El urbano eléctrico que faltaba

Volkswagen ha presentado el ‘Concept CAR’ del modelo económico y puramente eléctrico ID. Every1, disponible desde 20.000 euros a partir de 2027.

Pero antes de la llegada de este modelo, Volkswagen ha anunciado que en 2026 comenzará a vender el ‘ID 2all1’ por un precio inferior a 25.000. Ambos modelos formarán parte de la nueva ‘Familia de Coches Urbanos Eléctricos’ con tracción delantera, desarrollada bajo la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB).

«El ID. Every1 representa la última pieza del rompecabezas de nuestro camino hacia la gama de modelos más amplio del segmento de los vehículos de gran volumen. Ofrecemos entonces a cada cliente el vehículo adecuado con la propulsión adecuada, incluida una movilidad de acceso totalmente eléctrica asequible», ha explicado el CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer.

Volkswagen ID. Every1. / Información

El ID. Every1 contará con un motor totalmente eléctrico de 70 kW ó 95 CV que permitirá una autonomía de hasta 250 km en ciclo combinado de consumo y una velocidad máxima de 130 km/h.

El nuevo coche urbano de Volkswagen tendrá unas dimensiones de 3,88 metros de largo, 1,81m de ancho y una altura de 1,49m. El ID. Every1 se sitúa entre el antiguo up! (3.600 mm), el ID.2 all (4.050 mm) y el actual Polo (4.074 mm). En el interior ofrece espacio para cuatro personas, y su volumen del maletero tendrá una capacidad máxima de 305 litros.

La versión de serie del ID. Every1 será el primer modelo de todo el grupo que utilizará una arquitectura de software completamente nueva y muy potente. De este modo, el futuro Volkswagen podrá recibir nuevas funciones a lo largo de todo el ciclo de vida si lo desean sus usuarios. Incluso después haber comprado un coche configurado personalmente, se puede seguir actualizando y adaptando individualmente a las necesidades del cliente.

Volkswagen ID. Every1. / Información

El ID. Every1 se enmarca en el nuevo acuerdo «Futuro de Volkswagen», que la marca firmó para reflotar la propuesta eléctrica e industrial. Volkswagen AG llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores a finales de diciembre de 2024 sobre una visión objetivo que combina la estabilidad económica, el empleo y el liderazgo tecnológico en el ámbito de la movilidad sostenible. Las medidas acordadas para ello constituyen la base para los proyectos centrales del futuro.

En otoño de este año, la marca Volkswagen ofrecerá una visión más detallada de la nueva ‘Familia de Coches Urbanos Eléctricos’. Las previsiones son que hasta 2027 llegarán nueve nuevos modelos, entre ellos las versiones de serie del ID. 2all por menos de 25.000 euros y del ID. Every1 por unos 20.000 euros. La marca alemana se ha fijado el objetivo de convertirse en el fabricante de automóviles más seguro, innovador y vendido en 2030.

El Volkswagen up! que se fabricó hasta 2023, fue el predecesor del ID. Every1, y sigue convenciendo hoy en día por su diseño claro e inconfundible. No solo como Volkswagen up! si no como Skoda CityGo y como Seat Mii.