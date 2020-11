En plena sequía de grandes producciones por la pandemia, el estreno de "Mank", la nueva película de David Fincher para Netflix en homenaje a "Ciudadano Kane" y al Hollywood dorado, es todo un acontecimiento, aunque llega de manera limitada a una veintena de salas de otras tantas ciudades españolas.

También se estrena la esperada segunda película de Víctor García León ("Selfie"), "Los europeos", con grandes actuaciones de Raúl Arévalo y Juan Diego Botto; una candidata a mejor película europea del año como es "Ondina" de Christian Petzold y documentales que rompen con lo convencional como "Dear Werner" y "Anatomía de un dandy".

David Fincher ahonda en la creacion de Ciudadano Kane

David Fincher se asoma al proceso de creación de una de las grandes obras maestras de la historia del cine, "Ciudadano Kane", y pone el foco sobre el artífice inicial del guion, Herman Mankiewicz en "Mank", una película con la que Netflix vuelve a situarse como favorita en la carrera de los Oscar.

Rodado en blanco y negro, con los códigos estéticos del Hollywood clásico, el filme cuenta con un reparto coral encabezado por Gary Oldman y Amanda Seyfried y aborda cuestiones como los abusos de los grandes estudios de Hollywood, la manipulación de los medios de comunicación las turbulencias del proceso creativo.

Raúl Arévalo y Juan Diego Botto, en la Ibiza de los 50

Víctor García León ("Selfie") recupera una novela de Rafael Azcona en su segundo largometraje "Los europeos", la historia de dos amigos que veranean en busca de turistas extranjeras en la Ibiza de finales de los años 50.

Raúl Arévalo es Miguel Alonso, que se gana la vida como delineante, y Juan Diego Botto, Antonio, el hijo tarambana de su jefe, que enlaza fiestas y salidas nocturnas mientras que Miguel prefiere mantenerse al margen, hasta que conoce a la francesa Odette (Stéphane Caillard).

Un cuento de hadas contemporáneo

El director alemán Christian Petzold traslada el mito clásico de Ondina, una ninfa acuática condenada a la traición de los hombres, al Berlín contemporáneo en este filme candidato a mejor película en los Premios del Cine Europeo y que acaba de obtener los galardones de mejor dirección y mejor montaje en el Festival de Sevilla.

Protagonizada por Paula Beer y Fran Rogowski, "Ondina" abre una nueva trilogía romántica del director de "Barbara" (2012), "Phoenix" (2014) y "En tránsito" (2018).

De Gaulle, de héroe de la resistencia a presidente

En mayo de 1940, cuando Francia afronta la invasión alemana, el primer ministro Pétain está dispuesto a rendirse y negociar con Hitler, mientras el general De Gaulle apuesta por continuar la lucha y resistir, un objetivo que pondrá en peligro la vida de muchas familias francesas.

Dirigida por Gabriel Le Bomin y protagonizada por Lambert Wilson, "De Gaulle" se estrenó en Francia coincidiendo con el 130 aniversario del nacimiento del general y estadista francés, 80 años del histórico discurso de Londres y 50 años de su fallecimiento.

Declaración de amor al cine y la aventura

En pleno invierno, en enero de 2020, el cineasta madrileño Pablo Maqueda emprendió un viaje a pie que le llevó a recorrer en 32 días los más de 750 kilómetros entre Múnich y París siguiendo los pasos de su admirado Werner Herzog.

"Dear Werner" da cuenta de ese viaje a la vez que busca hacer partícipe al espectador de todo lo que hay detrás del largo proceso de producción de una película.

Un retrato de Francisco Umbral

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega dirigen este documental que traza un retrato en profundidad de uno de los mayores escritores en lengua española, Francisco Umbral (1932-2007), más allá del personaje de "quinqui vestido de Pierre Cardin" que él mismo se esmeró en cultivar.

"Anatomía de un dandy" cuenta con grabaciones de entrevistas íntimas e inéditas de Umbral y con los testimonios de su viuda, María España, amigos y compañeros de profesión, como Raúl del Pozo, Juan Cruz, Manuel Jabois, Pedro J. Ramírez, Ángel Antonio Herrera, Antonio Lucas o David Gistau.

Aventuras para un público familiar

Desde Polonia y dirigida por Tomasz Szafranski llega esta comedia de acción y aventuras dirigida al público familiar, en la tradición del cine de entretenimiento de los años 80.

Al poner en marcha un misterioso gramófono, Franek e Izka traen accidentalmente a la dimensión terrestre a Eddie, un rockero fugado del país de Oblivio y con ello atraerán la ira de los Cazadores de Cabezas, que intentarán capturar al fugitivo.

Un thriller desde el País Vasco

El segundo largometraje de Imanol Rayo ("Dos hermanos", 2011) es una misteriosa historia de cadáveres viejos y nuevos, odio entre hermanos, conflictos entre generaciones, crímenes impunes y venganza.

Itziar Ituño, Eneko Sagardoy y Yon González encabezan el reparto de "Campanadas a muerto" ("Hil kanpaiak").

Una toma única rodada en Super8

Protagonizada por Bruna Cusí ("Verano 1993") y Javier Botet ("Rec"), "La reina de los lagartos" es una historia que mezcla romance, ciencia ficción, comedia absurda y costumbrismo en tan sólo 63 minutos.

Los directores y guionistas Juan González y Fernando Martínez (Burnin' Percebes) la han rodado íntegramente en Super8 en una toma única, con un equipo de producción muy reducido y en tan sólo 10 días, todo un reto técnico, artístico y presupuestario.

La herida abierta en Chile

"Matar a Pinochet", primer largometraje de ficción de Juan Ignacio Sabatini, narra el intento de asesinato del dictador Augusto Pinochet ocurrido en 1986 por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Daniela Ramírez, Cristián Carvajal, Gabriel Cañas y Juan Martín Gravina conforman el reparto de este filme que su director acaba de presentar en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde ha recordado que la muerte de Pinochet sigue siendo un "tema tabú" y "una herida abierta para los chilenos".

Familias de acogida en Turquía

Reyhan, Nurhan y Havva son tres hermanas que viven con su padre en una remota aldea de la Anatolia central en la década de los 80. Una tras otra son enviadas a la ciudad a trabajar como criadas en familias adoptivas acomodadas con la esperanza de conseguirles una vida mejor, pero las tres se ven obligadas a regresar.

Proyectada en las secciones oficiales de la Berlinale y de la Seminci, "Un cuento de tres hermanas es una historia de sororidad dirigida por el cineasta turco Emin Alper.

Repaso a un icono kitsch

"The mystery of the pink flamingo" es una película documental que gira en torno al icono 'kitch' por excelencia: el flamenco rosa. El director Javier Polo indaga sobre este fenómeno sociocultural a través del excéntrico viaje emprendido por Rigo Pex, quien busca respuestas dialogando con figuras como Eduardo Casanova, Antonyo Marest, John Waters, Allee Willis o Kero Kero Bonito.