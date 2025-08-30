¡Feliz cumpleaños, Mini!

El 26 de agosto de 1959, la British Motor Corporation presentó el primer Mini. Nadie podía imaginar entonces el impacto que tendría en el mundo del automóvil el innovador concepto del brillante ingeniero británico Alec Issigonis. 66 años después del lanzamiento del ahora legendario Classic Mini, la marca Mini echa la vista atrás a décadas de éxitos en competición, innovación visionaria, diseño rompedor y un placer de conducción inconfundible.

Con el relanzamiento de la familia Mini en los últimos dos años, la marca ha vuelto a alinear su diseño pionero y su herencia histórica con el futuro. Con una nueva y carismática generación del Mini Cooper y del Mini Countryman, el estreno mundial del Mini Aceman, el primer modelo crossover para el segmento premium, y el lanzamiento del nuevo Mini Cabrio, Mini combina tradición e innovación en el presente.

Los nuevos modelos John Cooper Works ilustran la experiencia de Mini en competición y, con un espectacular segundo puesto en su clase en la carrera de 24 horas de Nürburgring, Mini demostró recientemente hasta qué punto el automovilismo está en el ADN de la marca.

En su 66 cumpleaños, Mini puede echar la vista atrás con una creciente gama de variantes electrificadas dentro de la familia Mini. Mini ha demostrado que la sensación del karting también es posible con vehículos 100% eléctricos.

66 años de historia automovilística en una mirada retrospectiva a los hitos de Mini: el 26 de agosto de 1959 British Motor Corporation presenta el primer Mini de la historia. El diseño es obra del ingeniero británico Alec Issigonis. En 1961 se presenta el primer Mini Cooper, a un precio de 680 libras. En 1962 poco después de que el Mini entrara en producción, British Motor Corporation fabricaba 200.000 vehículos al año. En 1963-64 se presenta el primer Mini Cooper S. En 1964 el piloto de carreras Paddy Hopkirk gana el Rally de Montecarlo de forma espectacular en un Mini Cooper S. En 1965 segunda victoria consecutiva de Mini en el Rally de Montecarlo con el piloto Timo Makinen al volante. Mini celebra la fabricación de un millón de vehículos. Primera transmisión automática en el Mini. En 1967 Mini gana el Rally de Montecarlo por tercera vez. En 1972 Mini celebra los tres millones de vehículos producidos. En 1990 bajo la dirección de la marca Rover, Mini presenta una nueva generación del Mini Cooper. Al principio como edición limitada y más tarde como modelo de serie. En 1992 por primera vez, el Mini también está disponible como descapotable. En 1994 el Grupo BMW adquiere Rover y, con ella, Mini En 2001 estreno mundial del primer Mini del Grupo BMW. Inicio de la producción de Mini en la planta de Oxford (Reino Unido). El Mini Cooper S se presenta en Tokio. En 2004 se presenta el Mini Cooper S Descapotable. En 2007 se presentan el Mini One y el Mini Cooper D. Llega el primer Mini Clubman. En 2010 se presenta el primer Mini Countryman. En 2014 Mini presenta el Cooper de 5 puertas. En 2020 comienza la producción del Mini Cooper SE totalmente eléctrico. En 2021 nueva edición del Mini 3 y 5 puertas y Mini Cabrio. En 2023 nuevo Mini, nueva generación del Mini Cooper y del Mini Countryman, ambos disponibles como 100% eléctricos. En 2024 llega el Mini Aceman, el primer crossover premium. Nuevo Mini Cooper 5 puertas y nuevo Mini Cabrio.