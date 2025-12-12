Guía práctica de outfits navideños 2025: qué ponerte en cada cita

La Navidad ya está aquí y, como cada año, llega ese momento caótico en el que empiezan a aparecer cenas, comidas, planes sorpresa y empieza el clásico drama: “¿qué me pongo?”. Y sí, todas hemos vivido ese scroll infinito buscando inspiración que nunca llega a tiempo. Pero esta vez lo tenemos fácil: las tendencias de la temporada son clarísimas y, lo mejor, muchas de ellas son súper ponibles.

Entre el marrón (que este año es EL color), el encaje que ya es untrend alert, el strass en vestidos, tops o pantalones, los lazos por todas partes y los vestidos negros estilo coquette que acaparan colecciones, esta Navidad viene cargada de looks muy femeninos, favorecedores y con ese puntito especial festivo.

Para que no tengas que improvisar a última hora, en INFORMACIÓN te hemos preparado una guía con ideas para cada plan que tengas durante estos días. Todo con outfits con ese toque trendy que convierte cualquier noche normal en un “lo peté con el look”.

Nochebuena y Navidad

La combinación perfecta para estas fechas siempre reúne dos ingredientes: algo especial y algo cómodo. Y este año, la propuesta ganadora viene clara: falda larga de lentejuelas y jersey de punto. Un look equilibrado, muy tendencia y que puedes adaptar según tu estilo: lentejuelas plateadas, doradas o incluso en burdeos si te apetece un guiño más sofisticado. El jersey aporta ese toque cozy que pide una noche en casa, pero sin renunciar a ese toque festivo.

Si prefieres algo con un punto más atrevido, pero igualmente fácil, el combo camiseta transparente, sujetador lencero y falda de lentejuelas es un auténtico fashion glow-up. Las transparencias llevan todo el otoño colándose en escaparates y editoriales, y Navidad es el momento ideal para darles uso de forma elegante y con personalidad.

Ahora bien, si eres más de vestido, la tendencia estrella de este año es clarísima: el mini negro renovado. Versión con volumen, mangas abullonadaso con escote en pico o corazón. Un modelo favorecedor, fresco y con ese punto chic francés que nunca falla. Puedes llevarlo con medias negras, o, si te atreves a un toque más trendy, con medias rojas o burdeos, que están más de moda que nunca. Acompañalas con unos zapatos de tacón con lazada, que esta temporada continúan siendo protagonistas, y te aseguro que arrasarás.

Perosi te apetece ir cómoda, puedes optar por uno de los must-have que vas a ver por todas partes: las bailarinas. Se llevan metalizadas, con pulsera o incluso con acabado joya. Son cómodas, combinan con todo y dan al look ese mix perfecto entre informal y arreglado.

Outfit para comida o cena con amigas. / INFORMACIÓN

Comida o cena con amigas

Si hay un plan que pide un look con rollo, ese es la comida con amigas. Y este año lo tenemos claro: vestido de encaje, en marrón (el color absoluto de la temporada) o en negro, según cuánto quieras arriesgar.

El encaje vuelve pero menos romántico, más sofisticado y con una vibra muy “it girl ” a lo Kate Moss. Es una prenda que lo hace todo sola, así que solo necesitas los accesorios clave de este 2025: un choker llamativo, por ejemplo, tipo joya, o unos brazaletesque destaquen y aporten armonía todo el outfit.

-Un beauty tip: el marrón en labios y un ahumado en ojos hace que todo el conjunto tenga coherencia. Trend alert total, siguiendo la tendencia emergente del anti clean look.

Cena de empresa

Aquí toca encontrar el equilibrio entre profesional y festivo. Y pocas cosas resuelven mejor ese dilema que un dos piezas efecto smoking en color negro. Es moderno, elegante y transmite actitud sin necesidad de exagerar. También tienes opciones de trajes con apliques tipo joya, que funcionan para estas ocasiones igualmente de bien.

Si quieres una alternativa más atrevida, pero sin perder formalidad, puedes apostar por un dos piezas de lentejuelas con escote corazón. Es una manera de integrar brillo sin caer en el típico vestido de fin de año. Igual de válido es el vestido corto de lentejuelas, especialmente si lo acompañas con accesorios sobrios y un abrigo bien estructurado anudado a la cintura.

Además, esta es la ocasión ideal para integrar un guiño de tendencia: el escote corazón, que está arrasando en redes.

Outfits para cena de empresa y cena en pareja. / INFORMACIÓN

Cena o comida en pareja

Para una cita especial, buscamos un look que combine comodidad, sofisticación y ese toque sutilmente sexy que funciona sin esfuerzo. El favorito de esta Navidad es el vestido marrón. Nosotros te proponemos para darle una vuelta, que sea con espalda descubierta.

Si prefieres un look más juvenil apuesta por un dos piezas de falda corta y top, si puede ser, en colores en tendencia, como el burdeos. Es un outfit coqueto, actual y perfecto para una cena que acaba en un paseo entre las luces de la terreta. Acompañalo de un buen abrigo oversize, un fondo de armario que te salvará mil eventos, sobre todo si te haces con uno en color negro.

Nochevieja

La noche más festiva del año pide looks que griten: ¡Hola 2026!. Y la tendencia es clarísima: metalizados. Los vestidos con apliques de brillos, están a la orden del día, además de que favorecen, aportan un aire elegante. Pero, ojo, hay que tener cuidado con los complementos, ya que acaparan toda la atención y corremos el riesgo de sobrecargar todo el conjunto. Si te decides a llevar un vestido así, te recomendamos usar pendientes minimalistas, bolsos sútiles y sandalias en la misma linea, para crear armonía. El mismo consejo sirve con otra de las opciones en tendencia: el strass. Las aplicaciones de strass en diferentes prendas, son una alternativa que te hará brillar.

Outfits para Nochebuena, Navidad y Nochevieja. / INFORMACIÓN

En cuanto al largo de los vestidos, los maxi o midi son pura elegancia, y con ellos siempre acertarás, sobre todo si los eliges en los ganadores de siempre: rojo, dorado y plata. Si eliges materiales como el satén o el terciopelo, que nunca pasan de moda, y cuellos halter, el éxito esta asegurado.

Para completar el look, entran en juego algunos accesorios que son ya tendencia absoluta ( y esto vale para todas tus citas navideñas):

-Pendientes en forma de flor, que no dejan de aparecer en colecciones.

-Bolsos tipo concha, bomboneras y bolsitos con apliques metálicos.

-Abrigos de pelo,los hay en todos los colores, y aportan mucha elegancia.

Recuerda que es la noche de los buenos propósitos, así que mejor empezarla con un look que te haga sentir única.

Ser fiel a tu estilo

La moda no va de encajar en un molde ni de seguir todas las tendencias a la vez. Va de jugar, de combinar piezas que te hagan sentir bien y de encontrar ese equilibrio entre “arreglada” y “yo misma” que solo tú conoces.

Puedes seguir la tendencia imparable del marrón, apostar por el burdeos, lanzarte al metalizado o quedarte con el clásico negro. Puedes llevar encaje, satén, lentejuelas, transparencias o incluso bailarinas. Todo vale si tú te ves bien.

Estas fiestas vienen llenas de planes, brindis y esperemos que muchas risas. Y si encima vas con un look que te hace sentir especial, mejor aún.