Forty Group redefine la manera de vivir la gastronomía y el ocio

En el mundo empresarial alicantino, el nombre de Forty Group se ha convertido en sinónimo de innovación, ocio de calidad y gastronomía de vanguardia. Con 25 años de trayectoria a sus espaldas, la historia deForty comenzó como un proyecto pionero en restauración y ocio, pero que ha ido creciendo hasta convertirse en un grupo empresarial con múltiples ramas de actividad. Hoy, bajo la marca Forty Group, gestiona locales emblemáticos en Alicante, además de diseñar proyectos «llave en mano» para empresas e inversores, afianzándose como socio estratégico de grandes corporaciones, instituciones y grupos de inversión.

La diversificación ha sido clave en este proceso. Restauración, ocio, bienestar, eventos y hasta consultoría hotelera forman parte de su cartera de servicios. Todo ello con un enfoque que combina creatividad, calidad y sostenibilidad, tres pilares que han permitido al grupo ganarse la confianza del público y el respeto del sector.

Béton Brut: la gran apuesta

El galardón «Mejor grupo gastronómico y de ocio de la provincia», que recibe en los Premios Turismo 2025, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, coincide con el lanzamiento de uno de los proyectos más ambiciosos del grupo: Béton Brut, un multiespacio gastronómico y de ocio que tiene como director gastronómico al chef Pablo Montoro, en el antiguo edificio de la Dársena del Puerto de Alicante.

El proyecto impulsa la zona portuaria con un concepto arquitectónico inspirado en el brutalismo y con cuatro niveles de experiencias diferentes: desde una terraza de cócteles hasta un rooftop exclusivo con vistas al mar. Su propuesta culinaria, basada en brasas, arroces y producto mediterráneo reinterpretado, busca atraer tanto al público local como al visitante internacional. Béton Brut se perfila como un nuevo icono cultural y social para la ciudad.

Béton Brut impulsa la zona portuaria con un concepto arquitectónico inspirado en el brutalismo y con cuatro niveles de experiencias diferentes. / INFORMACIÓN

Además, el grupo ya trabaja en nuevos proyectos con el propio Montoro y ha sumado recientemente una incorporación destacada a su oferta: el restaurante Tiro Pichón, ubicado en el Real Club de Regatas de Alicante, que refuerza la presencia de Forty en espacios emblemáticos de la ciudad.

Expansión más allá de Alicante

El 2025 también marca el salto de Forty fuera de la provincia. Su proyecto SKY Business Center, en Manises (Valencia), combina espacios gastronómicos, de ocio y de bienestar dentro de un moderno complejo empresarial frente al aeropuerto. Allí, el grupo ha puesto en marcha desde restaurantes y braserías hasta cafeterías saludables y un gimnasio boutique.

Se trata de la primera gran incursión de Forty fuera de Alicante, con la que demuestra su ambición de consolidarse como referente en Levante y, a medio plazo, en otras partes de España.

Vistas desde Samoa a la ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

LOGOZO y la reinvención del ocio

Otro de los pilares del grupo es LOGOZO, un complejo de ocio que en apenas un año se ha convertido en punto de referencia para los alicantinos. Este mismo año el espacio también ha dado un paso más con la inauguración de La Plaza de LOGOZO, un área de más de 1.500 metros cuadrados con programación cultural, gastronómica y musical.

Foodtrucks de ramen, pizza urbana o churrería, junto a renovaciones de locales emblemáticos como Copity y Noa, buscan ampliar la oferta y adaptarla a todos los públicos. LOGOZO es la prueba de que Forty sabe leer las tendencias y anticiparse a lo que la gente quiere vivir y compartir.

Deporte, eventos y comunidad

Además, en los últimos años ha apostado fuerte por el deporte y los eventos sociales. La primera incursión en este ámbito fue Sanax, un gimnasio boutique instalado en las propias oficinas del grupo, que integra una zona wellness y un restaurante saludable. Una propuesta que refleja ya la filosofía de Forty: cuidar a las personas y, en especial, al trabajador, fomentando un estilo de vida equilibrado entre productividad y bienestar.

Ese mismo espíritu se ha trasladado a proyectos más recientes. Ejemplo de ello es la Forty Golf Cup, que desde 2024 se ha consolidado como el torneo amateur más innovador de España, o el nuevo Forty Run Fest, una carrera que une deporte, música y entretenimiento.

Su capacidad para convertir competiciones deportivas en experiencias sociales refuerza la idea de que Forty entiende el ocio en todas sus dimensiones: de la gastronomía a la música, pasando por el deporte y la comunidad.

Entre los proyectos de Forty Group en la ciudad de Alicante destaca Béton Brut, Samoa o Puntapiedra. / INFORMACIÓN

La sostenibilidad como seña

En tiempos donde la responsabilidad medioambiental es ineludible, Forty ha querido situarse a la vanguardia. En 2024 recibió galardones de Ecoembes y Ecovidrio y obtuvo certificaciones de AENOR como «Restaurantes Sostenibles» en varios de sus espacios. El restaurante Petimetre, incluso, fue reconocido entre los más sostenibles de la costa española.

Este compromiso con la sostenibilidad se integra de forma transversal en todos sus proyectos, y es una de las razones por las que el grupo ha ganado legitimidad en un mercado cada vez más exigente.

Un reconocimiento que impulsa

El reconocimiento como «Mejor grupo gastronómico y de ocio de la provincia» en los Premios Turismo 2025 supone un impulso a una trayectoria que combina visión empresarial, apuesta cultural y responsabilidad social.

Con proyectos como Béton Brut, LOGOZO, Puntapiedra o el SKY Business Center, y con una filosofía que une innovación, sostenibilidad y experiencias únicas, Forty Group confirma que su verdadero premio es haber cambiado la manera de entender el ocio en la provincia.