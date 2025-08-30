Pequeño gran sueco

Es el SUV más pequeño de la marca sueca, pero eso no le impide al Volvo EX30 presumir con orgullo de ser un abanderado de los valores del fabricante escandinavo, donde aspectos como la seguridad a bordo son tan importantes. De hecho, el EX30 tiene cinco estrellas, la puntuación máxima en las pruebas de seguridad de Euro NCAP, lo que confirma que este SUV compacto totalmente eléctrico es seguro, tanto sus ocupantes como para otras personas en entornos urbanos.

El Volvo EX30 es un SUV con 4,23 metros de longitud, 1,84 anchura y 1,55 de altura.

Sólo está disponible con motor eléctrico 100 %, utiliza la plataforma eléctrica SEA del grupo chino Geely, y está disponible con dos motores y dos baterías que combinándolos salen un total de tres versiones, y hay tres acabados (Essential, Core, Plus y Ultra).

Las versiones Single Motor llevan un motor de 272 CV en el eje trasero, pueden equipar una batería LFP de 51 kWh con una autonomía en ciudad de 337 km, y hay versiones Single Motor Extended Range que utilizan una batería de 69 kWh con una autonomía en ciudad de 475 km. En cuanto a las cargas, en corriente continua se admiten potencias de hasta 153 kW y 22 kW en corriente alterna.

El salpicadero es muy limpio, carece de botones, no hay cuadro de instrumentos como es habitual y en el centro se sitúa una enorme pantalla con datos relacionados con la conducción, así como con el sistema de infoentretenimiento / Información

Pero también hay una versión con dos motores y tracción a las cuatro ruedas, denominada Volvo EX30 Twin Motor Performance, disponible sólo con los acabados Plus y Ultra. Este sistema de propulsión utiliza dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, lo que garantiza su tracción 4x4, que desarrollan 428 CV de potencia combinada y 543 Nm de par. Además, equipa la batería grande de 69 kWh, con 450 kilómetros de autonomía en ciudad. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos. Como todos los Volvo 100% eléctricos la velocidad máxima está limitada a 180 km/h.

El diseño exterior mantiene la esencia de Volvo en elementos como los faros delanteros, los marcados pasos de rueda, los retrovisores sin marco o la iluminación led trasera en forma de ‘C’.

El Volvo EX30 es un automóvil de gran calidad, innovador y con mucha personalidad. Es un coche que aporta la máxima tecnología en un vehículo de aspecto moderno y juvenil que, como todos los Volvo, tiene la seguridad por bandera.

El interior tiene un diseño minimalista a la vez que vanguardista. El salpicadero es muy limpio, ya que carece de botones, no hay cuadro de instrumentos como es habitual y en el centro del mismo se sitúa una enorme pantalla en la cual se muestran diferentes parámetros relacionados con la conducción, así como todo lo relacionado con el sistema de infoentretenimiento. Para el tamaño del coche, las plazas son espaciosas. El EX30 tiene dos maleteros. El delantero de sólo 7 litros sirve para llevar en él el cable de recarga, y tiene una tapa para protegerlo de la suciedad. El maletero trasero tiene 318 litros y se puede ampliar abatiendo los respaldos de la fila trasera en porciones 60/40, además cuenta con bastantes huecos para dejar objetos. La apertura y cierre del portón es eléctrica.

El Volvo EX30 ofrece de serie todos los sistemas de seguridad y de asistencia al conductor que se esperan de un Volvo, aunque sea más pequeño, incluidos el sistema City Safety, el sistema de detección de ciclistas y peatones y el Pilot Assist con ayuda avanzada de adelantamiento.

Volvo EX30 Twin Motor Performance. / Información

El Volvo EX30 es un vehículo que sorprende a todo el mundo. Su estilo es ligero y elegante, su aspecto dinámico es muy acertado y resulta un coche perfecto para moverse con clase por ciudad. Su diseño es llamativo, pero sin estridencias.

Para entrar al coche (llevamos un mando convencional pero sin ningún botón en el bolsillo o en el bolso) este detecta cuando se acerca su conductor y automáticamente abre o cierra la puerta al salir. Lo mismo ocurre con su puesta en marcha, no hay un botón de arranque del motor. Al poner la palanca de cambios en D o en R, el coche interpreta que su conductor quiere empezar a moverse y pone en marcha el motor. El conductor tiene una visión perfecta de la carretera y cuenta con el head up display para completar la información.

El Volvo EX30 da gusto conducirlo. Es silencioso, no vibra y la respuesta contundente de su motor de 428 CV lo hace extremadamente ágil en ciudad y sobradamente solvente en carretera. La aceleración de 3,6 segundos es instantánea y fulminante.

Respecto al consumo, yo no me fijo en la autonomía que indica, sino en la carga de la batería, como si fuera un coche de combustión. Es decir, cuatro fases, lleno, 3/4, 1/2, y 1/4, que equivale a un 100%, un 75%, un 50% y un 25%. El recorrido por carretera que hago habitualmente con casi todos los coches es de Madrid a Alicante y vuelta. Salgo al 100%, llego a la Roda, a mitad de camino, con un 40%, cargo hasta el 80%, y directo hasta Alicante. Llevo puesto el control de crucero a 120 km/h, el aire acondicionado puesto, y la música o la radio.

El Volvo EX30 Essential de 272 CV está disponible desde 35.800 euros, mientras que el Volvo EX30 Plus Twin Motor Performance tiene un precio de 47.961 euros, que con el acabado Ultra asciende hasta los 51.349 euros.