6 claves para decorar tu casa en Navidad

Ya está aquí la Navidad y con ella una energía especial que nos invita a llenar nuestras casas de ilusión, espíritu navideño y detalles que nos recuerden que estamos en estas fechas tan señaladas. Decorar en esta época no es solo una tradición, sino una forma de crear un ambiente que nos inspire a compartir con nuestra familia o amigos y que nos invite a continuar creando momentos imborrables. Por eso, en INFORMACIÓN te traemos una guía completa con ideas para decorar cada rincón de tu casa, desde lo más clásico, si eres más conservador, hasta propuestas más atrevidas, para hacer de tu hogar un lugar que invite a celebrar, sin tener que viajar al Polo Norte para ver una ambientación auténtica.

El árbol, el gran protagonista

El árbol, es algo que nunca puede faltar. Es todo un símbolo navideño esencial, además de que nos aporta ese espíritu tan especial de estos días. Para personalizarlo, puedes elegir un estilo que esté más acorde con la decoración de tu casa o simplemente, que esté más alineado con tu personalidad o gustos. Por aquí te dejamos algunas opciones:

-Clásico rojo y verde: bolas brillantes en colores rojos y verdes, lazos grandes, campanas doradas y una estrella del mismo color en la punta. Con este si que no puedes fallar.

-Blanco y plata: con este estilo le aportarás un aire más invernal a tu árbol, además de que, sin duda, es la elección más elegante. Necesitaras conseguir bolas doradas y platas, así como adornos en los mismos tonos, como renos, muñecos de nieve o regalos.

-Rústico-nórdico: si tu casa es de estilo rústico, esta es tu elección. Escoge adornos de madera, piñas, reños tallados, pequeñas casas de madera y, muy importante, opta por luces cálidas para continuar con esa estética muy hogareña.

-Multicolor: perfecto para casas con niños. Puedes usar figuras divertidas, bastones de caramelo y luces de todos los colores.

Tips para decorar tu árbol y no fallar en el intento: coloca las luces primero, desde adentro hacia afuera, y después los adornos, empezando siempre por los más grandes, de esta forma conseguirás que todo quede en armonía.

Además, si te gustan las manualidades es el momento perfecto para hacerlas en familia, con ideas para crear tus propios adornos para tu árbol. Puedes hacer estrellas de papel o figuras de fieltro en forma de muñecos de nieve o renos. O si lo prefieres, crea bolas con pompones que tengas por casa.

Y si tienes poco espacio, pero no quieres renunciar a tener a la “estrella de la Navidad” puedes probar con versiones alternativas como:

Un árbol de pared hecho con guirnaldas o luces LED.

hecho con guirnaldas o luces LED. Un árbol de papel , una manera sencilla y barata, que puedes realizar adecuando el tamaño a tu espacio disponible.

, una manera sencilla y barata, que puedes realizar adecuando el tamaño a tu espacio disponible. Utiliza miniárboles en mesas auxiliares para añadir rincones con encanto.

El salón es el rincón de la casa con mayor protagonismo en Navidad. / INFORMACIÓN

La Navidad empieza desde el recibidor

La puerta principal puede convertirse en una bienvenida navideña, por eso es importante no dejarla de lado y darle el protagonismo que merece:

-Coloca una corona con ramas naturales, piñas, bayas o incluso hecha a mano con retales de tela. También, una opción económica es elegir un lazo rojo grande, que puedes realizar tú mismo.

-Una alfombra temática navideña puede ser un puntazo, y hará que tus invitados entren en el espíritu desde el primer paso.

-Añade en el mueble de la entrada un pequeño árbol decorativo o un cuenco con adornos u hojas de eucalipto que perfumen el ambiente, dando ya esa ambientación a Navidad.

La luz lo es todo

La iluminación cobra mucha importancia en Navidad. Puedes darle con ella un toque más cálido, más hogareño, o hacerla más minimalista y elegante con luces frías. Además de en el árbol, puedes usar:

-Guirnaldas luminosas en ventanas, escaleras o muebles.

-Velas aromáticas con esencias de canela o vainilla.

-Frascos de cristal que tengas vacíos por casa y llenarlos de luces para colocar en estantes a modo decorativo

Aunque toda iluminación es bienvenida, las luces cálidas te ayudarán a generar una atmósfera acogedora, perfecta para pasar Nochebuena y la noche de Reyes como en una película navideña.

Velas, piñas y otros elementos como ramas, pueden ser la opción perfecta para decorar estantes, recibidores o chimeneas. / INFORMACIÓN

El salón, el corazón de la Navidad

Sin duda es el rincón más importante de la casa. Es aquí donde se viven y se crean los mejores recuerdos, así que vale la pena invertir algo de tiempo para vestirlo de forma original y bonita. Te dejamos algunas ideas con las que lucirte y dar un poquito de alma a esta estancia:

-Puedes utilizar cojines temáticos con cuadros escoceses, renos, copos de nieve, gorros de Papá Noel, etc. Cualquier motivo navideño que te guste y que encaje bien con el resto de la decoración será perfecto.

-Mantas peluditas y alfombras que aporten sensación de invierno y ambiente acogedor.

-Usa guirnaldas verdes y rojas en lejas, espejos o, si tienes la suerte de tener una chimenea en tu casa, úsalas alrededor de esta, te aseguro que la combinación será un diez de espíritu navideño. También puedes construir tu propia guirnalda de fotografías de años anteriores, un adorno especialmente bonito y cargado de recuerdos, que tu familia no olvidará.

-Y por supuesto, no pueden faltar los calcetines decorativos, que siempre dan ese toque festivo.

Idea para hacer tus propios calcetines: si no tienes calcetines puedes crear los tuyos con jerséis viejos que ya no uses y darles una nueva vida. Si te animas puedes grabar nombres en ellos con pintura para tela o incluso bordarlos, y si ya quieres que sean los más bonitos y ambientados, puedes utilizar parches con motivos navideños para terminar de darles una personalidad única.

Crea tus propios calcetines para decorar con jerséis viejos que ya no uses, y dáles una nueva vida. / INFORMACIÓN

La naturaleza presente en Navidad

Hay plantas que nos recuerdan a estas fechas. Su aroma, su forma o su color nos hacen sentir que ya estamos en Navidad, por lo que te recomendamos que no te olvides de incorporarlas en cada rincón de tu casa:

-Puedes usar ramas de pino o eucalipto para crear tu propio centro de mesa. Acompáñalo con piñas pintadas en dorado o plata o simplemente déjalas al natural como adornos, que también podrás colgar del árbol si les añades una cuerda.

-Y no te olvides de incorporar uno de los símbolos más navideños: la flor de Pascua. Ponla en tu mesa, estanterías o incluso en tu recibidor; será una ambientación completa.

Decora tu mesa con una buena vajilla con motivos navideños, un caminar de mesa o velas para aportar calidez. / INFORMACIÓN

La mesa, el centro de las reuniones navideñas

Todas las grandes citas navideñas tienen como protagonista a la mesa. Dale la importancia que se merece en tus cenas y comidas con:

-Manteles en tonos rojos, dorados o blancos que incorporen motivos navideños.

-Caminos de mesa con guirnaldas, velas en tonos rojos, dorados o verdes y manteles individuales a juego.

-Usa servilleteros ambientados, o si no tienes, puedes realizar los tuyos con cuerda y ramitas verdes.

-Y por último, si utilizas vajilla con detalles navideños junto a unas velas rojas, blancas o doradas, tendrás la combinación perfecta con la que ahuyentar el espíritu del Grinch.

Bonus extra: Puedes asignar marcadores de sitio personalizados para cada invitado. Son esos pequeños detalles que hacen que todo el mundo se sienta especial y que te harán quedar como el perfecto anfitrión.

La realidad es que la mejor decoración navideña es aquella que cuenta tu historia. No necesitas grandes presupuestos, basta con creatividad y una buena dosis de cariño. Puedes mezclar estilos, reciclar cosas que ya no uses, jugar con colores y, sobre todo, involucrar a tu familia en el proceso.