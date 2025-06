Leyendas del Rock vuelve este verano del 6 al 9 de agosto en Villena

Villena volverá a convertirse este verano en el punto neurálgico del rock y el metal mundial con la celebración de una nueva edición de Leyendas del Rock, uno de los festivales más emblemáticos y queridos del sur de Europa. La cita tendrá lugar del 6 al 9 de agosto y promete una experiencia inigualable para los miles de fans que cada año peregrinan hasta el levante alicantino.

La edición de este año viene encabezada por algunas de las bandas más potentes y espectaculares del panorama internacional. Los carismáticos Powerwolf traerán a Villena su descomunal directo, repleto de himnos descomunales, teatralidad y puro power metal europeo. Junto a ellos, los holandeses Within Temptation desplegarán toda la fuerza melódica de su metal sinfónico, liderados por la inconfundible voz de Sharon den Adel.

Uno de los grandes reclamos de esta edición será también Heilung, colectivo que ha revolucionado la escena con su propuesta ritual, hipnótica y ancestral. Su paso por Leyendas será un acontecimiento en sí mismo: un viaje musical al corazón de las tradiciones nórdicas más antiguas.

La presencia de leyendas vivas como W.A.S.P., con un Blackie Lawless en plena forma y de regreso a los escenarios europeos, añade aún más peso a un cartel en el que también figuran nombres como Beast In Black, Feuerschwanz, Hatebreed, Angelus Apatrida, Battle Beast, Miracle Of Sound, Lord of the Lost, Imminence o Fear Factory, entre muchos otros. Un cruce de estilos y generaciones que hace del Leyendas un espacio de encuentro único para amantes del heavy clásico, el folk metal, el metalcore, el sinfónico o el hard rock.

Leyendas del Rock destaca por su ambiente cercano, amable y festivo. / Información

Un festival hecho para el público

Pero Leyendas del Rock no es solo un cartel impresionante: es, también, un festival pensado por y para los fans. El polideportivo de Villena, con su césped natural y arbolado, ofrece una experiencia muy distinta a la de otros grandes eventos veraniegos. El festival cuenta con amplias zonas de sombra natural, césped y hasta una piscina municipal, donde los asistentes pueden refrescarse durante el día al ritmo de las bandas que actúan en los escenarios principales.

Además, el festival pone a disposición del público una ludoteca gratuita para familias, el espectáculo único de las luchas vikingas, amplias zonas de acampada con y sin sombra, zonas de descanso equipadas con bancos, servicio de consignas, puntos de carga de móviles, duchas, aseos y una completa área de restauración y puestos de comida con menús adaptados a todos los gustos y necesidades.

Villena, una localidad acogedora y bien comunicada, ofrece además una red de alojamientos, bares y servicios que complementan la experiencia del festival. Muchos fans aprovechan para pasar toda la semana en la zona y disfrutar del entorno, que combina cultura, gastronomía y naturaleza.

Ambiente inmejorable y espíritu de comunidad

Si por algo se distingue Leyendas del Rock es por su ambiente cercano, amable y festivo. Año tras año, la comunidad «leyendera» crece y se fortalece, creando una sensación de hermandad entre asistentes, bandas y organización. Aquí, los artistas no solo actúan: pasean por el recinto, comparten con el público y, en muchos casos, se quedan como fans para vivir el festival desde dentro. No es raro ver a músicos disfrutando de otros conciertos entre la gente, sin barreras.

Esa cercanía se extiende también al personal del festival, a los food trucks, al equipo de seguridad y a cada detalle que conforma una experiencia hecha con cariño y pasión por la música.

Equilibrio perfecto entre espectáculo, comodidad y alma festivalera. / Información

Entradas y más información

Los abonos para los cuatro días están ya disponibles en la web oficial del festival y en plataformas autorizadas, así como las entradas de día suelto, perfectas para quienes solo pueden asistir una jornada concreta. También se ofrecen opciones para acampada, piscina y consignas.

Leyendas del Rock 2025 promete ser una edición inolvidable: un equilibrio perfecto entre espectáculo, comodidad y alma festivalera. Si aún no has vivido lo que significa estar en Villena rodeado de buena música, naturaleza, amigos y energía positiva, este es tu año.

Compra tus entradas a través de este enlace:https://www.leyendasdelrockfestival.com/tickets/