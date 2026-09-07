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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Noche de presión migratoria en Melilla con decenas de interceptados en camiones de feria

Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes en protesta por la situación en la ciudad

Más de 700 personas migrantes han abandonado de forma voluntaria la ciudad autónoma esta semana

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, este domingo en Ceuta.

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, este domingo en Ceuta. / Reduan / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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