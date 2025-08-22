Para vivir la aventura

Viajar en coche es una cosa, viajar con una casa es otra. Con esto último hay dos formas de hacerlo, una con una autocaravana, y otra con una caravana enganchada a nuestro coche. Para el primer caso tendremos que llevar además unas bicicletas o motos pequeñas, o un mini coche, mientras que en el otro caso podremos utilizar nuestro coche, ya que la caravana la dejaremos en el camping.

Pero recorrer las carreteras con la casa a cuestas es un estilo de vida que puede gustar o no. Así que antes de llegar a esto, lo mejor que podemos es elegir Camper compacta como la nueva Volkswagen California, perfecta para escapadas solo, en pareja o con amigos.

La furgoneta camper por excelencia, que ya está en su séptima generación, está repleta de novedades, pues tiene un diseño mejorado, tecnología avanzada y opciones que encajan con las demandas de los usuarios modernos.

Cuenta con sistemas de ayuda a la conducción de última generación. / Información

Con los últimos cambios, ahora tiene dos puertas correderas laterales de serie. Una solución que cambia por completo el uso del espacio. Ahora se pueden aprovechar tres zonas diferenciadas: el interior y dos áreas exteriores a cada lado del vehículo. Eso sí, mantiene el clásico techo elevable, pero ahora con una altura interior de hasta 2,11 metros y cuenta con una apertura frontal amplia y nuevas ventanas. Esto se traduce en más luz, más amplitud, más comodidad.

Una ventaja de la Volkswagen California sobre las autocaravanas, que pasan de los seis metros de largo, es que tiene una longitud de 5,17 metros y una altura de 1,99 metros, los que nos permite que esta camper pueda entrar en la mayoría de los aparcamientos cubiertos.

Aunque esta generación estrena motorizaciones, como la versión híbrida enchufable (PHEV) que ofrece 245 CV de potencia, nosotros hemos ido al clásico motor diésel 2.0 TDi de 150 CV con cambio automático DSG de doble embrague y siete velocidades.

Desde la unidad de control táctil se pueden gestionar muchas funciones. / Información

Nuestra unidad era la Beach Camper, equipada con una cama bajo el techo elevable, minicocina es decir un hornillo de gas extraíble, sistemas de ayuda a la conducción de última generación, en el portón trasero hay una mesa de buen tamaño y dos sillas plegables, muchos huecos para almacenamiento y alto confort en formato compacto. También cuenta con una unidad de control táctil en el interior, desde la que se puede gestionar funciones como la iluminación, el nivel de agua o la carga de las baterías.

La experiencia hay que dividirla en dos partes, primero la de conducción, ya que no es un coche normal y corriente, y no podemos olvidarnos que vamos a conducir un vehículo de cinco metros. La segunda parte no es otra que la vida en una camper.

Subir el techo es bastante fácil y luego también tiene la opción de subir la cama manualmente que se pega al techo y así puedes estar en el interior del vehículo de pie, y sobra espacio.

El hornillo de gas no es una cocina pero hace su función. / Información

La configuración de los asientos nos permite pasar a la parte de atrás de la furgoneta sin salir del vehículo. Con la altura que tiene puedes estar de pie dentro, y la verdad se agradece mucho. El fuego va muy bien, es muy estable y debajo hay un cajón pequeño donde guardar todos los utensilios de cocina y cubertería, y demás.

Una cosa que está muy bien es el acceso al vehículo, porque si está mal aparcado o no puedes abrir la puerta del conductor, puedes salir perfectamente por las puertas traseras, tanto izquierda como derecha y para acceder al vehículo igual, como no hay entre los asientos delanteros ningún obstáculo puedes acceder fácilmente.

Para aparcar y dormir, nuestro consejo es que vaya a un camping, donde tendrá seguridad y todos los servicios que no tiene su camper.

Este Volkswagen California Beach Camper está disponible sin aplicar descuentos desde 66.280 euros.