Prestaciones eficientes

El Volkswagen Golf se ha caracterizado siempre por su diseño práctico y funcional para el día a día, así como por poner al alcance de muchos tecnologías que son propias de segmentos superiores. Ese es su secreto y por ello atraído a millones de personas y se ha ganado la denominación que ya se le dio al Escarabajo, y que es ‘el coche del pueblo’.

El Golf mantiene el ADN y el espíritu del primer Golf, pero ha ido evolucionando en el exterior y en el interior. El Golf actual es el más digitalizado, conectado y electrificado de todas las generaciones de Golf.

La gama de motores cuenta con 5 versiones electrificadas: 3 microhíbridas (eTSI) de 48 V con etiqueta ECO y 2 versiones híbridas enchufables (eHybrid) con etiqueta CERO, mientras que en gasolina tenemos motores TSI de 1.0, 1.5 y 2.0 litros con potencias desde 110 a más de 300 CV.

El interior dispone de un sistema de infotainment de 12,9” de serie. El Golf lleva un equipo de serie completo, y destaca el equipamiento de seguridad. / Información

Pero hoy probamos el Volkswagen Golf eHybrid R-Line, también conocido como Golf PHEV, que significa Plug-In Hybrid Electric Vehicle, es decir vehículo híbrido enchufable en español, ofrece una combinación de motor de gasolina y motor eléctrico, permitiendo una conducción eficiente y con bajas emisiones. Nosotros hemos probado la versión de 204 CV, compuesta por un motor eléctrico de 116 CV y un motor gasolina 1.5 de 150 CV, que ofrece una autonomía eléctrica de hasta 142 km. La caja de cambios automática DSG es de siete velocidades. Su alimentación se lleva a cabo por una batería de 25,7 kWh de capacidad bruta (19,7 kWh netos).

El interior dispone de un sistema de infotainment con pantalla de 12,9”, de serie. En combinación con la navegación ofrece un control por voz natural. La digitalización se completa con App-Connect inalámbrico y con el interfaz de teléfono con carga por inducción. Equipa el sistema de visión 360º y el Remote Park Assist, facilitando las maniobras de aparcamiento que se pueden realizar desde el teléfono.

El Golf incorpora un equipamiento de serie muy completo, y como siempre, destaca el equipamiento de seguridad.

El Volkswagen Golf eHybrid homologa una autonomía eléctrica de 142 kilómetros y un consumo de combustible de 0,3 litros a los 100 km.

Volkswagen Golf eHybrid 204 CV. / Información

Si conducimos normalmente por ciudad, circularemos en eléctrico y no consumiremos combustible, salvo que pasemos de 130 km/h cosa que no haremos en ciudad. Conviene recordar que arrancaremos siempre en modo eléctrico. Sin embargo, si salimos a carretera lo mejor es que pongamos el modo híbrido. En ciudad con 116 CV temos potencia suficiente para circular cómodamente, y si en carretera dejamos el modo eléctrico, la máxima potencia seguirá siendo de 116 CV y no de 204 CV, porque no utilizaremos los 150 CV del motor de gasolina. Al pasar a modo híbrido el coche utilizará y combinará los dos motores y tendremos los 204 CV disponibles. La batería nos durará muchos más kilómetros de los 142, al combinarse con el de gasolina Antes de que la batería se vacie se irá recargando, pero lo mejor es realizar una recarga en un cargador de carga rápida, y teniendo encuenta que la batería es de menos de 20 kWh, mientras tomamos algo y vamos al lavabo, ya se habrá cargado, y recuerde que con llegar al 80% es suficiente.

En carretera el Golf eHybrid ofrece una elevada suavidad de conducción. En cuanto puede se utiliza sólo el motor eléctrico. Si viajamos por autovía lo mejor es que usemos el control de velocidad de crucero, es lo mejor para que funcione todo de forma automática, y nos sorprenderá el consumo.

Los vehículos híbridos enchufables son la solución para aquellos que salen a carretera con cierta frecuencia, y necesitan una etiqueta CERO para entrar en el centro de algunas ciudades.

El Volkswagen Golf eHybrid parte en España desde 40.175 euros.