mientras que el segundo tuvo que ser atendido por un golpe en el ojo.

Devueltos 21 migrantes a Marruecos tras apedrear a una patrulla de militares en Ceuta Un total de 21 ciudadanos marroquíes han sido devueltos a su país de origen tras apedrear este sábado por la noche a miembros de una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaban realizando trabajos de vigilancia en la zona de la playa El Trampolín de Ceuta, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en una de las zonas más afectadas tras la entrada masiva, como son el Trampolín y Benítez (contiguas entre si) durante la pasada madrugada. Los inmigrantes aprovecharon que estaban en una posición de cierta altura para apedrear al Ejército, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni materiales. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que a los 21 migrantes se les dio a elegir entre retornar voluntariamente a Marruecos o prestar declaración ante el juzgado correspondiente, al carecer de antecedentes penales, y todos optaron por regresar a su país.

Habla Puente El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha asumido ser un mero peón de Feijóo" respecto a la crisis en Ceuta y que "se ha olvidado de su papel institucional". Así se ha expresado el ministro en la red social X este domingo, donde ha afirmado además que "este es el bucle que quiere el PP en Ceuta", tras la decisión del Ejecutivo de asumir el control del puerto de Ceuta para la instalación de carpas para atender a migrantes, algo que el Gobierno de Vivas tacha de "grave error".

Cientos de ceutíes salen a la calle Varios centenares de ceutíes han vuelto a salir este domingo a la calle para reclamar, en esta ocasión, que se garanticen los derechos y la protección de los niños que residen en la ciudad, que se han visto privados en el último mes de numerosas actividades por la presión migratoria. Los vecinos se han concentrado en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, en un acto organizado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, así como a través de las redes sociales.