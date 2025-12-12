20 regalos de Navidad para todos los gustos y presupuestos: Encuentra el tuyo

Buscar el regalo ideal cada Navidad no es tarea fácil y lo sabemos. Entre amigos invisibles, regalos de Nochebuena y Reyes las ideas se van agotando. Por eso, en INFORMACIÓN, queremos ayudarte con un listado de 20 regalos adaptados a todos los bolsillos, para que este año puedas sorprender a tus familiares, amigos o pareja con detalles únicos y pensados para todos los gustos.

Calcetines para aquellos que están hechos todo unos Grinch. / INFORMACIÓN

Menos de 10 euros

Pack de velas aromáticas. Para quien disfruta de un ambiente acogedor, un set de velas perfumadas aporta relajación y ambiente navideño acualquier incón de la casa, perfecto para baños, dormitorios o el salón, creando un espacio tranquilo y con aromas a gardenía, romero o cereza .

Marcapáginas de madera. Para tu amigo/a más leído. Un marcapáginas bonito aporta un toque elegante a cualquiera de sus libros favoritos o sus nuevas adquisiciones, para que no se pierdan nunca. Un detalle es duradero, que además puedes personalizar con su nombre para que sean más especial.

Calcetines navideños. Calcetines para aquellos que están hechos todo unos Grinch. Calidos, cómodos y con un diseño divertido para mantener los pies calentitos a los que menos espíritu navideño tienen durante estas fechas.

Libreta de bolsillo. El regalo perfecto para la persona más organizada que conozcas. Una libreta tamaño A5 y un bolígrafo, para que no se le escape nada en su día día.

En Exploding Kitten podrán participar de 2 a 5 jugadores. / INFORMACIÓN

Juego de mesa. Obsequiar con un juego de mesa es la indirecta perfecta para esos amigos que no ves mucho. En Exploding Kitten podrán participar de 2 a 5 jugadores, evitando sacar la bomba explosiva. Cuantos más jugadores seáis, el doble de diversión y gatitos.

Entre 20 - 50 euros

Set de te matcha. Para tu amiga la más zen, adicta al té, este set de matcha, le hará descubir toda la ceremonia del té. Incluye todo lo necesario para preparar matcha auténtico: el batidor, el cuenco, cuchara de madera, el colador... Vamos, todo lo necesario para convertirse en un experto del matcha.

Set de te matcha. / INFORMACIÓN

Ajedrez de madera. Para los más estrategas y amantes de los juegos clásicos, un set de ajedrez es su compañero ideal. Un ajedrez de madera maciza barnizada, con tablero-maleta, piezas talladas y ranuras de fieltro para guardarlas, promete partidas inolvidables. Una pieza única que le encantará.

Auriculares inalámbricos. Para tu tío, el que siempre promete ponerse en forma, unos auriculares le darán la motivación extra que necesita. Con sonido Deep Bass y hasta 32 horas de batería con carga rápida, para que no hayan excusas para cumplir su propósito de año nuevo.

Experiencia musical a la luz de las velas. Regala una experiencia única a tus padres que no olvidarán nunca. Candlelight les ofrece música de diferentes géneros en vivo, a la luz de las velas, en distintos rincones de España, como Alicante. Una velada íntima, mágica y muy romántica para dos, les encatará.

Experiencia musical a la luz de las velas. / INFORMACIÓN

Mini proyector portátil. Todos tenemos ese amigo/a cinéfilo que busca la mejor calidad de imagen. Con un mini proyector portátil la tendrá. Tiene android 11, wifi, bluetooth, y pantalla de hasta 130 pulgadas giratoria 180°, que convertirá cualquier espacio en un cine en casa con calidad 4K.

Entre 50 - 100 euros

Set de pintura. Para que tu pareja desarrolle su alma creativa y su artista interior, este set de pintura de 66 piezas lo tiene todo. Con 30 colores acrílicos, pinceles, lienzos, caballete, paletas, cuchillos y accesorios, convierte cualquier espacio en un estudio de arte. ¡Su imaginación no tendrá límites!

Set de pintura. / INFORMACIÓN

Robot aspirador. Si conoces a una persona obsesionada con la limpieza, este será su aliado perfecto. Con navegación giroscópica ordenada, 2000 Pa de succión, 120 minutos de autonomía, sensores anticaídas y dos cepillos laterales, mantendrá su hogar impecable mientras disfruta de tu compañía.

Cámara instantánea. Para tu amigo/a o familiar que adora capturar momentos, pero todos los tiene digitales. Una cámara instantánea, fácil de usar y con un diseño moderno, permite imprimir recuerdos al momento, perfecta para fiestas, viajes o cualquier aventura en la que se vaya a embarcar.

Maleta de cabina. El regalo ideal para tu prima la trotamundos, una maleta de cabina de 37 L combina ligereza y resistencia con sus 2,6 kg y fabricación en ABS. Con ruedas dobles giratorias 360°, cierre TSA y acabado texturizado, le permitirá seguir disfrutando de sus viajes con la máxima comodidad.

Set de turrones y dulces navideños. / INFORMACIÓN

Lote de dulces navideños.Para los más golosos, este lote gourmet de turrones artesanos es un regalo irresistible. Incluye turrones de Alicante, Jijona, yema tostada y a la piedra, junto con polvorones, pasteles de gloria.... Un festín navideño elaborado con los mejores ingredientes naturales.

Más de 100 euros

Moldeador de pelo. Para tu amiga la beautylover, que siempre esta a la última, este airwrap será su aliado para tener el pelo siempre impecable. Con seis cabezales, secador alisador, moldeadores y cepillos voluminizadores, permite ondas duraderas y estilos personalizados con solo pulsar un botón.

Para tu amiga la beautylover, que siempre esta a la última, este airwrap será su aliado para tener el pelo siempre impecable. / INFORMACIÓN

Scalextric. Perfecto tanto para ese amigo/a fan de la Fórmula 1 como para los más pequeños de la casa. El scalextric es un regalo que nunca falla, y más este Formula GP. Un circuito a escala 1:32 con dos monoplazas listos para correr. Fácil de montar y ampliable, para que la emoción y el pique no falten.

Tocadiscos de vinilo. Para los amantes de la música y lo retro, este tocadiscos con diseño clásico y bluetooth les permitirá dar vida a esos vinilos aparcados de 33/45 RPM. Incluye 4 altavoces integrados que dan un sonido potente. ¡Regala una experiencia musical de las de antes!

Para los amante de la música y lo retro, este tocadiscos con diseño clásico y bluetooth les permitirá dar vida a esos vinilos aparcados. / INFORMACIÓN

Depiladora luz pulsada. Regala una piel suave, sin salir de casa. Una depiladora ofrece resultados visibles en pocas sesiones. Con 10 niveles de intensidad, accesorios para todo el cuerpo y hasta 400.000 destellos, logra una depilación duradera, segura y cómoda, tanto para hombres como para mujeres.

Máscara led de luz roja. Nunca es tarde para regalar belleza y cuidado. Una máscara LED antienvejecimiento estimula el colágeno, suaviza líneas de expresión y aporta firmeza, con resultados visibles en 4 semanas. Un tratamiento exclusivo, y lo mejor de todo, sin salir de casa.