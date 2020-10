Diferentes agentes deportivos de la Comunidad Valenciana han aunado fuerzas para lanzar una campaña conjunta que fomente la práctica deportiva y su imprescindible papel en la sociedad, y reivindique a la Comunitat de L’Esport como un espacio seguro para la actividad deportiva.

"El Deporte no se rinde" es el lema bajo el que la Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso y el tejido asociativo del sector, integrado por GEPACV, Cátedra del Deporte de la UPV, COLEF, FNEID, CONFEDECOM, Fundación España Activa y FVMP han puesto en marcha esta iniciativa para concienciar a la ciudadanía de que el deporte es salud y que no debemos abandonarlo a pesar de las circunstancias, sino que debemos adaptar nuestra rutina deportiva a las medidas y protocolos de seguridad para que la actividad física siga formando parte de nuestra vida.

Unos propósitos que van muy ligados a las ideas y objetivos que desde la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana se ha intentado transmitir desde que comenzó la "Nueva Normalidad". Es por ello, que desde la FVCV han querido poner su granito de arena en esta campaña y sumarnos a sus acciones. Para que no se olvide que "El Deporte no se rinde" y nosotros tampoco debemos rendirnos.

El mar no cierra en otoño

Se acaba el verano pero no el mar. Asociamos los deportes náuticos a los meses estivales pero la suerte que tenemos es que el mar sigue estando ahí para nosotros los 365 días del año ¿Por qué dejarlo de lado con lo que nos gusta y nos aporta? La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha puesto en marcha un conjunto de cursos y actividades para que el mar no se pare. En Valencia es posible navegar en verano y en invierno con buen viento y mucho sol. En la Escola Municipal de Vela, está en el mismo lugar donde se celebraron dos ediciones de la Copa América, así que aseguran días de viento suave y diversión; y días de poniente fuerte y mucha tensión. Un abanico muy amplio no solo para aprender a navegar, sino también para interiorizar los valores que del deporte se desprenden.

Para los más pequeños hay cursos trimestrales que se imparten los fines de semana a bordo de TAZ para los menores de 12 años o de TOPAZ para los mayores de 12 años, de forma individual o por parejas, siempre con mascarilla. Podemos encontrar también sesiones de 3 horas durante los sábados y los domingos, tanto para infantiles como para juveniles, a bordo de TAZ , TOPAZ o 595.

Los adultos no se quedan atrás, pueden encontrar el programa ‘Navega’ que consiste en navegar dos horas, de manera similar a ir a un gimnasio, o jugar algún partido, la escuela pone los instructores y las embarcaciones, y el interesado ¡las ganas de navegar! También existe la opción de aprender a bordo de un Cyclone, o navegar en familia, con un bautismo náutico en una sesión de 3 horas para niños a partir de 6 horas acompañados de padres, familiares o tutores. El día 20 de cada mes salen los cursos del mes siguiente, está toda la información en su web.

Siguiendo esta tónica, la Escola Municipal de Vela va más allá y permite sesiones más distendidas para grupos (como colegios, institutos, universidad o fallas), con varias opciones entre las cuales el grupo elige qué actividad náutica se prefiere realizar.

Hay que tener en cuenta que las actividades se pueden llevar a cabo siempre que el mar esté en un estado adecuado y el viento no supere las 18 nudos de intensidad. La seguridad es lo primero. De la misma forma que la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana se encarga de garantizar todos los protocolos de seguridad establecidos con el COVID 19.