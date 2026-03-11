BIOPARC Valencia sortea diez entradas dobles para disfrutar esta primavera de la naturaleza más salvaje
El parque de conservación de animales amplía horarios a partir del 23 de marzo y realiza un sorteo para disfrutar de un entorno único en Valencia en la estación más floral del año.
Gracias a su enfoque en la conservación de especies y el bienestar animal, BIOPARC Valencia se ha convertido en un referente en la educación y concienciación sobre la protección del medio ambiente. En el año de su 18º aniversario, desea invitar a quienes comparten el amor por la naturaleza a explorar el parque en esta bonita estación. Un momento ideal para ver florecer este auténtico jardín botánico donde destaca la mayor colección de acacias de Europa y que el personal especializado cuida con esmero.
En colaboración con INFORMACIÓN, BIOPARC realizará un sorteo de diez entradas dobles en Instagram para acercar la experiencia a las personas lectoras del periódico. Participar es muy fácil, pues solo hay que responder una pregunta: ¿cuál es el nombre de la primera cría de rinoceronte nacida en BIOPARC Valencia?
¿Quién puede participar?
- No hay un límite de participación
- No podrán participar en el concurso personal laboral de INFORMACIÓN, así como de Prensa Ibérica y cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado (inclusive) de los anteriores. El incumplimiento de esta regla supondrá la pérdida del premio obtenido
Premio
10 entradas dobles para BIOPARC Valencia válidas hasta el 31 de diciembre de 2026, exclusive Semana Santa.
Fecha límite
Se podrá participar hasta las 23:59 del lunes 22 de marzo de 2026.
¿Cuándo anunciamos los premios?
El 24 de marzo de 2026, INFORMACIÓN dará a conocer la persona ganadora a través de la web y en los posts del sorteo. Se contactará directamente a través de su perfil de Instagram para indicarle la forma de proceder y plazos para recibir el premio.
Personas ganadoras del sorteo
INFORMACIÓN se pondrá en contacto por DM para solicitar los siguientes datos: Nombre y apellidos, e-mail y móvil.
Ampliación de horarios
Los horarios se ampliarán a partir del lunes 23 de marzo, y pasará a ser de 10:00 a 19:00. Con el cambio de estación y aumento de horas de luz, se anima a visitar y a disfrutar de BIOPARC. Estos meses son ideales para apreciar la belleza de los exóticos hábitats recreados, así como conocer a las nuevas crías como el “bebé” rinoceronte y apreciar cómo han crecido algunas de las más representativas de chimpancé, gorilas o elefantes. Todas ellas representan no solo el lado más tierno de la naturaleza, sino un hito en la conservación de estas especies en peligro de extinción y un éxito para los programas europeos de preservación (EEP) en los que participa BIOPARC. Equipos profesionales velan por el máximo bienestar de cada animal y guiados por criterios científicos tienen el objetivo común de garantizar la supervivencia de estas especies. Se pueden consultar los horarios en la página web www.bioparcvalencia.es o en la aplicación para móviles BIOPARC Valencia.
