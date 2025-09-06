Eficiencia española

El Cupra Terramar es un SUV mediano que se fabrica en la planta de Audi en Györ (Hungría).

Es algo más grande que el Formentor y algo menor que el Tavascan. Estéticamente es el menos llamativo y es el Cupra para los que no les gustan los otros Cupra. Mide 4,51 metros de largo, 1,5 metros de altura y 1,86 metros de ancho. Su distancia entre ejes es de 2,68 m..

El frontal es más ‘amable’, y por detrás tiene una imagen atractiva. Por dentro es muy amplio y todo orientado al conductor. Cuenta con instrumentación digital tras el volante, y en el centro del salpicadero hay una pantalla de 12,9 pulgadas y un control deslizante retroiluminado, y lleva el ‘head-up display’. La posición al volante es muy cómoda y ofrece un mayor espacio para apoyar la pierna derecha en los laterales de la zona central.

Cupra Terramar e-Hybrid de 272 CV / Información

Los instrumentos están colocados de forma muy acertada para la visibilidad y los asientos permiten un muy buen apoyo lumbar y lateral. Los asientos traseros son amplios y cómodos, se pueden deslizar, permitiendo una capacidad del maletero mayor si hace falta, y en la opción híbrida enchufable que hemos probado llega a 490 litros.

La gama mecánica ofrece cinco sistemas de propulsión distintos, que engloban tres tecnologías, motores TSI (gasolina), eTSI (microhíbrido) y e-Hybrid (híbrido enchufable) con potencias desde 150 CV hasta 272 CV.

Nosotros hemos probado el 1.5 e-Hybrid de 272 CV, con cambio DSG, y tecnología híbrida enchufable que tiene etiqueta CERO y acabado VZ. Tiene una autonomía de 121 km en modo 100% eléctrico, y permite carga rápida de 50 kW.

En los híbridos enchufables hay que tener claro que en ciudad debemos ir en eléctrico, y en carretera poner el modo híbrido.

Cupra Terramar e-Hybrid de 272 CV / Información

El Terramar ofrece un buen dinamismo, permite una conducción capaz de mezclar la suavidad en trayectos urbanos y mantener un ritmo muy aceptable en conducción más rápida por carretera. Los frenos ofrecen una frenada rápida y eficiente. Está muy bien insonorizado. En carretera en modo híbrido la combinación de la conducción con el motor eléctrico y el de combustión se hace de forma automática, dándonos unos consumos realmente bajos.

El Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid de 272 CV esta disponible desde 54.770 euros.