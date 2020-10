Bajo unas estrechas medidas de higiene y seguridad, y teniendo muy presentes todos los protocolos a seguir en las instalaciones y zonas comunes, el Club Náutico Dehesa de Campoamor congregó durante el 24 y el 25 de octubre a 98 embarcaciones procedentes de 14 clubes náuticos de la Comunitat Valenciana para celebrar el Campeonato Autonómico de Optimist B 2020 que pone fin a la temporada 19-20 y además supone el inicio de la Copa Autonómica 2021.

Tras tener que posponerse debido a las restricciones derivadas de la pandemia mundial, esta regata ha supuesto la vuelta a la competición para la clase Optimist B en la Comunitat. Las aguas de la costa oriholana han sido el escenario donde los infantiles han podido disfrutar de dos días de campeonato en los que las buenas condiciones han favorecido el desarrollo de la regata y han permitido cumplir el programa previsto.

Con seis mangas completadas, tres por jornada, los casi cien optimist, que ha reunido esta cita, han luchado por hacerse con el título autonómico 2020.

El del Club Náutico de Santa Pola, Ramón de la Serna, no ha dado margen a sus rivales en ninguna de las pruebas disputadas. Tres primeros consecutivos el primer día de regata lo situaban como claro favorito al título y hoy, en la segunda jornada, se ha vuelto a adjudicar los tres parciales del día proclamándose así vencedor indiscutible del Campeonato Autonómico de Optimist B de la Comunitat Valenciana en sub16 masculino.

Por detrás, ha quedado el local Pablo Sánchez que deja la plata en el CN Dehesa de Campoamor y Hugo Wijn que se lleva el bronce para el Real Club Náutico de Calpe y también el oro en sub11. El calpino ha firmado una gran actuación los dos días de competición que le han valido no solo para proclamarse campeón en sub11 sino también para subir al medallero absoluto llevándose el bronce de la general. Junto a él, completaban el top tres en masculino sub11 los del Real Club de Regatas de Alicante Alejandro Valero e Ignacio Sánchez.

En categoría femenina ha brillado Marta Ferrando del Real Club Náutico de Valencia. Ella ha sido una de las grandes protagonistas del campeonato proclamándose campeona autonómica 2020 tanto sub 11 como sub 16. Y es que, el podio femenino ha sido similar para las dos categorías puesto que junto a Marta Ferrando, las del Club Náutico de Jávea Elena Pérez - Manglano y Begoña Pérez – Manglano se hacían con la plata y el bronce respectivamente también en sub 16 y sub 11.

Al finalizar la competición se ha realizado una entrega de premios al aire libre en el club que ha contado con la presencia del Presidente de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, el Presidente de AECIO en CV así como el Presidente y el Vocal de Vela del CN Dehesa de Campoamor y donde también ha querido estar presente la Concejalía de Deportes.