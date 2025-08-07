Coches nuevos con entrega inmediata y descuentos exclusivos: Descubre el Outlet de Kia Marcos Automoción en Alicante

Hoy más que nunca, conducir un coche nuevo, innovador y eficiente está al alcance de todos. Kia Outlet lo hace posible con Kia Marcos Automoción, que te ofrece acceso exclusivo a una selección de modelos Kia: vehículos nuevos, sin matricular, con entrega inmediata y a precios irresistibles. Solo disponibles a través de la web oficial de Kia, estos coches llegan con todo: 7 años de garantía oficial, descuentos únicos y condiciones de financiación muy competitivas.

Desde el vanguardista Kia EV9, hasta el versátil Sportage o el urbano Picanto, cada modelo representa una forma distinta de moverse, pero con el mismo sello de identidad: diseño inteligente, tecnología de vanguardia y un compromiso real con la sostenibilidad. Todo ello, con la confianza de estar respaldado por los concesionarios de Kia Marcos Automoción, una referencia en atención al cliente, profesionalidad y experiencia en el sector en la provincia de Alicante.

¿Qué es Kia Outlet?

Es la forma más sencilla de encontrar ofertas exclusivas en varios modelos de la gama Kia, ofrecidos por la Red de Concesionarios Oficiales, como los de Kia Marcos Automoción, y disponibles en todas las instalaciones de la provincia de Alicante de Kia Marcos Automoción.

¿Qué características tienen los vehículos Kia Outlet?

Los vehículos Kia Outlet son nuevos, sin matricular y disponibles físicamente en concesionarios oficiales de Kia como los de Kia Marcos Automoción, lo que garantiza una entrega inmediata. Los precios de los vehículos Outlet son precios “llave en mano” incluyen todos los gastos: IVA, matriculación, transporte y descuentos exclusivos aplicables Kia Outlet, incluyendo ventajas adicionales si financias con Banco Cetelem S.A.U .

¿Qué garantía tienen estos coches?

Todos los vehículos del Kia Outlet se benefician íntegramente de los 7 años de garantía de fábrica que Kia ofrece en todos sus modelos. Para más información, consulta el manual de garantía Kia.

Aprovecha el Plan MOVES III: más ahorro para pasarte a lo eléctrico

Dar el salto a la movilidad sostenible nunca ha sido tan rentable. Gracias al Plan MOVES III, puedes obtener hasta 7.000 € de ayuda directa al comprar un vehículo eléctrico (EV) y hasta 5.000 € en uno híbrido enchufable (PHEV).

Esta iniciativa del Gobierno de España está diseñada para facilitar la compra de vehículos con etiqueta CERO o ECO, y puede combinarse con las promociones vigentes en Kia Marcos Automoción, multiplicando así tu ahorro. Además, incluye ayudas para instalar un punto de recarga en casa o en tu empresa, haciendo que todo el proceso hacia una conducción más limpia y conectada sea aún más fácil.

Modelos Destacados

Kia EV9: el futuro ya está en marcha

El nuevo Kia EV9 reúne lo mejor de dos mundos: la fuerza y presencia de un SUV todoterreno con la agilidad de un eléctrico diseñado para la ciudad. Su diseño audaz y futurista no solo llama la atención, también refleja una nueva era de movilidad.

Con carga ultrarrápida que va del 10% al 80% en solo 24 minutos y una autonomía pensada para ir tan lejos como quieras, el EV9 no pone límites a tus aventuras. Además, está construido con materiales reciclados y sostenibles que combinan elegancia, confort y compromiso con el medioambiente.

La seguridad también da un paso adelante con sistemas intuitivos que protegen y asisten, acercándote a la conducción autónoma. Y por dentro, pantallas envolventes, sonido premium y conectividad total convierten cada trayecto en una experiencia de alto nivel.

Kia EV9 no solo te mueve: te transforma.

Kia Sportage: la evolución del SUV que lo cambia todo

El nuevo Kia Sportage llega con una propuesta poderosa: elegancia, tecnología y sostenibilidad en un solo vehículo. Cuenta con cuatro sistemas de propulsión: híbrido, híbrido enchufable, híbrido suave y versiones GT-line. Se adapta a cada estilo de conducción sin dejar de lado el compromiso con el medioambiente.

Su silueta deportiva mantiene el ADN robusto del SUV, con líneas refinadas y detalles como el techo negro y molduras cromadas que marcan personalidad desde cualquier ángulo. La parte trasera sorprende con un diseño limpio y contemporáneo, mientras que el salpicadero interior, centrado en el conductor, combina tecnología de última generación y diseño minimalista para una experiencia premium.

El Kia Sportage no solo te lleva, te representa.

Kia Picanto: compacto por fuera, enorme por dentro

El nuevo Kia Picanto es mucho más que un coche urbano. Con un diseño atrevido, deportivo y moderno, este compacto rebosa personalidad y eficiencia. Perfecto para moverse por la ciudad, combina agilidad con una experiencia de conducción divertida, práctica y 100% conectada.

Su interior sorprende con tecnología intuitiva, integración total con tu smartphone y un confort pensado para que cada trayecto sea fácil. Además, viene equipado con funciones de seguridad y asistencia avanzada que cuidan de ti y de los que te rodean.

Con motores de gasolina 1.0 o 1.2, elige entre máxima eficiencia o un extra de potencia. El Picanto está listo para adaptarse a tu estilo sin perder ni una pizca de carácter.

¿Por qué elegir Kia?

Porque Kia no solo fabrica coches, crea experiencias. Cada modelo combina diseño, innovación y fiabilidad, con una apuesta clara por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Con 7 años de garantía oficial, tecnología de vanguardia en cada vehículo y una gama pensada para adaptarse a todos los estilos de vida, Kia se ha convertido en una de las marcas más valoradas del mercado.

Y cuando eliges Kia a través de Kia Marcos Automoción, eliges además cercanía, confianza y un equipo de profesionales que te acompañan en cada paso: desde la compra hasta el mantenimiento. Porque moverse bien es también sentirse respaldado.

Si estás pensando en cambiar de coche, no esperes más. En los concesionarios de Kia Marcos Automoción, en la provincia de Alicante, encontrarás mucho más que vehículos: descubrirás oportunidades reales para conducir tecnología, diseño y sostenibilidad al mejor precio. Con la confianza de una marca líder y el respaldo de un grupo con décadas de experiencia, tu nuevo Kia está más cerca de lo que imaginas.

Visita la web oficial de Kia, consulta las ofertas del programa Kia Outlet, y da el primer paso hacia una nueva forma de moverte: más eficiente, más conectada, más tuya.