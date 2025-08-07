Aspe celebra el Festival de Cine Pequeño 2025: todo lo que debes saber

Del 11 al 15 de agosto, Aspe se convertirá en epicentro del cine con la 12ª edición del Festival Internacional de Cine Pequeño, una cita que se consolida como imprescindible en el calendario cultural veraniego. Este evento, dedicado a la promoción del cortometraje, no solo celebra el talento emergente y consagrado, sino que también reafirma su compromiso con valores como la igualdad, la inclusión y la innovación audiovisual.

Las proyecciones se celebrarán cada noche a las 22:00h en el Auditorio Alfredo Kraus, mientras que la gala de clausura tendrá lugar el 15 de agosto a las 19:00h en el Teatro Wagner, donde se entregarán los premios a los cortometrajes más destacados de la edición. Asimismo, la jornada inaugural estará marcada por la proyección del cortometraje documental Metamorfosis, creado por los alumnos y alumnas del Taller de Creación de Documentales sobre Igualdad de Género; una muestra más del compromiso social del certamen.

Este año, el festival ha incrementado su dotación económica en 800 euros, reflejo de su crecimiento y su firme apoyo a la creación audiovisual. En total, se otorgarán seis premios principales:

• Mejor Cortometraje (Jurado)

• Mejor Cortometraje (Público)

• Mejor Cortometraje de la Comunidad Valenciana

• Mejor Cortometraje por la Igualdad

• Mejor Cortometraje Local

• Mejor Guion del concurso de escritura de guiones

Cada uno, excepto el premio local, dotado con 300€, estará recompensado con 600€ y un trofeo distintivo. Además, los cortometrajes ganadores serán convertidos al formato DCP de forma profesional por el laboratorio DCPReady, nuevo patrocinador del certamen, lo que facilitará su proyección en festivales internacionales.

Inscripciones

La inscripción de obras de 2025 ha batido récords: 1.346 cortometrajes llegados de todos los rincones del mundo y 43 guiones nacionales. Finalmente, han sido seleccionados 36 cortometrajes, incluidos cuatro trabajos locales, demostrando la vitalidad del talento emergente en la localidad.

Programa de actividades

Pablo Llorens y Álex Rey, ambos animadores, junto a jóvenes del público / .

El festival no se limita a las proyecciones. Su programación incluye actividades paralelas pensadas para fomentar la formación y el diálogo en torno al séptimo arte. Estas son:

Taller de stop motion para niños (lunes 11 de agosto), impartido por el reconocido animador Pablo Llorens.

(lunes 11 de agosto), impartido por el reconocido animador Pablo Llorens. Presentación del libro A la luz de la luna. Historias de un cine ambulante de Yuri Aguilar (martes 12), un homenaje al cine itinerante.

de Yuri Aguilar (martes 12), un homenaje al cine itinerante. Ponencia sobre cine y discapacidad a cargo de David Monferrer (miércoles 13).

a cargo de David Monferrer (miércoles 13). Taller sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas al cine, impartido por Alejandro Díaz (jueves 14).

Todas estas actividades son gratuitas, con inscripción previa para los talleres a través del portal web del festival, en el apartado “Escuela de Cine Pequeño”. La presentación del libro y la ponencia son de entrada libre hasta completar aforo.

De izq. a dcha., Yolanda Moreno, concejala de Educación; Antonio López, pregonero de las fiestas 2024; y Rosa Ruiz, concejala de Cultura / .

En esta edición, el festival rinde un homenaje visual a David Lynch en su cartel oficial. El cineasta estadounidense, maestro de lo onírico y lo perturbador, es conocido por obras emblemáticas como Terciopelo azul, Mulholland Drive o la serie Twin Peaks. Con esta referencia estética y simbólica, el festival celebra el poder del cine para desdibujar fronteras entre la realidad y la imaginación.

