Acrobacias arriesgadas, diversión y gran destreza, así es el nuevo show del circo Raluy Legacy

El Circo Raluy Legacy, referente internacional en las artes circenses y recientemente galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, inicia una nueva gira con CYBORG, un espectáculo brillante, rotundo e innovador que desafía los límites humanos. Fiel a su espíritu de reinvención constante, la familia Raluy vuelve a sorprender al público con una propuesta que combina riesgo, emoción y una potente narrativa visual.

El viernes 6 de febrero, el circo más premiado de Europa regresa a Alicante hasta el 1 de marzo para presentar CYBORG, un show que invita a viajar al pasado y al futuro desde el presente.

Una experiencia sensorial sin precedentes que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en su primer año de gira y que confirma al Circo Raluy Legacy como uno de los grandes nombres de las artes escénicas actuales. Ubicado en la Avenida Doctor Rico, CYBORG muestra un cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte.

Localización del Circo Raluy Legacy en Alicante

Elenco, profesionales y personajes del circo

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento.

Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia nos presentan El Globo de la muerte, uno de los números de máximo riesgo bajo la carpa. Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy: Niedziela y Emily vuelven después de tres años fuera de los escenarios. De igual forma se podrá volver a disfrutar de Dimitri, que guiará el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotes y Pietro se encargan de crear sonrisas.

El Circo Raluy Legacy acaba de ser galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España. / .

Se verá, por primer vez en España, cómo los internacionales Legión Malambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance. El arte de The Black Angels cautivará con su perfecta coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o la impresionante Rita que, misteriosa e hipnótica, seducirá al público alicantino. Estas son sólo algunas de las sorpresas que CYBORG mostrará a partir de esta tarde.

Alicante podrá disfrutar del espectáculo hasta el 1 de marzo / .

En palabras de Kerry Raluy, codirectora del circo, «estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario».