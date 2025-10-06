Beret emociona al público de El Muelle Live con una noche cargada de sentimiento
Este fin de semana actúa Live Sunsets con Xeco Rojo y DJ Jess, el 10 de octubre, y Ana Belén, el día 12
El pasado sábado, Beret conquistó El Muelle Live (Alicante) con un concierto repleto de emoción y cercanía. Desde los primeros acordes de “Si por mí fuera”, el artista sevillano conectó con un público que no dejó de cantar ni un solo verso durante toda la noche.
Entre momentos de energía y otros de intimidad, Beret repasó algunos de sus grandes éxitos como “Diablo”, “Te echo de menos”, “Vuelve”, “Cupido” o “Lo siento”, con los que dibujó una velada vibrante y profundamente emotiva.
Uno de los instantes más especiales llegó con “Superhéroes”, tema que interpretó en 2023 el Vaticano y que despertó también la emoción colectiva de los asistentes en Alicante.
El concierto volvió a dejar constancia de la capacidad de Beret para conectar con distintas generaciones a través de letras sinceras y universales, confirmando su papel como uno de los artistas más queridos del pop español actual.
Próximos eventos en El Muelle Live
La programación continúa en El Muelle Live con una agenda repleta de música y experiencias frente a la ciudad de Alicante y el Mediterráneo:
- 10 de octubre – Live Sunsets con Xeco Rojo y DJ Jess (desde las 19.00h)
- 12 de octubre – Ana Belén (desde las 20.00h)
- 18 de octubre – RumbaViva Fest (desde las 16.00h)
- 8 de noviembre – Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años con La Frontera, La Guardia, Javier Ojeda y los DJs de AMA
- 16 de noviembre – ZumbaTHON Alicante (desde las 09.30h)
- 6 de diciembre – The Waterboys (desde las 16.00h)
- 21 de diciembre – Tributo Las Guerreras K-Pop (desde las 16.00h)
