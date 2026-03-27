Port Hotels propone seis destinos para disfrutar de la Semana Santa en la Comunitat Valenciana

La Semana Santa es uno de los momentos con más movimiento en la Comunitat Valenciana, y también una de las mejores excusas para hacer una escapada. En este escenario, Port Hotels reúne su oferta en seis destinos: Alicante, Benidorm, Elche, Valencia, Calp y Dénia, con propuestas pensadas para distintos tipos de viaje.

Con 11 hoteles repartidos en estas localizaciones, la cadena combina alojamientos junto al mar, opciones urbanas y espacios pensados tanto para familias como para quienes buscan desconectar o viajar en pareja.

En Alicante, el Hotel Port Alicante, en la Playa de San Juan, permite moverse entre el centro —donde se concentran las procesiones— y la tranquilidad de la costa. En el propio hotel, el rooftop Boga suma vistas al Mediterráneo y una carta de cócteles únicos, mientras que el foodtruck MOLA ofrece una opción más informal, con propuestas como la hamburguesa Mola Mazzo.

En Benidorm, Port Hotels cuenta con el Hotel Port Vista Oro y el Hotel Port Fiesta Park, dos alojamientos que encajan con diferentes planes, desde escapadas en familia hasta estancias más activas. La ciudad mantiene durante estos días su mezcla habitual de playa, ocio y ambiente.

Elche es otro de los puntos clave, especialmente por su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Aquí, la cadena dispone del Hotel Port Elche, el Hotel Port Jardín Milenio y el Hotel Huerto del Cura, este último concebido como un oasis en pleno Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad. Tres formas distintas de alojarse y descubrir la ciudad.

En Valencia, la propuesta se centra en dos hoteles urbanos: el Hotel Port Azafata, cerca del aeropuerto, y el Hotel Port Feria, bien conectado con el centro. Ambos cuentan con espacios gastronómicos propios, como el restaurante Cel i Mar, donde los arroces tienen un papel destacado, con platos como el arroz de secreto y sobrasada curada con mistela y setas shiitake.

Para quienes prefieren un plan más tranquilo, Calp y Dénia completan la oferta. En Calp, el Hotel Port Europa, en primera línea, permite disfrutar del entorno con el Peñón de Ifach como referencia.

En Dénia, el Hotel Port Dénia está orientado al público familiar, con instalaciones como piscina con toboganes y piscina climatizada, además de un entorno que invita a actividades al aire libre como las rutas en bicicleta.

Con esta propuesta, Port Hotels refuerza su presencia en uno de los periodos clave del calendario turístico, con opciones adaptadas a diferentes formas de viajar.