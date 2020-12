Siguiendo la línea marcada por 'Wonder Woman 1984', que en Estados Unidos se estrenará en cines y en HBO Max el mismo día, el próximo 25 de diciembre, Warner Bros ha anunciado que sus 17 películas previstas para 2021, entre las que se encuentran títulos tan potentes como la nueva adaptación de 'Dune' o la cuarta entrega de la saga 'Matrix', también se estrenarán a la vez en cines y en su plataforma de streaming.

En lo que supone para los medios estadounidenses "un anuncio sin precedentes", Warner ha dinamitado las ventanas de exhibición ofreciendo una respuesta radical a la situación generada a raíz de la pandemia de COVID-19, que mantiene cerradas la mayoría de salas en EEUU. Así, y ante la incertidumbre sobre cuándo volverá a la normalidad a las salas de cine, el estudio anunció este jueves que sus estrenos para el próxiimo año, una lista de 17 películas, se lanzarán también HBO Max donde estarán disponibles durante 31 días desde el mismo día en que lleguen a los cines norteamericanos.

La lista de 2021 del estudio incluye proyectos tan potentes en taquilla como 'The Suicide Squad', 'The Matrix 4', 'Dune', 'Godzilla vs. Kong', la nueva entrega de la saga 'Expediente Warren' y 'Space Jam: A New Legacy'. También se encuentran en la lista la nueva adaptación del videojuego 'Mortal Kombat', 'Malignant de James Wan', la precuela de ''Los Soprano The Many Saints of Newark o lo nuevo de Denzel Washington, 'The Little Things'.

En su anuncio, Warner Bros deja claro que se trata de una medida excepcional motivada por la pandemia, aunque su decisión puede su poner un cambio de paradigma en el estreno de películas y ventanas de exhibición. Es, en todo caso, una decisión que incrementa la ya enorme incertidumbre existente en el panorama cinematográfico en 2021 y los años venideros.

"Vivimos en una época sin precedentes que requiere soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group", afirmó Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios y Networks Group en un comunicado en el que asegura que "nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros".

"Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición cinematográfica, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los teatros en Estados Unidos probablemente operarán a una capacidad reducida durante el 2021" dice Sarnoff que asegura que "con este plan único de un año" apoyan a "sus socios en la exhibición con un flujo constante de películas de primer nivel" mientras también "brindan a los espectadores que pueden no tener acceso a los cines o que no están listos para volver al cine la oportunidad de ver nuestras increíbles películas de 2021".

"Lo vemos como un beneficio mutuo para los amantes del cine y los exhibidores, y estamos muy agradecidos con nuestros socios cinematográficos por trabajar con nosotros en esta innovadora respuesta a estas circunstancias", concluye.

"Lo más importante es que estamos planeando llevar a los consumidores 17 películas extraordinarias durante todo el año, dándoles la opción y el poder de decidir cómo quieren disfrutar de estas películas", asegura Jason Kilar, CEO de WarnerMedia que sostiene que esta decisión es últil "para nuestros fans, apoya a los exhibidores y a los cineastas y mejora la experiencia de HBO Max".

"Este modelo de exhibición híbrido nos permite brindar el mejor respaldo a nuestras películas, socios creativos y cine en general durante el 2021", dijo el presidente de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich. "Tenemos una fantástica y amplia lista de títulos de cineastas talentosos y visionarios el próximo año y estamos emocionados de poder presentar estas películas al público de todo el mundo", sentencia.