Rocío Saiz Moya, de 17 años y alumna del Colegio Maristas de Alicante, ha obtenido 13,922 sobre 14 en los exámenes de Selectividad, haciéndose con la mejor nota de los alumnos examinados en la Universidad de Alicante. Terminó el Bachillerato con 10/10 y la fase general de la selectividad con 9,84/10, lo que, sumado a lo correspondiente a las asignaturas específicas, en su caso un 10/10 en Matemáticas y un 9,93 /10 en Química, se convierte en esa elevada calificación final.

¿Cómo está tras conocer su calificación?

Supercontenta. No me lo esperaba, me esperaba una buena nota porque había estudiado mucho este curso pero para nada ser la mejor. Ayer volviendo a casa me llamaron, me preguntaron que qué tal me había salido la EBAU. Me dijeron que había sacado la mejor nota de la Universidad y felicitaron de antemano. Sentí muchísima ilusión, llegué corriendo a casa a ver a mis padres, a llamar a mi familia, a mis amigos.

¿Cómo lo va a celebrar?

Saldré a comer con mis padres y esta tarde tengo que recoger el premio de Química en la Universidad también pero cuando acabe de la ceremonia iré con mis amigos a celebrarlo.

¿Qué parte de la prueba le pareció más complicada?

Física sin duda. Me pareció el examen más difícil y por eso no me lo han contado para Selectividad porque hice tres optativas y solamente cuentan dos, así que gasté el comodín, como se diría. De lo demás salí bastante contenta de todos los exámenes. Creía que me había salido bien, quizá no tanto pero sí bien.

¿Cuál le resultó más sencillo?

Inglés. Para mí es el examen más asequible porque me gusta mucho desde pequeña y siempre se me ha dado bien. Me sobró tiempo para poder repasar, que es lo que mejor viene en selectividad para los exámenes, poder repasar y ver los errores. Y eso fue clave.

¿Fue una prueba compleja?

Fue un poco como me lo esperaba. El primer día con Física, que fue el examen más difícil, para mí al menos, me quedé un poco desanimada al salir. Me dije: ay madre, que no llego a la nota y me asusté. Pero luego fue todo más o menos acorde a lo que había visto en clase y muy contenta. Salí de los exámenes tranquila, no confiadísima pero sí tranquila.

¿Cuánto tiempo ha estudiado para tener tan buen resultado?

Si. Desde primero de Bachiller llevo trabajando mucho, los dos años de Bachiller y luego estas dos semanas de preparación de la selectividad sí que han sido duras de trabajo diario pero también he tenido tiempo de salir con los amigos si quería, o de quedar un día a comer o de ir a la peluquería para la graduación. He tenido tiempo de todo.

Es decir, todo es cuestión de organizarse...

Durante el curso sí he renunciado más a las salidas porque ha sido un año muy duro pero la preparación de la selectividad es como los exámenes finales. Si los finales me habían salido bien era cuestión de ser constante y de seguir repasando y ya está, y todo lo demás está hecho.

¿Alguna asignatura que se le haga más cuesta arriba?

Soy una persona de ciencias y en general las asignaturas de letras me cuestan más. Las cosas de memorizar. La historia disfrutaba estudiando el siglo XX pero es verdad que la Literatura, el Valenciano y Lengua me costaban más integrarlo. Se me olvidaba de un día para otro, por eso lo estudiaba todos los días, lo repasaba, y así no se me olvidaba para el examen.

¿Tiene una media de horas dedicadas al estudio?

No estudio unas media exacta de horas porque voy al Conservatorio. Hay tardes que tengo 5 horas de clase de Conservatorio y otras no, pero tengo voluntariado, o me preparo las Olimpiadas de Química. Cada tarde es un tiempo diferente. Si llegaba tarde a casa estudiaba de noche a lo mejor un par de horas. El trabajo máximo es el de clase porque cuanto más estudies y entiendas en clase más fácil es, y luego los fines de semana, que los dedicaba bastante a trabajar.

¿Qué carrera quiere estudiar?

Me gustaría hacer Ingeniería Aeroespacial. Yo querría, ojalá, ir a la NASA. Esa sería la meta más grande pero en realidad cualquier cosa relacionada con el espacio me llama la atención. Me fascina. Conforme estudie la carrera, sé que tendré más claro qué quiero hacer concretamente e iré definiéndolo.

¿Dónde cursará Ingenería Aeroespacial?

No está en Alicante. La intención es ir a la Universidad Carlos III de Madrid porque además se estudia en Inglés la carrera. Como es una carrera con proyección internacional y tiene convenios con empresas internacionales me interesa tener los estudios en Inglés, que eso siempre ayuda.

¿Ha podido prepararse el idioma en el extranjero?

Le agradezco muchísimo a mis padres que desde pequeña me ponían la tele en Inglés, veía los dibujos en Inglés, escuchaba música y leía en este idioma, y eso siempre ayuda mucho para prepararse. Yo no tenía ninguna preparación extra como ir a una academia. Todo el Inglés que sé lo tengo gracias a eso, a la tele y a los vídeos, y a partir de ahí es de donde viene mi mayor nivel del idioma. El verano pasado sí que pude ir a Estados Unidos un mes, tuve la suerte de poder vivir esa experiencia, aunque todo mi Inglés viene de mi casa y gracias a mis padres.

¿Ha vivido la experiencia Erasmus?

No, nunca. La estancia en Estados Unidos fue en casa de un amigo de mis padres y no fue tan costoso, tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Fui allí a pasar el verano, conocer el país y a hablar el Inglés, como una experiencia inmersiva.

¿Cómo ve el futuro para los jóvenes?

Lo veo cada vez más complicado con todas las dificultades que existen pero sé que cada vez hay más nuevas tecnologías y técnicas para hacer las cosas. Hay jóvenes impresionantes en España que van a conseguir hacer las cosas más fáciles para todos y seguro que lo consiguen. Espero ser una de ellos y ayudar a mejorar un poquito la situación. Ojalá.

Entonces, el país está en buenas manos...

Sí, yo creo que sí. Vamos a conseguir arreglar lo que sea que tengamos que arreglar. Poco a poco