El Real Club de Regatas de Alicante, cuna de campeonas

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) ha sido, durante décadas, cuna de grandes talentos que han llevado el nombre de la ciudad de Alicante a lo más alto. Entre sus filas se encuentran deportistas de élite que han demostrado que la pasión, el esfuerzo y la dedicación son pilares imprescindibles para lograr llegar a lo más alto en el deporte. Ejemplo de talento y superación son Lucía Navarro, en la disciplina de remo, y Lara Himmes, en vela, dos jóvenes, que llevan años haciéndose paso en las competiciones a través de sus logros deportivos.

Lara Himmes es una de las grandes promesas de la vela española. / Información

Constancia de una subcampeona del mundo

Lucía Navarro encontró su pasión en el remo desde muy pequeña. «Empecé a remar con solo 8 años, y ahora, con 18, llevo más de una década en el club. Para mí, es mi segunda casa, mi familia», expresa Navarro. Su éxito no ha caído del cielo, su rutina de entrenamiento es exigente, con sesiones dobles desde hace tres años, pero lejos de verlo como un sacrificio, lo disfruta: «Al final, entrenar aquí es estar con mis amigos y hacer lo que me apasiona».

Este último año ha sido el más brillante de su carrera hasta la fecha. Lucía logró el título de campeona de Europa y subcampeona del mundo en el campeonato Beach Sprint, una hazaña que todavía le cuesta asimilar: «No es algo que se consiga todos los días. Tardé en darme cuenta de lo que había logrado, pero ver la medalla y recordar el esfuerzo invertido es increíble».

Además, formar parte de la selección española de remo olímpico le ha permitido competir en el Campeonato de Europa, donde alcanzó la quinta posición. «Ha sido un año de mucho crecimiento, con viajes, competiciones y experiencias inolvidables», destaca. Sin embargo, alcanzar estos logros no ha sido fácil. El trabajo de Navarro es constante, pues tiene que compatibilizar estudios con entrenamientos y concentraciones, siendo todo un reto: «Pasé casi todo el verano entrenando, pero cada minuto valió la pena».

Con una mira puesta en el futuro, Navarro aspira a seguir creciendo en la categoría absoluta y mantener su nivel competitivo para continuar representando a España en campeonatos internacionales. «Siempre he soñado con llegar lejos, pero nunca imaginé que sería posible. Ahora quiero seguir disfrutando, aprendiendo y, por supuesto, luchando por nuevas metas».

Una deportista que rompe moldes

Lara Himmes es una de las grandes promesas de la vela española. Su historia con el RCRA comenzó tras un cambio personal que la llevó a elegir el club por su apuesta por la vela y el ambiente competitivo que ofrecía. «Fue una decisión acertada. Me encantaba el equipo, el proyecto y la gente que lo conformaba», comenta.

Himmes acumula múltiples campeonatos de España y victorias en el ranking de la Federación Española. Sus mayores hitos incluyen un subcampeonato del mundo, una séptima posición mundial y un sexto puesto en el Campeonato de Europa. Además, ha sido la primera valenciana en su categoría en clasificarse para un mundial de clases olímpicas, un logro que la impulsó a formar parte del equipo olímpico español.

«A veces no valoramos del todo lo que conseguimos en el momento, pero cuando miro atrás y veo todo lo que he logrado, me doy cuenta de lo increíble que ha sido el camino», reflexiona. Para ella, el éxito no solo se mide en títulos, sino en el aprendizaje diario: «Mi meta a corto plazo es mejorar cada día, no solo como regatista, sino también como persona. Eso es lo que realmente marca la diferencia».

Uno de los grandes sueños de Himmes es representar a España en los Juegos Olímpicos. «Es un objetivo claro, pero el camino no es fácil. Aun así, cada campeonato me motiva más para seguir adelante», confiesa. Otra de sus aspiraciones futuras es llegar a convertirse en un referente para las nuevas generaciones: «Quiero demostrar que las mujeres somos igual de válidas en este deporte ya que la vela sigue siendo un mundo complicado para nosotras, pero poco a poco estamos rompiendo barreras», comenta.

La historia y el legado del RCRA

Una de las cosas de las que puede presumir el club es de la gran cantidad de deportistas de alto nivel que han pasado por sus filas y que a día de hoy continúan regalando lo mejor de ellos a la historia del RCRA. Un presidente del club orgulloso, Miguel López, no puede evitar ocultar su alegría al hablar de los logros de sus deportistas: «El RCRA ha sido cuna de grandes regatistas que han llevado el nombre de nuestro club y nuestra ciudad a lo más alto de la vela nacional e internacional. Figuras como María Torrijo, primera mujer en el mundo en obtener los títulos de Oficial, Juez y Árbitro Internacional, y Asunción Limiñana Esplá, campeona del mundo en la clase Vaurien en 2005, son un emblema y un honor para nuestro club y la historia de la ciudad».

«Todos estos logros reflejan el esfuerzo, la pasión y la dedicación de nuestros deportistas, así como el compromiso del Real Club de Regatas de Alicante con la formación y el impulso de la vela», añade López. Su misión es clara: seguir apoyando a jóvenes talentos como Lucía y Lara para que continúen cosechando éxitos y dejando huella en el deporte náutico.