La electricidad de las instalaciones de The Ocean Race en el Puerto de Alicante y el Museo es desde ya renovable y limpia, suplida por Enercoop, con sede en Crevillent. Se trata de una cooperativa cuyos miembros proveen energía solar desde paneles solares en tejados de edificios y en granjas solares.

Para The Ocean Race es un orgullo poder apoyar un negocio local como Enercoop que produce energía localmente sin emitir gases de efecto invernadero. Es una de las piezas más de su programa "Racing with Purpose": "Competir con un propósito", y una más de las iniciativas de sostenibilidad que rodea a todo lo que realizan desde The Ocean Race.

Se encuentran muy felices de ser parte de una revolución solar liderada por la comunidad en su ciudad natal de Alicante. Ahora su Race HQ, junto con The Ocean Race Museo, funcionan con energía 100% renovable producida localmente.

Las iniciativas de sostenibilidad premiadas están integradas en todo lo que hacen en The Ocean Race.

¿Qué es Enercoop?

Enercoop, con sede social en la provincia de Alicante, es el promotor de COMPTEM, la Comunidad Energética local pionera en Europa. En ella se implementan instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico, tanto en edificios públicos como privados para girar hacia un nuevo modelo energético donde el consumidor será el indiscutible protagonista. Grupo Enercoop es un actor clave en la definición de la transición energética marcada por Europa que fija las líneas de un horizonte energético más justo, democrático, descentralizado, limpio, renovable y digital.