Boga Sky Bar celebra la tercera edición de Boga Blossoms en su rooftop de Playa de San Juan

El rooftop Boga Sky Bar celebra el próximo 18 de abril la tercera edición de Boga Blossoms, consolidándose como una de las citas más reconocibles de la primavera en Playa de San Juan. A partir de las 14:00 horas, este espacio situado en la décima planta del Hotel Port Alicante se transformará en un escenario abierto al Mediterráneo donde música, gastronomía y ambiente se integran en una misma experiencia.

El evento presenta una propuesta gastronómica en formato cóctel, pensada para disfrutar del mediodía en un enclave privilegiado, acompañada de barra libre al inicio.

La coctelería de autor se suma a la experiencia con una propuesta pensada para acompañar cada momento. / AdeFotografia

A lo largo de la tarde, el ritmo vendrá marcado por la música en directo y la sesión de DJ, creando un ambiente que convierte el espacio en un punto de encuentro frente al mar, con sorteos y sorpresas a lo largo del evento.

La coctelería de autor se suma a la experiencia con una propuesta pensada para acompañar cada momento, mientras que una ambientación floral define la identidad de Boga Blossoms y su carácter primaveral.

A lo largo de la tarde, el ritmo vendrá marcado por la música en directo y la sesión de DJ. / AdeFotografia

Con esta nueva edición, BOGA continúa desarrollando su propuesta de ocio y restauración en Playa de San Juan, con iniciativas pensadas tanto para huéspedes del hotel como para el público local, y alineadas con cada momento del año. En esta línea, el espacio ha acogido recientemente eventos temáticos como su celebración de Carnaval, reforzando su apuesta por una programación dinámica y continua.

Entradas ya disponibles

Las entradas están disponibles en la página oficial de Port Hotels