Marina de las Salinas Boat Show-Región de Murcia regresa en Semana Santa: entrada gratis y a un paso de Alicante

El Marina de las Salinas Boat Show-Región de Murcia volverá a celebrarse en la dársena deportiva de San Pedro del Pinatar del 2 al 5 de abril, consolidándose como la mayor muestra de productos y servicios vinculados al sector náutico. En su decimocuarta edición, el certamen reunirá de nuevo en un mismo recinto tanto a profesionales de la industria como al público general, que cada primavera espera una cita ya convertida en referente para quienes disfrutan del mar y de todo lo que lo rodea.

Con entrada gratuita, la dársena pinatarense se transformará una vez más en uno de los principales puntos de encuentro de la Semana Santa, ya que el evento tendrá lugar desde Jueves Santo hasta Domingo de Resurrección, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. La organización prevé superar los 25.000 visitantes, manteniendo así la línea ascendente de asistencia registrada en convocatorias anteriores. Además, quienes lleguen con embarcación propia podrán atracar gratis en las instalaciones, siempre que haya disponibilidad.

Ante la elevada demanda de participación, los organizadores han acordado ampliar el espacio expositivo / .

La coincidencia con los días festivos favorece la llegada de un público muy variado: profesionales del ámbito náutico, aficionados al mar y familias que encuentran en esta feria una propuesta atractiva y completa. A ello se suma la presencia de visitantes no solo procedentes de la Región de Murcia, sino también de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, así como de residentes del litoral levantino originarios sobre todo de Reino Unido, Francia y Bélgica, cuya vinculación contribuye a dinamizar la actividad náutica más allá de los meses de verano.

Mapa de cómo llegar a Puerto Marina de las Salinas.

Más superficie para expositores

Debido al gran interés que ha despertado esta nueva edición, los organizadores —Marina de las Salinas y la Asociación Náutica de la Región de Murcia— han decidido ampliar la zona expositiva. De este modo, podrán incorporarse nuevas empresas sin dejar de contar con la fidelidad de aquellas marcas que participan año tras año gracias al retorno comercial que les ofrece la feria en términos de negocio, promoción y ventas directas.

XIV edición de Marina de las Salinas Boat Show-Región de Murcia / .

A falta de poco más de una semana para su inauguración, ya han confirmado su presencia más de cincuenta marcas. La oferta incluirá una amplia selección de embarcaciones de todo tipo: de vela, motor, pesca, paseo, nuevas y de ocasión, además de modelos de distintas esloras. También estarán presentes clubes de navegación, servicios de chárter, motores, moda y accesorios náuticos. Por su parte, la industria auxiliar contará con firmas especializadas en alquiler y venta de amarres, seguridad marítima, motos de agua, decoración naval y artículos de pesca.

Ocio para todos los públicos

El atractivo del Marina de las Salinas Boat Show-Región de Murcia se completará con un programa de actividades pensado para todos los asistentes. Durante los cuatro días habrá conciertos diarios, espectáculos de ilusionismo y también la esperada cuarta edición del Certamen de Diseñadores Emergentes Marina de las Salinas, prevista para la tarde del sábado 4 de abril. Esta pasarela se ha convertido en uno de los grandes alicientes sociales del evento en la dársena de San Pedro, despertando el interés tanto de los amantes de la moda como del público general por la creatividad de las propuestas y la puesta en escena de diseñadores y modelos.

Asimismo, el recinto náutico dispone de una variada oferta de ocio y restauración, con restaurantes, cafeterías, heladerías y tiendas, además de una amplia zona de aparcamiento gratuito en las inmediaciones, lo que facilita la visita durante toda la jornada.