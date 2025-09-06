Prueba | Cupra Terramar e-Hybrid de 272 CV
Eficiencia española
El Terramar ofrece un buen dinamismo, permite una conducción capaz de mezclar la suavidad en trayectos urbanos y mantener un ritmo muy aceptable en conducción más rápida por carretera
El Cupra Terramar es un SUV mediano que se fabrica en la planta de Audi en Györ (Hungría).
Es algo más grande que el Formentor y algo menor que el Tavascan. Estéticamente es el menos llamativo y es el Cupra para los que no les gustan los otros Cupra. Mide 4,51 metros de largo, 1,5 metros de altura y 1,86 metros de ancho. Su distancia entre ejes es de 2,68 m..
El frontal es más ‘amable’, y por detrás tiene una imagen atractiva. Por dentro es muy amplio y todo orientado al conductor. Cuenta con instrumentación digital tras el volante, y en el centro del salpicadero hay una pantalla de 12,9 pulgadas y un control deslizante retroiluminado, y lleva el ‘head-up display’. La posición al volante es muy cómoda y ofrece un mayor espacio para apoyar la pierna derecha en los laterales de la zona central.
Los instrumentos están colocados de forma muy acertada para la visibilidad y los asientos permiten un muy buen apoyo lumbar y lateral. Los asientos traseros son amplios y cómodos, se pueden deslizar, permitiendo una capacidad del maletero mayor si hace falta, y en la opción híbrida enchufable que hemos probado llega a 490 litros.
La gama mecánica ofrece cinco sistemas de propulsión distintos, que engloban tres tecnologías, motores TSI (gasolina), eTSI (microhíbrido) y e-Hybrid (híbrido enchufable) con potencias desde 150 CV hasta 272 CV.
Nosotros hemos probado el 1.5 e-Hybrid de 272 CV, con cambio DSG, y tecnología híbrida enchufable que tiene etiqueta CERO y acabado VZ. Tiene una autonomía de 121 km en modo 100% eléctrico, y permite carga rápida de 50 kW.
En los híbridos enchufables hay que tener claro que en ciudad debemos ir en eléctrico, y en carretera poner el modo híbrido.
El Terramar ofrece un buen dinamismo, permite una conducción capaz de mezclar la suavidad en trayectos urbanos y mantener un ritmo muy aceptable en conducción más rápida por carretera. Los frenos ofrecen una frenada rápida y eficiente. Está muy bien insonorizado. En carretera en modo híbrido la combinación de la conducción con el motor eléctrico y el de combustión se hace de forma automática, dándonos unos consumos realmente bajos.
El Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid de 272 CV esta disponible desde 54.770 euros.
