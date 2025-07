Y el coche, a punto

Ya estamos en verano y con él llega el mes de agosto, las vacaciones, el descanso y como no, los desplazamientos. Son muchos los coches que van a circular por nuestras carreteras este verano, ya que el automóvil sigue siendo la opción preferida para las vacaciones.

Precisamente por ello, uno de los tópicos de estas fechas son los consejos para el mantenimiento adecuado del vehículo, desde revisar el estado mecánico a comprobar el desgaste de los neumáticos.

Los vehículos necesitan pasar de forma periódica una revisión técnica en la que se verifique el buen estado del mismo, pero en ocasiones no se llevan a cabo por dejadez, por falta de tiempo o por razones económicas.

Los coches van a circular con los maleteros repletos y todos los asientos ocupados, situación ésta a la que no estamos muy habituados y nos obliga, deberíamos de saberlo ya, a cambiar nuestra rutinaria forma de conducir y circular.

Debemos tener muy presente que estamos acostumbrados a conducir sin cargas adicionales y por trayectos que conocemos casi a la perfección. Y cuando salimos de vacaciones, en la mayoría de los casos, las carreteras son poco conocidas o bien no muy frecuentadas, así que todas las precauciones que podemos tomar son pocas.

Por cierto, el 1 de julio entró en vigor el nuevo catálogo de señales de tráfico, adaptándolas a la nueva movilidad y a la sociedad actual. Pero el cambio de las señales y la incorporación de las nuevas se irá haciendo de forma progresiva. Por lo que respecta a la eliminación de las señales que desaparecen, deberán retirarse antes de un año. Así que tranquilo las de siempre , van a seguir estando.

Junto al cumplimiento de las normas de tráfico y seguridad vial, la perfecta verificación del estado del vehículo es importantísima.

Con una moneda de un euro podemos comprobar la profundidad del dibujo del neumático. / Información

Los neumáticos. Como por algún sitio hay que comenzar, empecemos por algo que es indispensable, el mantenimiento de los neumáticos . Recuersde que es la única parte del vehículo que está en contacto con el asfalto y a tenor de su estado, nuestro confort y seguridad dependerán de ellos.

Es importante controlar la presión antes de dar comienzo a viajes largos, y si puede ser con los neumáticos fríos, no olvidando la rueda de repuesto, si la lleva, porque puede ser que nos haga falta.

Unos neumáticos con una presión baja, aparte de ser peligroso, nos restan potencia al coche y nos hacen gastar más combustible.

Los neumáticos de los coches eléctricos merecen atención aparte. Como el peso de las baterías es mayor que el de un coche de combustión, los neumáticos sufren más. Revise la presión y fíjese en el desgaste, si la banda de rodadura ya se encuentre por debajo de la línea de 1,6 milímetros, cámbielos. Mejor gastar un poco ahora que quedarse tirado más adelante.

Refrigeración del motor. El sistema de refrigeración del motor podemos mirarlo nosotros mismos, comprobando el nivel del refrigerante que lo protege contra la corrosión evitando pérdidas en los distintos elementos del sistema. También se debe comprobar el estado del radiador, manguitos y abrazaderas, bomba de agua y la correa del ventilador, así como el buen funcionamiento del electroventilador y todos sus sus componentes.

El aceite. El motor de un automóvil es un mecanismo muy delicado, debido a las continuas fricciones a las que están sometidas sus partes móviles, evitando su desgaste la película de aceite que las envuelve. Por ello, habrá que controlar su nivel con el motor parado, añadiendo aceite si vemos que la varilla marca el mínimo. Nunca se debe sobrepasar el nivel máximo ya que esto produciría una mayor presión, consumo de aceite y una excesiva formación de carbonilla.

Tanto el filtro como el aceite convienen ser cambiados antes de un largo trayecto si no recordamos cuando lo hicimos por última vez. Otras comprobaciones que debemos realizar son: nivel de aceite en la caja de cambios y no olvidar que si ésta es automática es importante observar el programa de mantenimiento relativo al cambio de aceite de la transmisión automática y mantener los niveles prescritos, nivel de aceite de la servodirección y posibles pérdidas de aceite, fugas por el sistema de escape y estado de las correas.

Los frenos. El sistema de frenos es, sin duda, uno de los apartados más importantes para nuestra propia seguridad. Cualquier descuido a la hora de su comprobación nos puede costar caro, un adelantamiento, un viraje forzado o simplemente una caravana pueden ser unas situaciones realmente peligrosas para la integridad física del conductor y sus acompañantes. Si las pastillas son nuevas, recuerde que no se debe frenar a fondo desde el primer momento, ya que sólo trabajarán algunas zonas de la pastilla y se llegará a su cristalización (ese chirrido desagradable cuando pisamos el freno). Estas zonas cristalizadas ni frenan ni se desgastan, y para evitarlo, durante los primeros kilómetros hay que efectuar frenadas cortas y suaves, para que poco a poco las zonas prominentes de la pastilla se vayan desgastando y se logre el perfecto acoplamiento entre ésta y el disco.

Los niveles del líquido de frenos deben ser comprobados y sustituidos cada año. El estado de pastillas y discos, igualmente debe ser revisado y el freno de mano, si lo lleva, debe ser ajustado.

Hasta ahora, además de los neumáticos, hemos hablado de las comprobaciones de unas partes fundamentales de nuestro vehículo, motor y refrigeración y del sistema de frenos, tan importante para la seguridad vial. Pues bien, existen otros apartados que no hay que descuidar y que en muchas ocasiones pasamos por alto. Por ejemplo, el buen funcionamiento de todas las luces, pilotos, luces de stop y testigos e indicadores del cuadro de instrumentos.

Los limpiaparabrisas hay que revisarlos. / Información

Conducir de noche. Si conduce de noche, compruebe la altura de sus luces. No por llevarlas más altas verá mejor, todo lo contrario. El enfoque debe estar dirigido al asfalto y no al cielo. Además, perjudicaremos a los vehículos que vienen en sentido contrario, deslumbrándolos y provocando el mal humor de algún que otro conductor. Es conveniente realizar unas cuantas paradas durante el trayecto. Un poco de aire y un corto paseo para estirar las piernas, son el mejor antídoto contra el sueño. Aún así, al menor indicio de sueño, lo mejor es parar el coche en algún área de servicio y echarse «una cabezada». En ningún caso debemos combatir el sueño con bebidas alcohólicas, porque el efecto sería entregarnos a la primera cuneta. Tampoco ingerir medicamentos estimulantes, que podrían excitarnos demasiado.

Los limpiaparabrisas, escobillas y limpia trasero serán revisados y añadiremos, si hiciera falta, agua limpia en el depósito del lavacristales y en la batería.

Para finalizar, recordemos que es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad. Muchas personas han salvado su vida gracias a ellos. Y respetemos los límites de velocidad y las señales de tráfico.

Además de revisar y poner a punto nuestro vehículo, hace falta que el conductor también esté preparado para efectuar el viaje. Conviene haber descansado lo suficiente antes de entrar en el coche. Si llevamos algún portaequipajes de techo, conviene revisar que todo esté bien sujeto. En el interior hay que apartar cualquier objeto que nos impida la perfecta visualización del exterior, colocar lo que se puede necesitar en lugares que estén a mano. Son buenas reglas que deberíamos seguir todos.

Si comemos a mitad de camino, es importante no hacerlo abundantemente y no tomar alcohol en ningún caso.

Hay que tener en cuenta que solemos ir más deprisa cuando quedan pocos kilómetros para la llegada. Cuanto más nos acercamos, más corremos y esto es un error. Tras un largo viaje, en el que hemos estado conduciendo durante varias horas, nuestros reflejos y vista han disminuido considerablemente debido al cansancio y estamos expuestos a mayores riesgos. Incluso la atención que prestábamos, por exceso de confianza y relajamiento, desaparece casi por completo provocando una conducción más autómata. Por consiguiente, lo mejor es seguir el mismo ritmo, evitando cualquier percance a tan poco del objetivo.

Viajar con su mascota. Si tiene en mente salir este verano con su mascota, es muy importante que en el momento de planificar el viaje tenga en cuenta aspectos que pueden evitar algún que otro sobresalto.

Lo más recomendable, si es posible, es ser prevenido y organizar la salida con tiempo. Una mascota tiene necesidades distintas a las de los humanos, por lo que, a la hora de tomar cualquier decisión, debes sospesar si será adecuada para ella. En un verano atípico como el de este año, hay que tener presente, además, que podemos encontrarnos con algunas limitaciones de accesos y alojamiento. Para simplificar las cosas, te ofrecemos algunas recomendaciones de TopperCan, un portal especializado en información canina, que pueden serte útiles.

No tener prisa. La mejor forma de viajar, insistimos, es no tener prisa. Que no quiere decir que tengamos que ir despacio, pero no hay que ir agobiados por llegar cuanto antes. Tenemos muchos días por delante y uno de ellos es cuando viajamos, que también se puede disfrutar.

De todas maneras, conviene antes de viajar informarse del estado de las carreteras -obras, etc.-, así como de las posibles rutas opcionales que se pueden tomar. Para ello existen varios servicios que responden a todas nuestras necesidades.

Si viaja con niños no permita que vayan sin su silla, y no sea duro con ellos, comprenda que si usted se cansa al viajar, sus acompañantes sufren también lo suyo. Pare repetidas veces y haga del viaje una excursión.

En definitiva, disfrute del viaje en el coche.