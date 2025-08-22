Máxima expresión del diseño

Automobili Lamborghini presenta el Fenomeno, una edición limitada de solo 29 unidades que celebra el legado de modelos exclusivos de la marca, nuevos niveles de prestaciones e innovación técnica. También conmemora el diseño icónico y esencial del Lamborghini Centro Stile, que hace 20 años presentó el primer coche diseñado íntegramente por el departamento de diseño de Sant’Agata Bolognese.

El Fenomeno lleva al extremo los elementos estilísticos más representativos de la marca. Además de su diseño único y la aerodinámica personalizada, el Fenomeno equipa el motor V12 más potente en la historia de Lamborghini, en combinación con tres motores eléctricos. La potencia total alcanza los 1.080 CV, con 835 CV de potencia generados por el motor V12 atmosférico y otros 245 CV aportados por los tres motores eléctricos. El Fenomeno adopta una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades instalada transversalmente detrás del motor V12 longitudinal, dejando espacio bajo el túnel para la batería de iones de litio que alimenta los motores eléctricos. Esta disposición permite mantener un peso final reducido, además de hacer que el espacio ocupado sea más compacto. El Fenomeno se define por un nivel de potencia que el conductor puede aprovechar al máximo gracias a soluciones técnicas incorporadas por primera vez en un Lamborghini, como el sensor 6D y los frenos carbocerámicos CCM-R Plus.

En el interior, las tres pantallas digitales han permitido eliminar la mayoría de los botones físicos. / Información

El Fenomeno es la máxima expresión de la tradición de Lamborghini en vehículos de edición limitada. Comenzando con el Reventón, los modelos posteriores incluyen el Sesto Elemento (2010), Veneno (2013), Centenario (2016), Sián (2019) y Countach (2021). El nombre Fenomeno proviene, como es tradición en Lamborghini, de un toro muy lidiado en Morelia, México, en 2002. En aquella corrida, el animal fue indultado por las cualidades excepcionales que demostró.

El Fenomeno está equipado con tecnologías habituales de los coches de competición, que optimizan la dinámica del vehículo y proporcionan al conductor la mejor experiencia al volante de un V12. El sistema de frenos CCM-R Plus con discos carbocerámicos garantiza la máxima eficiencia, tanto en carretera como en pista. Las llantas forjadas monotuerca llevan neumáticos especiales diseñados a medida por Bridgestone y ofrecen una adherencia extraordinaria. El Fenomeno se completa con una suspensión deportiva, que lo hace extremadamente preciso y estable para la conducción deportiva. Estas características, junto con su potencia, convierten al Fenomeno en el Lamborghini más rápido de la historia, tanto en el 0 a 100 km/h, en 2,4 segundos, como en el 0 a 200 km/h, en 6,7 segundos. La velocidad máxima supera los 350 km/h.

El vehículo aún no está a la venta, pero si pregunta su precio es que no se lo puede comprar.