El ‘Costa Smeralda’ surcará por primera vez las aguas de las Islas Canarias

Mientras todo el mundo está planificando las vacaciones de verano, los viajeros experimentados saben que siempre hay que ir un paso por delante, especialmente en el caso de los cruceros. Es justo ahora el momento de estar atento a las novedades que despliegan las compañías para la temporada invernal, y entre todas ellas destaca un interesante debut. El 'Costa Smeralda' —el segundo buque insignia de Costa Cruceros— surcará las aguas de las Islas Canarias, comenzando en Las Palmas con escalas en Funchal (Madeira), Arrecife (Lanzarote), Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario (Fuerteventura).

El archipiélago de la eterna primavera se convierte de esta forma en el protagonista del próximo invierno. Una oportunidad para descubrir los paisajes escultóricos y forjados por el fuego de Lanzarote, las dunas infinitas de Fuerteventura, la imponente presencia del Teide sobre Tenerife y los múltiples matices de Gran Canaria. El itinerario incluye una estancia nocturna en Santa Cruz de Tenerife y, como extra, la portuguesa Madeira aporta una nota exótica con sus montañas frondosas y acantilados sobre el océano.

El restaurante Archipelago del 'Costa Smeralda', orientado a la alta cocina. / Costa Cruceros

Costa Cruceros refuerza así su relación con Canarias, buscando generar un impacto positivo en el entorno, combinando experiencia turística y colaboración local. Prueba de ello son las colaboraciones que lleva a cabo con entidades, como el Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la donación de los excedentes alimentarios para su redistribución a colectivos vulnerables.

Un destino en sí mismo

Los trayectos en el 'Costa Smeralda', sin embargo, van mucho más allá de las escalas en tierra. La navegación en sí misma se disfruta al máximo gracias a dos aspectos marca de la casa: las Sea Destinations y las múltiples experiencias a bordo. En el primer caso, se trata de puntos exclusivos en el mar que cobran vida mediante experiencias inmersivas, a través de atmósferas, narrativas y escenografías que amplifican la magia del lugar donde se encuentra el barco.

La zona de bienestar del 'Costa Smeralda': el Solemio Spa. / Costa Cruceros

En este itinerario por las Islas Canarias destaca el Canary Sea Darkest Spot. El Costa Smeralda navegará en busca del punto más oscuro del océano para que los pasajeros puedan sumergirse en un auténtico mar de estrellas y darse cuenta de que solo somos pequeñas partículas en un inmenso universo. Y que eso es revelador y maravilloso. Puestos a dejarse llevar por la emoción, otra Sea Destination que avivará la imaginación es el Atlantis Crest. El barco se aproximará a una montaña submarina para evocar a la mítica Atlántida, el continente perdido, mediante paisajes sonoros, imágenes y vibraciones profundas.

Un viaje a medida

La propuesta diferencial de Costa Cruceros se basa en un modelo de viaje más flexible y personalizado, donde cada viajero puede construir su propio itinerario. Esta filosofía se refleja en las Land Experiences, organizadas en cuatro categorías: See it All, Icons, Extraordinary y Fun for Family, cada una de las cuales satisface cuatro tipos de necesidades muy distintas. Ver un destino en un día, donde abarcar prima sobre profundizar; ver un punto concreto de un destino con toda la verticalidad posible, llegando a ser experto; disfrutar de un plan en familia —por ejemplo una navegación a vela— en el que cada uno tiene su misión, a su nivel, y todos se divierten por igual; o disfrutar de una experiencia más agresiva y aventurada, única en la vida.

Además de la combinación de Sea Destinations y Land Experiences, el viaje en Costa Smeralda se completa con una amplica programación de ocio, espectáculos, gastronomía y bienestar que permiten alternar actividad y descanso, y convertir así la experiencia en inolvidable.

El Museo de Diseño - The CoDe, el espacio dedicado al diseño italiano del barco. / Costa Cruceros