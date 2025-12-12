Los juguetes que marcan esta Navidad, según la Guía AIJU

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan juguetes que de verdad aporten algo más que entretenimiento. En un mercado lleno de opciones, la Guía AIJU 2025-2026 vuelve a situarse como una referencia clara para saber qué elegir y por qué. Su aval institucional y su metodología la convierten en una herramienta útil para acertar con los regalos de estas fiestas.

El proyecto, financiado por IVACE+i a través de la línea GVA 2025, impulsa la actividad investigadora de AIJU y facilita la transferencia de conocimiento a las empresas de la Comunidad Valenciana. La guía continúa siendo la única en el ámbito nacional respaldada por instituciones de consumo. Solo recomienda juguetes que han superado estudios pedagógicos y pruebas de usabilidad tras más de cien horas de juego libre.

En esta edición se han celebrado sesiones de valoración con un equipo multidisciplinar de expertos. 27 grupos de empresas y fabricantes han aportado 68 productos, de los que finalmente 66 han sido seleccionados. La clasificación se organiza por temáticas según los aspectos psicopedagógicos que trabaja cada juguete y, dentro de cada bloque, por edad. La guía mantiene la ficha de categoría que explica cómo, dónde y con quién juegan los niños y niñas, un recurso que ayuda a elegir con criterio.

La edición número 35 recoge también las conclusiones de un estudio sobre la sobreexposición a pantallas. El 81 % de los profesionales sanitarios consultados ha observado un aumento de enfermedades infantiles asociadas al uso excesivo de dispositivos. El 95 % coincide en que este hábito perjudica el desarrollo infantil.

El informe refuerza la idea de recuperar espacios de juego activo y social. La guía se presenta así como un apoyo para quienes buscan regalos que sumen en la vida de los más pequeños.

Mesa de actividades 4 en 1

Mesa de actividades multilingüe que combina cuatro modos de juego: mesa de actividades interactiva, caballete de dibujo, mesa para pintura y superficie de juego libre. Incluye más de 135 canciones, sonidos, frases educativas y niveles de aprendizaje según la edad.

Los niños pueden descubrir en varios idiomas, sonidos, música y colores al presionar los botones. Se ejercitan aprendizajes básicos relacionados con los números, colores, letras y música. Favorece la comprensión causa-efecto, y coordinación ojo-mano. Desarrolla la discriminación visual y auditiva.

Edad recomendada: 6-36 meses

Casita Country Cottage Pizarra

Casita de campo de plástico que incluye detalles como barbacoa trasera, ventanas abatibles, buzón para cartas, gatera para mascotas y una pizarra adhesiva con seis tizas de colores.

A los niños les sorprende abrir las ventanas y recibir cartas o cuidar mascotas por la gatera. Es un juego simbólico, lo cual favorece la socialización y el juego compartido. Fomenta la representación de roles y escenas cotidianas (hogar, cuidado, juego libre), estimula la imaginación y la narración. Además, ejercita la motricidad global.

Edad recomendada: 2 - 6 años

Bebés Llorones My First Steps

Muñecas interactivas que simulan los primeros pasos cuando se les coge de las manitas. Sus ojos se iluminan cuando lloran, pero al colocarles el chupete o el biberón, se alegran y emiten sonidos de felicidad. El chupete también se ilumina. Juego simbólico. Desarrolla la empatía, la expresión emocional, la motricidad fina (al colocar accesorios). Fomenta la narrativa afectiva y la autonomía emocional al cuidar y calmar a la muñeca.

Edad recomendada: 4-8 años

Cocina de madera con lavadora y planchador

Cocina infantil de madera con luces y sonidos. Zona de lavadora, horno, microondas, cafetera, lavavajillas, tabla de planchar y plancha. Además, incluye una zona dedicada al reciclaje, gorro y delantal.

A los niños les sorprende los sonidos reales, las luces y lo realista que es cada parte de la cocina. Por su parte, los expertos destacan que fomenta la imitación de roles adultos y desarrolla la imaginación y el lenguaje. Favorece el juego compartido.

Edad recomendada: 3-6 años

Enigma Tower

Escenario de juego en forma de torre con luces y sonidos, que se transforma al estirar de la palanca central. Incluye prisión, lanzadera, catapulta, nave y un personaje Superthing.

A los niños les sorprende crear aventuras Superthings con todos los secretos de la torre. Favorece la socialización y la imaginación. Ejercita la habilidad manual y fomenta el juego compartido.

Edad recomendada: 4-8 años

Nenuco. Súper Cole

Estructura de juego que simula una clase infantil de colegio con pizarra y paneles didácticos. Incluye 2 muñecos con babero, 2 pupitres, stickers, tizas, colores, gafas y múltiples accesorios escolares.

Tiene muchos accesorios para jugar. Desarrolla la imaginación y el lenguaje, al reproducir roles adultos relacionados con la enseñanza. Permite el juego compartido.

Edad recomendada: 4-8 años

Barbies fashionistas

Colección de barbies fashionistas inclusivas, que reflejan la diversidad funcional y/o sanitaria de diferentes personas: Diabetes, Síndrome de Down y Discapacidad visual. Cada muñeca incluye accesorios adaptados a sus necesidades.

Desarrolla la imaginación y el lenguaje. Potencia la empatía, la comprensión de la diversidad y el desarrollo de habilidades sociales a través del juego de roles inclusivo.

Edad recomendada: 4-9 años

Kidi DJ Drums

Batería electrónica con 4 pads y 2 platos, micrófono, 20 estilos musicales y más de 35 pistas para acompañar. Permite grabar y reproducir sesiones, añadir efectos de luz y conectarse por Bluetooth o cable a música externa. Incluye dos baquetas.

Introduce a los niños en la música de forma interactiva. Desarrolla la percepción auditiva, la atención y el sentido del ritmo. Estimula el aprendizaje progresivo de patrones rítmicos, mientras que la grabación y la improvisación promueven la creatividad y la autoconfianza en la expresión artística.

Edad recomendada: 6-9 años

Bruce

Robot interactivo con 20 expresiones faciales, ojos LED, sonidos realistas, movimiento de cabeza, deslizamiento hasta en cuatro direcciones. Permite programar hasta 50 acciones, reacciona al sonido, a palmadas y gestos.

Funciona con mando a distancia o control gestual. Estimula la coordinación motriz fina, la razón causa-efecto, el pensamiento secuencial y la atención. La posibilidad de programarlo con mando o gestos despierta la curiosidad por la robótica.

Edad recomendada: 5-9 años

Ballfall + Beefall

Juegos de madera y diseño distinto que consiste en intentar que las bolas, abejas o anillo no caigan del entramado de palos que hay que ir quitando según lo indiquen los dados y las cartas de acción. Incluye bolsita, para recoger todas sus piezas. Propone diferentes formas de juego. Favorece el reconocimiento de los colores, ejercita la motricidad fina y la concentración. Fomenta el juego compartido y la socialización.

Edad recomendada: 4- 8 años

Parada en Boxes de F1® y Equipo de Mecánicos con Coche Ferrari

Conjunto de 322 piezas que forman una parada en boxes de F1 y un equipo de mecánicos con un coche de la marca Ferrari. Incluyen 4 personajes de mecánico y un piloto. Potencia la coordinación viso-manual, ejercita la motricidad fina. Estimula la imaginación, promueve la narración de historias y favorece el trabajo en equipo en el juego colaborativo.

Edad recomendada: 6-12 años