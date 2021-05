La localidad francesa de Lorient se ha convertido en el punto de encuentro de varios de los mejores equipos de vela oceánica del mundo con motivo de la inminente salida de la primera edición de The Ocean Race Europe, que tendrá lugar mañana 29 de mayo. Diseñada para ofrecer regatas oceánicas profesionales con tripulación completa, esta nueva competición europea con varias etapas ha conformado una lista de inscritos de primer nivel con 12 equipos representando a nueve países.

La regata está abierta a dos clases de veleros oceánicos de alto rendimiento: los monotipos VO65 y los IMOCA 60. Ambas clases de embarcaciones son capaces de alcanzar altas velocidades y en las condiciones adecuadas pueden recorrer más de 600 millas náuticas en 24 horas. El recorrido de 2000 millas náuticas de The Ocean Race Europe llevará a los equipos desde Lorient hasta Génova, con escalas en Cascais y Alicante a lo largo de la ruta.

Regatistas de 23 nacionalidades van a competir en The Ocean Race Europe, y los listados de tripulación incluyen algunos de los principales nombres de la vela internacional, junto con una selección de jóvenes de gran talento, que llegan con muchas ganas de dejar su huella en la escena profesional de la navegación oceánica.

La salida del 29 de mayo se retransmitirá en directo a través de Eurosport en más de 50 países y podrá verse en www.theoceanrace.com, así como en su cuenta oficial @theoceanrace en YouTube y Facebook . La cobertura comenzará a las 13:30 horas y la regata tendrá su salida a las 13:45 horas.

The Ocean Race Europe está organizada por The Ocean Race, una exigente vuelta al mundo por etapas que se lleva a cabo cada cuatro años. La primera edición se disputó en 1973 y durante las 13 ediciones del evento, The Ocean Race se ha convertido en el referente de las regatas oceánicas profesionales con tripulación completa.

La edición inaugural de este año de The Ocean Race Europe estrena un calendario de diez años de actividad competitiva que incluye varias ediciones confirmadas de la vuelta al mundo, que tendrá lugar en un ciclo de cuatro años a partir de 2022-2023.

Muchos de los equipos que participan en The Ocean Race Europe también planean competir en la próxima edición de la vuelta al mundo de The Ocean Race que está programada para comenzar en otoño de 2022 desde Alicante, donde se encuentran las oficinas centrales de la regata.

Se espera una competición tan reñida como emocionante, tanto en la clase VO65 como en IMOCA 60, y es poco probable que los ganadores se decidan antes de la regata costera final, que tendrá lugar en Génova el 19 de junio.

The Ocean Race Europe también forma parte de las IMOCA Globe Series, que se extienden desde 2021 hasta la Vendée Globe de 2024-2025, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas.

Los equipos IMOCA

En los IMOCA 60 con foils, hay tres equipos franceses, uno de Estados Unidos y uno de Alemania.

El 11th Hour Racing Team estadounidense está liderado por el regatista Charlie Enright, que suma dos ediciones de The Ocean Race. Con base en la ciudad de Newport (Rhode Island), en la costa este de Estados Unidos, la tripulación acaba de completar una travesía transatlántica para participar en The Ocean Race Europe.

Junto a Enright está como navegante el británico Simon Fisher, que tiene cinco vueltas al mundo en su palmarés, y también cuentan con el experimentado francés Pascal Bidégorry, que viene de ganar la edición de 2017-2018 de The Ocean Race con el Dongfeng Race Team, así como con la suiza Justine Mettraux, con dos The Ocean Race en su curriculum. Como reportero a bordo tendrán al experimentado Amory Ross.

Recién aterrizado de un impresionante tercer puesto en la Vendée Globe 2020-2021, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, el patrón francés Louis Burton lidera al Bureau Vallée en The Ocean Race Europe.

"Estamos entusiasmados porque la iniciativa surgida entre la clase IMOCA y The Ocean Race es muy positiva e inteligente", dijo Burton. “Nos sentimos afortunados de poder competir por Europa. Creo que no ha sido un evento fácil de organizar en estos momentos, así que estamos agradecidos porque es genial poder hacer escalas en Cascais, Alicante y Génova... Es increíble tener cinco barcos IMOCA y siete VO65 juntos en la línea de salida solo unas semanas después del final de la Vendée Globe".

La tripulación principal de Burton está formada por su compañero francés Davy Beaudart como navegante, así como por la esposa de Burton, Servane Escoffier, otra regatista oceánica de gran experiencia. El equipo planea rotar con varios otros experimentados navegantes oceánicos franceses durante la regata, así como con la británica Pip Hare, que también viene de completar la Vendée Globe.

El patrón del CORUM L'Épargne, Nicolas Troussel, es muy conocido por sus logros en la navegación en solitario después de haber ganado dos veces la consagrada Solitaire du Figaro y ha reunido un trío de talentos enormemente competitivo para su participación en The Ocean Race Europe.

Junto a Troussel, a bordo del IMOCA 60 de última generación está el renombrado regatista francés Sébastien Josse, así como los también galos Marie Riou y Benjamin Schwartz, que compitieron en la edición de 2017-2018 de The Ocean Race, y juntos ganaron el Campeonato de Europa Offshore Mixto de la EUROSAF en 2020.

El patrón francés Thomas Ruyant y su IMOCA 60 de última generación vuelven a la competición tras terminar sextos en la edición 2020-2021 de la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. El equipo está patrocinado por LinkedOut, una innovadora iniciativa que ayuda a las personas sin hogar en Francia a encontrar un trabajo dándoles la oportunidad de promocionar su currículum y demostrar todo su potencial.

Navegando junto a Ruyant habrá una tripulación francesa con mucha experiencia, con Morgan Lagravière, el co-patrón de Ruyant para la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre a finales de este año, además de Quentin Ponroy, Laurent Bourguès y Clarisse Crémer, participante en la última Vendée Globe.

Liderado por el experimentado patrón olímpico y oceánico alemán Robert Stanjek, el Offshore Team Germany tiene la mirada puesta en dar la vuelta al mundo en The Ocean Race 2022-23.

Para The Ocean Race Europe, Stanjek ha reclutado a la atleta olímpica británica y dos veces vueltamundista Annie Lush, así como al joven y talentoso regatista alemán Phillip Kasüske y al francés Benjamin Dutreux, que terminó noveno en la Vendée Globe 2020-21. El OBR del equipo es el alemán Felix Diemer.

La flota VO65

La clase VO65 se ha utilizado en las dos últimas ediciones de The Ocean Race y la flota está preparada para dar una tercera vuelta del mundo en la próxima edición de 2022-2023. Construidos como monotipos estrictos, los barcos son idénticos en todos los sentidos y, por lo tanto, están muy igualados.

La división VO65 en The Ocean Race Europe está compuesta por dos inscritos de los Países Bajos, así como uno de Austria, Lituania, México, Polonia y Portugal.

El AkzoNobel Ocean Racing, con bandera holandesa, está liderado por uno de los navegantes oceánicos com más millas acumuladas del mundo, el australiano Chris Nicholson. La tripulación internacional del equipo combina una experiencia probada con un talento joven e interesante, y cuenta con el británico Will Harris como navegante, así como con los australianos Liz Wardley y Lucas Chapman como capitán del barco y jefe de guardia respectivamente. También cuenta con el proa británico Trystan Seal, Rosalin Kuiper (HOL), Rory Hunter (GBR), Giulio Bertelli (ITA) y Charlie Wyatt (AUS).

El equipo lituano Ambersail-2 está liderado por el patrón lituano Rokas Milevičius, olímpico en Londres 2012. La tripulación incluye al participante en la Vendée Globe 2016 Conrad Colman (NZL) como navegante, así como los regatistas lituanos Domantas Juškevičius, Deimantė Jarmalavičiūtė, además de Tomas y Linas Ivanauskas.

El equipo portugués Mirpuri Foundation Racing Team está dirigido por el destacado navegante oceánico francés Yoann Richomme con una lista de tripulantes repleta de regatistas de la edición de 2017-18 de The Ocean Race, junto con un par de talentosas caras nuevas.

La tripulación del Mirpuri está compuesta por el navegante Nico Lunven (FRA), el jefe de guardia Jack Bouttell (GBR), el proa Olly Young (GBR), la segundo proa Emily Nagel (GBR), el caña / trímer Bernardo Freitas (POR) y Frederico Pinheiro Melo (POR), el piano Willy Altadill (ESP), Mariana Lobato (POR), Rob Bunce y como OBR Martin Keruzore (FRA).

El navegante holandés Bouwe Bekking, un patrón que se ha convertido en sinónimo de The Ocean Race desde que dio la vuelta al mundo por primera vez en 1985-86, lidera la tripulación del Sailing Poland que incluye al respetado navegante noruego Aksel Magdhal y al experimentado danés Jens Dolmer, capitán del barco, además del joven pero experimentado canario Simbad Quiroga como proa.

“Tengo muchas ganas de volver a navegar y competir", dijo Bekking en Estocolmo, donde su equipo participó en un Prólogo junto a otros 3 VO65. "Competir en este evento europeo entre las ediciones de vuelta al mundo es importante para todos nosotros. Tenemos un equipo joven y queremos darles la oportunidad de aprender sobre la vela oceánica".

Los jóvenes del equipo de Bekking son un grupo de talentosos regatistas polacos deseosos de mejorar su experiencia profesional en las regatas oceánicas: Maja Micińska; Anna Weinzieher; Alan Alkhatab; Stan Bajerski; Kacper Gwóźdź; Mateusz Gwóźdź y Gustaw Miciński. El OBR del Sailing Poland es Adam Burdylo.

Patroneado por el holandés Simeon Tienpont, dos veces ganador de la America’s Cup y veterano de The Ocean Race, el equipo Childhood I cuenta con un núcleo duro con mucha experiencia que incluye a los holandeses Gerd-Jan Poortman, Peter van Niekerk y Wouter Verbraak (navegante) y al ex olímpico Pieter-Jan Postma.

Además, el equipo ha reunido un grupo de talentosos navegantes holandeses, suecos y un sudafricano para rotar a bordo durante las tres etapas de The Ocean Race Europe: Jelmer van Beek; Rutger Vos; Laura van Veen; Arianne van de Loosdrecht; Matt Whitehead (RSA); Julius Hallström (SWE); Robin Jacobs; Lars van Stekelenborg; Max Deckers; Brend Schuil.

Dirigido por el patrón holandés Gerwin Jansen, un consumado regatista oceánico, el sindicato The Austrian Ocean Race Project es un equipo joven y ambicioso de tripulantes provenientes de varias nacionalidades. Para The Ocean Race Europe, el equipo operará con una tripulación central compuesta por Oliver Kobale (AUT), el navegante Jolbert van Dijk (NED), los capitanes de guardia Michiel Goegebeur (NED) y Konstantin Kobale (AUT), y la trímer Anna Luschan (AUT), junto a otros tripulantes que rotarán etapa por etapa.

El patrón del Viva México, Erik Brockmann, es un talentoso regatista mexicano que anteriormente lideró dos equipos mexicanos en las Extreme Sailing Series, además de acumular miles de millas de regatas oceánicas, incluidas seis ediciones de la prestigiosa Transpac Race.

Brockmann está flanqueado por experimentados jefes de guardia españoles: Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro -que ha participado en siete ediciones de The Ocean Race- y Jaime Arbones, así como los mexicanos Juan Varela y Juan Luis Medina, Carlos Robles (ESP) Miguel Fernández (ESP), Moritz Spitzauer (AUT), Nadir Balena (ITA) y Eugenia Bosco (ARG). El OBR de Viva México es Jen Edney.

The Ocean Race Europe comienza en Lorient mañana 29 de mayo y finalizará en Génova el 19 de junio. Además de las tres etapas con la misma puntuación - Etapa 1: Lorient a Cascais; Etapa 2 Cascais a Alicante; y Etapa 3 Alicante a Génova, los equipos también competirán en dos regatas costeras en Cascais y Génova, con puntos de bonificación para los tres primeros clasificados.

Como preludio a la salida de la primera etapa desde Lorient, durante la jornada de hoy todos los equipos competirán en una regata no puntuable alrededor de la cercana Ile de Groix.