Omar Montes vuelve a ser noticia por motivos ajenos a su música. El cantante a la salida del concierto de Peñíscola que se celebró el pasado viernes 16 de septiembre, se encontraba en su coche realizando un directo de Instagram cuando varios agentes de la policía le dieron el alto en un control. Sin embargo, Omar lejos de cortar el directo y dejar de grabar decide retransmitir en directo para sus miles de seguidores lo que se iba a convertir en una discusión con los agentes. Estos, al percatarse de que el artista está con el móvil encendido le piden que lo apague y que deje de grabarlos, a lo que Omar responde: "Usted me está parando a mí cuando está viendo que me acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me para para registrarme con todas las armas apuntándonos como si fuéramos delincuentes, con la de personas que hay malas y me tienes que venir a mí a parar porque yo venga a cantar".