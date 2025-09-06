El nuevo BMW M3 CS Touring ya tiene precio para España

El nuevo BMW M3 CS Touring, limitado a 50 unidades en España, llega al mercado con un precio desde 196.150 euros. La combinación de ADN de competición y versatilidad para la vida diaria hacen del nuevo BMW M3 CS Touring una máquina de rendimiento incomparable, tanto en la pista como en la carretera. El motor del BMW M3 CS Touring es un seis cilindros en línea con tecnología M TwinTurbo mejorada que desarrolla 550 CV. Mientras que su motor desarrolla el par máximo de 650 Nm entre 2.750 y 5.950 rpm, alcanza su potencia a 6.250 rpm y llega hasta las 7.200 rpm. El BMW M3 CS Touring puede pasar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos, y de 0 a 200 km/h en 11,7 segundos. La aceleración media de 80 a 120 km/h requiere 2,7 segundos en 4ª marcha y 3,5 segundos en 5ª. La velocidad máxima de este modelo de edición especial, que viene de serie con el paquete de conducción M, está limitada electrónicamente a 300 km/h.