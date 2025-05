¡No te pierdas los 10 Días Kia en Kia Marcos Automoción y descubre sus instalaciones renovadas en Sant Joan!

Mayo, el mes de las grandes oportunidades para los amantes del automóvil, llega con los 10 Días Kia, una campaña que se está consolidando como la más esperada de cada año. Hasta el 26 de mayo de 2025, Kia Marcos Automoción te invita a descubrir la innovación de sus vehículos, disfrutar de descuentos exclusivos, financiación a medida y una amplia variedad de ventajas en toda la gama de modelos.

Del 15 al 26 de mayo de 2025, Kia Marcos Automoción te invita a descubrir los 10 Días Kia. / Alex Domínguez

¿Qué son los 10 Días Kia?

Los 10 Días Kia son una oportunidad única que ofrece Kia Marcos Automoción en sus concesionarios oficiales de toda la provincia de Alicante. Durante estos días especiales, los clientes podrán acceder a precios especiales, condiciones de financiación inmejorables y una atención personalizada. Además, quienes visiten las instalaciones disfrutarán de un servicio especializado que les guiará en todo el proceso de compra.

Durante estos días especiales, los clientes podrán acceder a precios especiales, condiciones de financiación inmejorables y una atención personalizada. / Alex Domínguez

En esta edición de mayo, los 10 Días Kia incluyen una oferta increíble de modelos eléctricos, híbridos y de combustión tradicional, todos ellos con la garantía Kia de 7 años. Desde los compactos más ágiles hasta los SUV familiares, la variedad es ideal para todos los gustos y necesidades. Los visitantes podrán ver de cerca los últimos lanzamientos, así como vehículos de entrega inmediata para quienes no pueden esperar.

Novedades en Kia Marcos Automoción San Juan

Kia Marcos Automoción San Juan ha experimentado una renovación integral, presentando una moderna y elegante nueva imagen que refleja su compromiso con la innovación. Desde el concesionario situado en el municipio de Sant Joan d’Alacant, el equipo de Kia Marcos Automoción invita a sus clientes a visitar unas instalaciones de más de 340 m², diseñadas para ofrecer una experiencia única. La moderna sala de espera, equipada con todo tipo de comodidades, garantiza una estancia agradable mientras el equipo de profesionales se encarga de todo. El renovado concesionario destaca por su diseño vanguardista y la tecnología de última generación, brindando confort, además de un ambiente más funcional y accesible para todos los visitantes.

Kia Marcos Automoción San Juan ha experimentado una renovación integral, presentando una moderna y elegante nueva imagen. / Alex Domínguez

Modelos destacados

Kia EV3: Un eléctrico que marca el futuro

El gran protagonista de esta edición es, sin duda, el nuevo Kia EV3. Este SUV eléctrico ha sido recientemente galardonado con el premio 'Coche del Año en el Mundo 2025' y reconocido con el premio 'Best of the Best' en los Premios Red Dot 2025. Con una autonomía de hasta 773 km y un diseño vanguardista basado en la filosofía ‘Opposites United’, el EV3establece un nuevo estándar en la conducción eléctrica.

Además, su avanzada tecnología ofrece sistemas de asistencia al conductor, conectividad de última generación y un enfoque ecológico, perfecto para quienes buscan rendimiento y sostenibilidad. Durante los 10 Días Kia, los clientes podrán experimentar en vivo las sensaciones al volante del EV3 mediante pruebas dinámicas.

Kia Sportage: Un SUV versátil para todos

El Kia Sportage es otro de los modelos destacados de esta campaña. Con su diseño moderno y opciones de motorización híbrida, es el vehículo perfecto para quienes buscan un SUV que combine eficiencia, comodidad y estilo. Disponible en versiones HEV, PHEV y MHEV, el Sportage ofrece un interior amplio y funcional, ideal para familias. Durante los 10 Días Kia, también podrás disfrutar de condiciones de financiación flexibles para adaptarlas a tus necesidades.

Kia Stonic: Diseño y dinamismo en cada curva

Si prefieres un compacto urbano con carácter, el Kia Stonic es la opción ideal. Con un diseño que no pasa desapercibido, una garantía de 7 años y características tecnológicas avanzadas, el Stonic promete una experiencia de conducción única. Durante los 10 Días Kia, podrás conocer sus distintas configuraciones y beneficiarte de condiciones exclusivas de financiación.

Financiación a medida y ventajas adicionales

Los 10 Días Kia no solo ofrecen la oportunidad de conseguir vehículos de calidad a precios únicos, sino que también incluyen financiación personalizada a través de Banco Cetelem S.A.U. Además, los asistentes tendrán acceso a pruebas dinámicas de conducción y podrán disfrutar de un taller especializado para asegurarse de que cada detalle esté cubierto.

Por qué elegir Kia: Calidad y garantía de 7 años

Kia ofrece una de las mejores garantías del mercado, con 7 años o 150,000 km de cobertura para todos los modelos vendidos durante los 10 Días Kia. Esta garantía es transferible en caso de venta del vehículo, lo que refleja la confianza de Kia en la durabilidad y resistencia de sus coches. Las pruebas extremas a las que se someten estos vehículos, como recorrer más de un millón de kilómetros, aseguran su fiabilidad a largo plazo.

Los 10 Días Kia de mayo de 2025 son la oportunidad perfecta para descubrir todos los modelos de Kia, aprovechar precios especiales y disfrutar de las ventajas que solo Kia Marcos Automoción te puede ofrecer.

No pierdas la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones de Kia San Juan y aprovechar esta oferta exclusiva antes del 26 de mayo.

Instagram

Facebook

LinkedIn