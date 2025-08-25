Nuevo Citroën C5 Aircross: electrificación sin miedo a la autonomía, espacio y comodidad

El nuevo Citroën C5 Aircross es un coche con clara aspiración familiar, espacioso y cómodo, sin renunciar a un diseño moderno. Su zaga ha sido rediseñada y su frontal luce una nueva firma lumínica. En el interior, conductor y acompañantes podrán disfrutar del concepto C-Zen Lounge de Citroën, donde los protagonistas son sin duda sus asientos Advance Comfort y amplia habitabilidad.

Pero, sin duda, lo que también es el nuevo Citroën C5 Aircross es la entrada a la electrificación sin miedo en el segmento C-SUV. Y es que, una de las últimas novedades del modelo son sus motores híbridos enchufables.

Citroën C5 Aircross PHEV

El nuevo Plug-In Hybrid 180 del C5 Aircross combina un motor gasolina con un motor eléctrico de 81,2 kW (110 CV) y una caja de cambios automática ë-EAT8, que entregan, conjuntamente, una potencia de 180 CV. Con una batería de 12,4 kWh, este modelo ofrece hasta 55 km de autonomía 100% eléctrica, por lo que goza de la etiqueta Cero de la DGT y todas sus ventajas.

El nuevo Citroën C5 Aircross gana en espacio y comodidad. / Citroën

Para aquellos que quieras más potencia, su opción es el nuevo Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 225, el tope de gama. Combina un motor de gasolina con un propulsor eléctrico de 110 CV (81,2 kW), que entregan una potencia total de 224 CV y 360 Nm de par máximo. El bloque eléctrico se alimenta con la misma batería, pero puede recorrer hasta 58 kilómetros en modo 100% eléctrico.

La batería de los motores PHEV del Citroën C5 Aircross pueden recargarse en dos horas gracias a una potencia de carga de 7,4 kW. Durante la conducción se puede activar la función ‘ë-Save’, que permite reservar autonomía eléctrica para activarla cuando sea necesario, por ejemplo, en trayectos urbanos o en zonas de cero emisiones.

C5 Aircross HEV, aún más fácil

Para aquellos que aún no estén preparados para dar el salto a los híbridos enchufables, el Citroën C5 Aircross también está disponible con un motor híbrido. Este propulsor trabaja con una asistencia eléctrica sin necesidad de recargar y entrega 145 CV de potencia. Además, su consumo mixto homologado se queda en los 5,4 litros para cada 100 kilómetros, una gran ventaja para un C-SUV de 4,5 metros de largo que, en el caso de la versión HEV, tiene 580 litros de capacidad de maletero.

Citroën C5 Aircross. / Citroën

El precio de este motor empieza en los 29.690 euros sin ayudas en la versión de acceso, la You, aunque también está disponible en Plus y Max.