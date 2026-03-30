TAKA Fun Park: Así es el nuevo parque infantil indoor de Playa de San Juan

Alicante amplía su oferta de ocio con una propuesta pensada para familias. El próximo 1 de abril abre sus puertas TAKA Fun Park, un nuevo espacio indoor ubicado en Playa de San Juan que combina juego activo, tecnología y experiencias interactivas en un mismo entorno.

El parque, impulsado por Grupo Magma, se encuentra en la última planta del Centro Comercial Venecia. Antes de su inauguración, el proyecto ya ha tenido un primer contacto con el público con un soft opening el 27 de marzo, una fórmula cada vez más habitual para ajustar la operativa antes del lanzamiento definitivo.

Con una superficie de 754 metros cuadrados repartidos en dos plantas, TAKA Fun Park está diseñado para niños de entre 3 y 12 años. Además, incluye una Zona Baby gratuita para menores de 3 años, siempre acompañados por un adulto. Uno de los aspectos más destacados es su aforo limitado a 80 niños simultáneamente, una decisión poco común en este tipo de espacios que busca priorizar la seguridad, la calidad de la experiencia y una atención más personalizada.

Un concepto que va más allá del parque de bolas

El nuevo recinto propone un cambio de enfoque respecto a los parques infantiles convencionales. Aquí, las estructuras físicas de juego se combinan con tecnología para crear experiencias más dinámas e interactivas. El objetivo es claro: fomentar el movimiento, la creatividad y la participación activa, no solo de los niños, sino también de sus acompañantes.

La llegada de TAKA Fun Park supone un impulso para la oferta de ocio infantil en la ciudad. / INFORMACIÓN

Entre sus principales innovaciones destaca un sistema RFID desarrollado específicamente para el parque. Este sistema permite controlar accesos y mantener una conexión en tiempo real entre padres e hijos dentro del recinto, aportando un extra de tranquilidad a las familias. En un contexto donde la seguridad es clave, esta tecnología marca una diferencia relevante frente a otras propuestas similares.

El espacio no está pensado únicamente para los más pequeños. TAKA Fun Park incorpora también Zielo, un ático climatizado con terraza y vistas al mar Mediterráneo. Desde este punto, los adultos pueden observar la actividad del parque mientras disfrutan de servicio de restauración en mesa, convirtiendo la visita en una experiencia completa y no solo en una actividad infantil.

Una apuesta hacia el ocio familiar

La apertura de TAKA Fun Park forma parte de una nueva etapa para Grupo Magma, una empresa con más de una década de trayectoria en Alicante vinculada principalmente al ocio nocturno, la restauración y los eventos. Fundado por Mario Puche, el grupo da ahora un paso hacia el ocio familiar, adaptándose a la evolución de la demanda y a su propio crecimiento empresarial.

El espacio dispone de estructuras físicas de juego con elementos interactivos y tecnología aplicada. / INFORMACIÓN

Este movimiento responde a una estrategia clara para 2026: diversificación, digitalización y desarrollo de nuevas experiencias. Con este proyecto, la compañía busca posicionarse también en un segmento en expansión, donde las familias demandan espacios seguros, innovadores y con valor añadido.

Horarios, reservas y acceso

El parque funcionará con un sistema de reservas anticipadas a través de su web oficial, lo que permitirá organizar la afluencia y respetar los límites de capacidad. Este modelo, basado en franjas horarias, pretende evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia del usuario.

El horario de apertura será de miércoles a viernes de 17:00 a 22:00 horas, mientras que los fines de semana abrirá de 11:00 a 22:00 horas. Permanecerá cerrado lunes y martes.

Además, el recinto cuenta con parking gratuito y fácil acceso, facilitando la visita tanto para residentes en Alicante como para familias de municipios cercanos que buscan planes de ocio recurrentes.

La llegada de TAKA Fun Park supone un impulso para la oferta de ocio infantil en la ciudad. / INFORMACIÓN

Impacto en el ocio familiar de Alicante

La llegada de TAKA Fun Park supone un impulso para la oferta de ocio infantil en la ciudad. Su ubicación en Playa de San Juan también contribuirá a dinamizar el entorno del centro comercial donde se ubica, generando un flujo constante de visitantes.

Más allá del uso diario, el espacio está preparado para acoger celebraciones de cumpleaños, eventos temáticos y actividades familiares. La intención es clara: convertirse en un referente del ocio infantil en la provincia, apostando por un modelo que combina entretenimiento, tecnología y experiencia compartida.

Con esta apertura, Alicante suma una propuesta que responde a las nuevas expectativas de las familias y refuerza su posicionamiento como ciudad con una oferta de ocio cada vez más diversificada y adaptada a todos los públicos.

Mapa de la ubicación de Taka Fun Park.

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