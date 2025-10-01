Multiespacio Rabasa, epicentro musical y cultural en la ciudad de Alicante

Desde Alicante, PBF Entertainment Group centra su actividad en tres grandes proyectos: la gestión del recinto Multiespacio Rabasa, la organización del Paellas Be Live Festival y la producción ejecutiva de la compañía internacional de ballet aéreo Zenit Aerial Ballet, afianzándose como un referente cultural con impacto local, nacional e internacional.

PBF Entertainment Group S.L. desarrolla su labor en torno a estas tres iniciativas, que representan la esencia de su trabajo: dinamizar espacios culturales, organizar eventos de referencia y proyectar la innovación artística de Alicante al mundo. Gracias a esta combinación, la empresa ha logrado consolidarse en el sector de la cultura y el entretenimiento.

PBF ha convertido a Multiespacio Rabasa en el epicentro musical y cultural de Alicante. Es el recinto de mayor capacidad y versatilidad de la ciudad, el único capaz de acoger festivales, conciertos y eventos de gran formato, lo que le ha permitido atraer a destacados promotores y espectáculos nacionales e internacionales.

Entre ellos destaca Producciones Baltimore, propietario del Spring Festival y del ciclo de conciertos Área 12, que en este 2025 ha traído a Multiespacio Rabasa artistas internacionales como Maná o Bryan Adams, así como referentes nacionales como Amaral, Los Planetas o Leiva, entre otros.

Multiespacio Rabasa es el recinto de mayor capacidad y versatilidad, el único que acoge festivales, conciertos y eventos de gran formato / INFORMACIÓN

También han confiado en Multiespacio Rabasa diferentes promotores relevantes como los responsables de la gira de La Raíz o promotores de festivales como Rocanrola, Love the 90s, Costa Sonora, Alma Occident o Skool Sed Festival. En el ámbito artístico y de entretenimiento, sobresalen las colaboraciones con la agencia referente Productores de Sonrisas, responsables de montajes de alto impacto como Fun Box (el parque hinchable más grande del mundo) o el reconocido Circo de los Horrores (confirmado para este 2026). Y como cada año, contarán con la presencia de la tradicional Feria de Navidad, así como con el Circo On Ice y Gran Circo Alaska.

El festival más emblemático

Entre los proyectos más emblemáticos de PBF se encuentra el Paellas Be Live Festival, que en 2026 celebrará su 15.º aniversario. Este multitudinario encuentro estudiantil, reconocido con el Iberian Festival Award al Mejor Festival Universitario, ha convertido Alicante en destino obligado para decenas de miles de asistentes. Con su modelo diurno, accesible y con múltiples escenarios, el festival refleja el dinamismo cultural de la ciudad y encuentra en Multiespacio Rabasa el espacio idóneo para su desarrollo.

Con Zenit Aerial Ballet, la proyección global de PBF alcanza su máxima expresión. Esta compañía internacional de ballet aéreo, distinguida con el Premio MUECA 2024, ha deslumbrado con espectáculos únicos como ARIA y NEXUS, donde el ballet y la música se elevan al cielo apoyadas en la más avanzada tecnología escénica.

Con Zenit Aerial Ballet, la proyección global de PBF alcanza su máxima expresión. / INFORMACIÓN

Su propuesta, que ha conquistado públicos en México, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Rumanía o Rusia, alcanzó un momento cumbre con su participación en este 2025 en el legendario Festival Sziget de Budapest (Hungría), uno de los mayores escaparates culturales del mundo. Una prueba incontestable de la vocación internacional de PBF y de su capacidad para convertir a Alicante en epicentro de la creatividad global.

Compromiso con la ciudad de Alicante

La concesión del premio en la categoría «Turismo cultural y entretenimiento» supone un reconocimiento a todos los promotores que han confiado en Multiespacio Rabasa, así como al esfuerzo y dedicación de los trabajadores que conforman PBF ENTERTAINMENT GROUP, empresa creada y dirigida bajo la visión de Nando Coderch, quien después de más de 25 años de experiencia en el sector, agradece junto a todo su equipo este galardón, reforzando su compromiso con la ciudad de Alicante y con la proyección internacional de su cultura y talento.