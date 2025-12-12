Guerras, poder y una Navidad al límite: La inesperada carta del Grinch para este 2025

Queridos todos,

Aquí estoy otra vez. El Grinch. El gruñón profesional. El ser verde que arruga la nariz cada vez que escucha villancicos y que, desde su montaña en algún lugar de la Sierra de Aitana, junto a mi perro Max, observa cómo el mundo insiste en encender luces incluso cuando la realidad parece empeñada en apagarlas.

Este año, más que nunca, pensé que nadie tendría ganas de celebrar nada. Vi cómo las noticias eran una retahíla interminable de dolores que afectaban a muchas familias: Una guerra en Ucrania que no deja de alargarse, con más de 16.000 civiles muertos confirmados y cientos de miles de bajas militares desde 2022, familias enteras huyendo del polvo y del miedo, ciudades que ya no recuerdan lo que es el silencio.

El conflicto en Gaza, donde el llamado «acuerdo de paz» llega con más de 67.000 muertos ya a las espaldas; cada día parece un espejo roto que devuelve historias que ojalá nunca se contaran; el planeta ardiendo en incendios imposibles, sequías que convierten la tierra en grietas, tormentas que llegan antes de tiempo y se van demasiado tarde.

Y, de repente, en abril, el mundo se quedó quieto un segundo con el fallecimiento del Papa Francisco, uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XXI, cuya muerte tuvo un impacto social, político y religioso a escala global. La fumata blanca eligió su relevo: el Papa León XIV. Y mientras tanto, al otro lado del planeta, también vi líderes convertidos en espectáculo permanente. Vi a Donald Trump volver a prometer que va a arreglar el mundo como quien promete montar un mueble de IKEA sin instrucciones. Y vi a Javier Milei, motosierra en mano, cantando encima de un escenario, y recortando ministerios como si estuviera podando un bonsái a base de gritos. Dos estilos distintos, misma sensación de vértigo. A veces el planeta parece una serie que nadie pidió, pero que igual seguimos viendo, entre incredulidad y palomitas frías.

Por un día entero pensé que, quizá esta vez sí, todos apagarían las luces. Que sería el año sin Navidad. Pero desde mi cueva, en lo alto de la montaña, empecé a escuchar algo que me desconcertó. No eran villancicos, todavía, ni risas, ni campanas. Era otra cosa. Era resistencia. La resistencia de los que, aun con el alma en carne viva, siguen poniendo la mesa.

De los que encienden una vela no para adornar, sino para recordar. De los que compran un billete de tren solo para decir «te he echado de menos». De los que abrazan un poco más fuerte porque este año aprendieron que todo puede cambiar en un segundo.

También vi funerales sin cámaras, silenciosos, de familias rotas por la Dana en Valencia, nombres que solo repiten los que ya no pueden dormir, 230 muertos que ya no son cifra, sino ausencia.

Vi barro en los zapatos y en el alma. Vi juguetes cubiertos de agua. Vi fotos colgadas para que el olvido no se las llevara.

Rosalía en La Perla tuvo una predicción al epitafio de Carlos Mazón que parece encajar demasiado bien en esos versos de su canción: «La decepción local; un terrorista emocional; pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas; te harán un monumento a la deshonestidad».

Y vi también a demasiadas familias esperando ayudas para poder volver a tener una casa, un techo que no huela a humedad ni a pérdida. Vi papeles, colas, silencios administrativos. Vi gente que no pide lujos, solo paredes firmes, una llave nueva, un hogar.

Ante la falta de acceso a la vivienda, solo me atrevo a desear que el próximo año tengamos suerte. Que alquilar no sea una carrera imposible. Que comprar no sea un milagro. Que vivir bajo techo vuelva a parecer algo normal. Y vi también otra herida que no siempre sale en las portadas: la de la salud mental.

Personas que sonríen de día y se rompen por la noche. Gente que lo tiene todo y aun así no puede con nada. Ansiedad, insomnio, tristeza sin nombre, silencios largos en habitaciones llenas. Aprendimos a hablar de ello, sí, pero todavía cuesta pedir ayuda sin sentirse culpable.

Fue entonces cuando otro golpe nos recordó lo frágil que es todo: el gran apagón del 27 de abril en España. Un silencio eléctrico que dejó ciudades enteras a oscuras y que, por un instante, nos obligó a mirarnos sin pantallas, sin filtros, sin ruido. No fue solo un fallo técnico: fue un recordatorio de que dependemos demasiado de lo que brilla y muy poco de lo que sentimos.

Y mientras se hablaba del apagón, también escuché debates sobre la inteligencia artificial, sobre si nos hará más listos, más rápidos o simplemente más distraídos. Pero yo, que soy un gruñón profesional, descubrí algo inesperado: incluso la tecnología más fría puede invitarnos a humanizar. A preguntarnos qué hace que algo —o alguien— sea auténtico. A recordar que, frente a máquinas que lo imitan todo, lo único irrepetible sigue siendo lo que sentimos.

Y entonces me pregunté algo que jamás creí pensar: ¿Y si la Navidad, la de verdad, no aparece cuando todo va bien, sino precisamente cuando el mundo parece desmoronarse?

He visto a quienes no tienen nada compartir lo poco que quedaba. He visto a niños que, sin entender geopolítica, enviaban dibujos con banderas de colores y mensajes de paz. He visto a ciudades enteras iluminarse sin olvidar a quienes no pudieron llegar al final del año. He visto a la gente llorar en silencio… y aun así seguir decorando un árbol. Es entonces cuando lo comprendí. No celebramos porque todo esté perfecto. Celebramos porque seguimos aquí. Porque, incluso con miedo, dolor o incertidumbre, hay algo profundamente humano en intentar rehacer el mundo con gestos mínimos: un brindis, una llamada tardía, una manta sobre los hombros de alguien que tiembla.

Por eso hoy, aunque me cueste admitirlo, bajo de la montaña.

Bajo porque, al final, la Navidad no es un adorno ni un estribillo.

Es un acto de valentía.

Un «seguimos adelante» incluso cuando el año nos deja marcados.

Y si este año el mundo ha estado lleno de heridas, entonces quizás, solo quizás, la Navidad sirve para recordarnos que aún hay manos dispuestas a curarlas.

Así que aquí estoy. Yo, el Grinch. Con mi corazón que un día fue pequeño y después creció tres tallas.

Pero que este año, os lo confieso, ha latido de otra manera: más lento, más pesado, más humano. Verónica Echegui también nos dejó este año, y dijo en una entrevista algo que se me quedó clavado: «Soy contrafóbica, ante un miedo me vengo arriba». Y con esa reflexión me gustaría quedarme. Con la idea de que, tal vez, no se trata de no tener miedo, sino de aprender a caminar justo hacia él. De no huir cuando el mundo aprieta. De venirnos arriba, incluso cuando todo invita a encogerse.

Porque si algo he aprendido en este 2025 extraño es que, incluso en los peores tiempos, la luz más pequeña es suficiente para empezar de nuevo.