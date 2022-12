Un año más estoy aquí en estas fechas tan marcadas por los encuentros con la familia, las tradiciones más curiosas, la música navideña y las luces de colores. Sí, soy de esos que preferiría borrar el mes de diciembre del calendario. Muchas veces os habéis preguntado el por qué odio la Navidad realmente. Y os lo voy a explicar.

No odio la Navidad en sí, odio todos los elementos externos y superficiales que la rodean. Odio las decoraciones con rollos interminables de cotillón, enredados de luces, y árboles de Navidad naturales talados para la ocasión que acabarán con nuestro planeta verde, o de plástico, desafiando ecológicamente con la difícil degradación de ese material. Odio las figuras de Papá Noel trepando por escaleras como si estuvieran practicando «parkour». Odio los belenes vivientes estilo «Cuéntame» y los Alcántara. Odio los regalos del «amigo invisible» de lo más inútiles, incompletos o por compromiso. Odio los juguetes sin pilas que juegan con la ilusión del momento de los más pequeños. Odio llenarme la boca con las tradicionales 12 uvas que parecen 100 cuando te vas a atragantar. Es una tradición pendiente de revisar. Y no podía faltar, todo el año siendo «healthy» para acabar el 7 de enero con sobrepeso: Pavo, cerdo, dulces, turrones, vinos, chupitos, cava, panettone, salmón, más dulces y más bebidas. En definitiva, consumismo, compra indiscriminada, regalos materiales y gasto de dinero, parece que es lo único que se reduce la Navidad. Se reduce a poco más de 15 días sin espíritu de 365 días.

Ya sabéis los que me leéis desde hace años que me gusta recordar que ser «grinch» a veces es necesario. El inconformismo contra las injusticias, los precios elevados, la cesta de la compra, la calefacción o la gasolina.

Qué os voy a contar de la guerra de Ucrania, donde España ha vuelto a demostrar su lado más navideño o solidario acogiendo a más de 155.000 refugiados y enviando material sanitario, ropa y medicamentos.

Los incendios, donde el año empezó con el final de la erupción en la isla canario de La Palma, la más destructiva del último siglo en Europa, pero este año pasará a la historia por haber sido uno de los más cálidos, con temperaturas récord y olas de calor extremas; y de los más secos, con los embalses por debajo del 40 por ciento y un reguero dramático de incendios forestales.

La sanidad en la era post covid, con recortes y precarización del sector con una pésima planificación y gestión de los recursos que van a colapsar el sistema. Además de la tragedia de Melilla el 24 de junio en el puesto fronterizo que conecta Melilla y Nador, en la que murieron al menos 23 inmigrantes intentando saltar la valla. La clase política de nuestro país a la que deberían darles clases de educación.

Me quedo con lo positivo, con el número 1 de los números 1, con el tenista de Murcia Carlos Alcaraz convirtiéndose con 19 años en el número uno más joven de la historia. Me quedo con la fuerza de la «Motomami» Rosalía y su «Despechá» y también con el rapero canario Quevedo y su «Quédate» revolucionando el panorama musical sin una multinacional que lo respalde. Y para finalizar, me quedo como homenaje a Pablo Milanés que nos canta desde la memoria su canción de «No ha sido fácil», y que me define.

«Soy como quisieron ser,

Pero tratando de ser yo

Ni menos mal

Pero en verdad

Ni menos bien

No ha sido fácil tener

Una opinión que haga

Valer mi vocación

Mi libertad para escoger»

Sean ustedes mismos para bien o para mal, sean felices y repartan felicidad, pero 365 días al año. Como siempre, Feliz No Navidad.