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CASO ZAPATERO

El ex consejero delegado de Plus Ultra reitera ante el juez que pagaron el 1% al amigo de Zapatero por el rescate

Roberto Roselli asegura que la SEPI no controló el destino del dinero público que recibieron

El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla después de quedar en libertad.

El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla después de quedar en libertad. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

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Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

MADRID

El ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli ha confirmado ante el juez que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, que la aerolínea pagó el 1% del rescate de 53 millones, unos 530.000 euros al empresario Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno.

Asimismo, ante las preguntas del magistrado, Roselli ha asegurado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no controló el destino del dinero público que recibieron, que acabó en paraísos fiscales.

Roselli, que dimitió en julio pasado de su cargo en la aerolínea, ha ratificado el contenido del escrito dirigido a la Audiencia Nacional en el que aseguraba que en Plus Ultra tuvieron conciencia de que el expresidente del Gobierno y su "amigo" Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar", lo cual fue asumido en la compañía "de forma sobrevenida" para "salvar a la compañía, aún cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".

Además, en el escrito resaltaba que ante la lentitud de la tramitación del expediente del rescate por parte de la SEPI, el propio Roselli y el entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, "plantearon la conveniencia de que el señor Zapatero o Martínez Martínez intervinieran directamente ante responsables de la SEPI para agilizar el expediente. Incluso se intentó que obtuvieran una garantía verbal de que la ayuda sería concedida, con el objetivo de utilizar dicha expectativa para obtener financiación puente de entidades bancarias".

Y el 6 de febrero de 2021, prosigue el escrito de Roselli, el que fuera máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes, fugado de la justicia española, propuso organizar una comida entre Camilo Ibrahim Issa, Martínez Martínez y los responsables de Plus Ultra. Según explicó Ibrahim Issa acababa de reunirse con Zapatero, quien le había transmitido que la operación avanzaba correctamente".

Noticias relacionadas y más

Zapatero también habría ayudado a la compañía a solucionar los problemas que tenía en Venezuela, siempre según el escrito de Roselli, que ha ratificado este martes en la Audiencia Nacional.

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Fuente: El Periódico

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