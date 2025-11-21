Los planes de este fin de semana en El Muelle Live: ocio al aire libre y también para disfrutar en familia

El Muelle Live se va consolidando como uno de los espacios más versátiles de Alicante: un lugar abierto, junto al Mediterráneo y con vistas a la ciudad, donde la música, el ocio, el arte y las experiencias se viven en un entorno seguro y al aire libre. Y cada domingo, este recinto se transforma en un punto de encuentro familiar con propuestas pensadas para todas las edades.

Domingo 23 · El Muelle Family (desde las 12:00h)

Un plan perfecto para disfrutar juntos de talleres, actividades infantiles, mercado artesano, música en directo y zona gastro. Entrada gratis.

A las 13:30h, la jornada contará con el concierto gratuito de Los Sanguangos, un show lleno de energía y pop-rock para compartir en familia.

Además, de 12:00h a 14:00h, los más pequeños podrán participar en el concurso “Dibuja la Postal de Navidad de El Muelle Live”, que elegirá la postal navideña oficial del recinto para estas fiestas. Con premios para todos los participantes. Las bases completas están disponibles en www.elmuellelive.com

Y cada domingo, este recinto se transforma en un punto de encuentro familiar. / INFORMACIÓN

Sábado 22 · Gran Tardeo (desde las 13:00h)

Como antesala al ambiente del domingo, el sábado El Muelle Live acogerá un nuevo Gran Tardeo con conciertos de Hermano Salvaje y Xeco Rojo, sesiones DJ y una cuidada oferta gastronómica.

Un plan para disfrutar del día y de la música al aire libre. Entrada libre.