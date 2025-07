Aún queda verano por disfrutar en la Costa Blanca

Agosto asoma y el calendario marca el ecuador de la temporada estival, pero la realidad es otra: aún queda verano por delante. Y lo mejor de todo, está aquí. En la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante. En nuestras playas, pueblos, mesas, terrazas, hoteles y nuestras ganas de disfrutar de unos días inolvidables.

Y es que la llegada del mes de agosto es una invitación a frenar, a cuidarse, a reencontrarse, a probar lo que aún no hemos probado, a descubrir que el verano no es solo sol y playa —aunque las nuestras sean de postal—, sino también tiempo de calidad. Tiempo para uno mismo, para la familia, para la pareja, para los amigos. Tiempo para disfrutar, desconectar, y reconectar.

El verano nos recuerda que no pasa nada si bajas el ritmo. Que está bien no hacer nada. Que está mejor aún si eliges bien dónde no hacer nada. Y en ese sentido, pocos destinos ofrecen tanto como el nuestro: 200 kilómetros de costa que combinan playas de arena fina y calas escondidas, pueblos que conservan la calma y el sabor auténtico, alojamientos pensados para el descanso real, propuestas gastronómicas que no necesitan artificios, y una oferta de bienestar que va más allá de un masaje o una sesión de spa.

Más relax o más diversión

La Comunidad Valenciana cuenta con una oferta hotelera que no deja a nadie indiferente: hay hoteles boutique para adultos donde todo está diseñado para desconectar por completo y, al mismo tiempo, alojamientos familiares con zonas de juegos, animación, piscinas infinitas y actividades para todas las edades. Sea cual sea tu plan, hay un sitio esperándote.

Cuidarse también es parte del verano, hay hoteles boutique para adultos donde todo está diseñado para desconectar por completo. / INFORMACIÓN

Y si hablamos de bienestar, hay centros que entienden el autocuidado como un arte. Masajes, circuitos termales, rituales faciales, tratamientos naturales, yoga frente al mar o sesiones de meditación en plena naturaleza. Porque cuidarse también es parte del verano.

Más sabor, más planes, más territorio

Y como todo en verano tiene otro ritmo, esto también ocurre con la gastronomía. Se alarga, se comparte, se vive sin prisas. La provincia de Alicante es maestra en eso. Desde los arroces más tradicionales hasta las fusiones más atrevidas, todo se apoya en el producto local y en la cocina con identidad. Hay restaurantes junto al mar, sí, pero también pequeños locales en pueblos del interior que sorprenden por su autenticidad. Luego están los mercados, los bares de toda la vida, las heladerías artesanas, los chiringuitos que saben a verano sin necesidad de disfrazarse.

Este verano también es un buen momento para descubrir ese chiringuito escondido del que todo el mundo habla, para volver al autocine y ver una peli bajo las estrellas, o para ir a un cine de verano en una plaza con encanto. Hay algo especial en hacer planes sencillos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Más escapadas, más naturaleza

¿Hace cuánto que no visitas Tabarca? Quizá es el momento perfecto para dejarse llevar hasta esta pequeña joya del Mediterráneo, disfrutar de un arroz mirando al mar y volver con la sensación de haber viajado lejos sin irse apenas.

Y si lo tuyo es más de montaña o naturaleza, también hay mucho donde elegir: las Fuentes del Algar, con sus pozas naturales de agua cristalina, los parques naturales como el de la Serra Gelada, el Montgó o la Font Roja, donde caminar entre sombras de pino o subir a miradores con vistas de vértigo. Rincones perfectos para hacer una excursión, respirar aire puro y alejarse un rato del bullicio.

Estamos justo en ese punto en el que aún se puede decidir cómo disfrutar de nuestro verano. / INFORMACIÓN

Más música, más cultura

Alicante es también música, cultura y noches largas. Agosto es sinónimo de festivales, conciertos al aire libre, ciclos musicales y encuentros con artistas. La propuesta cultural de la provincia abarca desde pop hasta indie, pasando por flamenco o electrónica, hay propuestas para todos los gustos.

También hay pueblos que organizan sus propias noches de cultura: conciertos y obras de teatro en plazas, danza en espacios históricos. La cultura se mezcla con el verano y se vuelve más cercana, más ligera, más viva.

Más fiestas, más tradición e identidad

Y no podemos olvidarnos de las fiestas populares. Agosto es, en muchos pueblos, el mes más esperado del año. Fiestas mayores, patronales, moros y cristianos, verbenas, procesiones, fuegos artificiales, paellas colectivas y calles llenas de color y tradición. Participar en una fiesta local, aunque no seas del lugar, es otra forma de reconectar con lo auténtico, de sentirse parte de algo.

Cada pueblo tiene su historia, su manera de celebrar, sus costumbres. Solo hace falta mirar el calendario de fiestas y elegir una: la acogida está garantizada.

Más cerca, más ahora

A veces, menos es más. No hace falta cruzar el país ni subirse a un avión para sentir que estamos de vacaciones. A veces, basta con cambiar de perspectiva. Redescubrir nuestra provincia como si fuésemos turistas en casa. Ir a esa cala que siempre has dejado para otro día. Reservar ese hotel que ves en redes pero nunca te has permitido. O simplemente, pasar el día en un pueblo del que solo conocías el nombre.

Estamos justo en ese punto en el que aún se puede decidir cómo será nuestro verano. No es tarde. Al contrario. Es ahora. Porque el verano no se mide en días, sino en experiencias. Y las mejores, aún están por venir.