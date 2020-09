Podría haber sido bonito. Todo empezó cuando un fan del grupo ‘La Oreja de Van Gogh’ compartió a través de Twitter un vídeo en el que mostraba su colección de discos, todos ellos firmados por los miembros actuales. El fanático citó en el tuit a los todos los miembros que ha tenido el mítico conjunto a lo largo de su historia, incluida la misma Amaia Montero, que abandonó LODVG en el año 2007. Una decisión que la misma Montero calificó en el comunicado oficial como “la decisión más difícil de su vida”.

Sin embargo, lo que podría haber quedado en un bonito de talle por parte de un fan se convirtió en twitter en una auténtica batalla campal cuando la propia Amaia Montero citó el tweet comentando lo siguiente: “¡Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material! Pero ninguno de los míos está firmado por mí… y eso hace un tanto extraña, por no decir otra cosa, dicha colección”.

La respuesta de Montero dio lugar a una auténtica batalla de citas, retweets y réplicas que obligaron al fan que compartió el vídeo a aclarar la situación: Según contó, la misma Leire le preguntó en la firma de discos si quería que ella tembién le firmase aquellos en los que Amaia Montero era vocalista del grupo, a lo que el fan contestó que sí.

Para Montero esta explicación no fue suficiente, y replicó que ella “jamás firmaría un trabajo que me correspondiera… por pura honestidad y respeto”. Una actitud que no gustó nada a muchos fanáticos, que la tacharon de tener mal carácter. “Aunque te duela, Leire es La Oreja de Van Gogh, así que tiene derecho a firmar todo el material relacionado con el grupo”, decía un fan. Otros intentaron poner paz de por medio, como un usuario que comprendía la postura de Amaia como “totalmente entendible y respetable”, pero que recordaba también que “quien lo firmó preguntó si [el fan] quería su firma en el disco”.

Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material!!!pero ninguno de los míos está firmado por mí...y eso hace un tanto extraña por no decir otra cosa dicha colección! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 24 de septiembre de 2020

“Respeto es el que no estás teniendo ahora mismo. Leire debe aguantar que le hablen de ti a cada momento. Se lo toma bien y tampoco actúa como si tu etapa con el grupo no existiera", le replicó otro fan. Al parecer, Montero no se tomó las contestaciones nada bien y terminó por bloquear a algunos de sus propios fans.