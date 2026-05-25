Béton Brut cumple un año y se convierte en nuevo motor del ocio gastronómico de alicante

Béton Brut celebró anoche su primer aniversario con cerca de 1.000 asistentes y una ocupación completa de sus distintos ambientes. El multiespacio del Puerto de Alicante reunió a clientes habituales, nuevos visitantes, empresarios, perfiles vinculados a la cultura, el turismo o los medios de comunicación en una cita que combinó gastronomía, música, coctelería y ocio frente al mar.

La celebración comenzó a las 20:30 horas con una cena cóctel, en dos de sus plantas. Al mismo tiempo, el restaurante mantuvo su servicio en mesa para quienes prefirieron celebrar el aniversario con una cena más pausada, en una noche en la que el espacio funcionó a pleno rendimiento. El formato permitió mostrar una de las claves del proyecto: su capacidad para convivir al mismo tiempo como restaurante, rooftop, terraza y espacio para eventos.

Una cita que combinó gastronomía, música, coctelería y ocio frente al mar. / INFORMACIÓN

A partir de las 22:30 horas, las sesiones DJ marcaron el segundo tramo de la noche. El ambiente fue creciendo de forma progresiva con asistentes que se incorporaron tras la cena.

Más allá del aniversario, la celebración deja una lectura clara: Béton Brut ha logrado consolidarse en solo doce meses como uno de los espacios con mayor capacidad de atracción de Alicante. Según datos del propio establecimiento, cerca de 200.000 personas han pasado por el conjunto del complejo durante su primer año, sumando restaurante, terraza y rooftop. “Solo el restaurante ha recibido a algo más de 50.000 clientes con reserva, de los cuales aproximadamente un 30% corresponde a eventos”, comentan desde la dirección.

El perfil del público confirma una de las fortalezas del proyecto: atraer a públicos distintos sin dejar de funcionar como punto de encuentro para Alicante. Más de la mitad de sus clientes son internacionales, pero Béton Brut mantiene una conexión clara con el público local, que lo ha incorporado a sus planes.

Para su segundo año, el espacio quiere reforzar su papel como enclave para eventos. El objetivo es que este segmento gane peso y consolide una línea de actividad que ya ha sido clave en su primer ejercicio.

Béton Brut ha logrado consolidarse en solo doce meses como uno de los espacios con mayor capacidad de atracción de Alicante. / INFORMACIÓN

Béton Brut crece en un momento en el que Alicante consolida una oferta gastronómica y de ocio más contemporánea, con propuestas que vuelven a mirar al mar y sitúan el Puerto como una zona en expansión. En ese contexto, el proyecto impulsado por FORTY Group ha ocupado un lugar propio como multiespacio flexible, capaz de adaptarse a distintos momentos del día y de acercar cocina, coctelería, música y vistas al mar a públicos diversos, sin perder identidad.

Béton Brut inicia ahora una nueva etapa con programación especial durante el verano, nuevos eventos y una apuesta reforzada por la experiencia gastronómica en todos sus formatos. Su primer aniversario confirma también una lectura más amplia: Alicante vive un momento de crecimiento turístico, gastronómico y social que exige espacios a la altura de esa evolución. Béton Brut ha sabido interpretar ese cambio con una propuesta de calidad, flexible y conectada con la ciudad, capaz de acompañar el nuevo interés que despierta Alicante, sin perder su vínculo con el público local.